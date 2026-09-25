עדכונים שוטפים

08:24 - אסון בצפון הרצועה: 2 לוחמים נהרגו מפיצוץ רחפן צה"ל

אסון בעזה: דובר צה"ל התיר לפרסום הבוקר (שישי) כי רס"ר במיל' נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, ורס"ר במיל' אופק מועלם, בן 23 מירושלים, נהרגו מפגיעת רחפן של צה"ל בצפון הרצועה. נסיבות האירוע מתוחקרות.

האירוע התרחש אתמול בשעות אחר הצוהריים באחד ממוצבי צה"ל בצפון רצועת עזה. שני הלוחמים, סמל ומ"כ מגדוד 7007 של חטיבה 16, הפעילו רחפן במסגרת פעילות מבצעית.

ההטסה הראשונה הסתיימה בהצלחה, אך בפעם השנייה, מסיבה שטרם התבררה, הרחפן התרסק בתוך המוצב. הלוחמים ניגשו אליו, וככל הנראה אז הוא התפוצץ. קלי ומועלם ז"ל פונו לבית החולים ברזילי באשקלון, שם נקבע מותם.

מתחקור ראשוני עולה כי מדובר ברחפן תקני שטס למשימה מבצעית בפעילות שאושרה מראש. כעת בצה"ל החליטו להפסיק להפעיל רחפנים עד לסיום התחקיר הראשוני. לכתבה המלאה

רס''ר במיל' אופק מועלם ז''ל / צילום: דובר צה''ל

רס''ר במיל' נדב קלי ז''ל / צילום: דובר צה''ל

07:34 - שלב חדש בדרום לבנון: צה"ל מתקדם בהשמדת תשתיות חיזבאללה ומרדד כוחות

צה"ל נכנס לשלב חדש בלחימה לאחר טיהור רכס עלי טאהר, לאחר שהשלים את השמדת התשתיות במרחב הקו הצהוב, וסיים פשיטה חטיבתית להשמדת מתחם באזור אל-מנצורי. הכוחות נערכים מחדש במרחב "הקו הצהוב" להגנה רחבה. המהלך יאפשר התרעננות למשרתי המילואים ועשוי לקצר את משך שירותם בהמשך. חופש הפעולה והעומק ההגנתי של הצבא בדרום לבנון נשמרים. לכתבה המלאה

05:22 - סעודיה, טורקיה ופקיסטן יקיימו פגישה דחופה של מפקדי הצבא על מנת לדון בדרכים להתמודדות עם מתקפות החות'ים

03:45 - ראש הממשלה נתניהו המריא חזרה ארצה אחרי הביקור בארה"ב

03:37 - נשיא איראן פזשכיאן בריאיון ל-NBC: רוצים להגיע עם ארה"ב להסכם לסיום המלחמה לפני בחירות האמצע שלהם בנובמבר. אנחנו מקווים שהם יחזרו להסכם מזכר ההבנות לפני הבחירות

00:20 - נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר בריאיון לפוקס ניוז כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי בריא לחלוטין

00:15 - "נתניהו החמיץ את ההזדמנות, ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטאר"

יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט תקף את נתניהו על כך שלא הכריז על קטאר כמדינת אויב. יו"ר הדמוקרטים גולן: "הופתעתי לשמוע שביבי מאשים את קטאר בהפצת שקרים ובאירוח של בכירי חמאס ב-7 באוקטובר, כנראה שהנאום לא תואם עם יונתן אוריך". לכתבה המלאה

00:12 - נתניהו תקף את קטאר וטורקיה - והגיב להאשמות נגד ישראל: "רצח עם? זה שקר המאה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אמש(חמישי) בעצרת הכללית של האו"ם. נתניהו התייחס בנאומו לאיראן, ותקף את קטאר וטורקיה. עשרות מנהיגים עזבו את האולם כשנתניהו החל את נאומו. במקביל, בניו יורק נערכה הפגנה נגד ישראל.

"לפני שאני מתחיל, אם יש כאן עוד פחדנים מוסריים שלא עזבו את האולם, אנא עזבו עכשיו", אמר נתניהו בפתח הנאום. "לפני 14 שנים, עמדתי על הפודיום הזה ושרטטתי קו אדום: נשבעתי למנוע מהדיקטטורה הרצחנית של איראן לפתח פצצות אטום".

"אני רוצה לומר משהו שעשוי להפתיע אתכם", המשיך. "השמדת מתקני הגרעין של איראן הייתה קשה. זה היה מאוד קשה לעשות זאת. אבל מבחינתי, זו הייתה אחת ההחלטות הקלות ביותר שהייתי צריך. אם לא היינו עושים את זה - כולנו היינו מתים".

על העם האיראני אמר: "יום אחד המשטר שם ייפול - ואנחנו נחגוג את זה". ועל הפשיעה הלאומנית בשטחים: "הם עוקרים עצי זית וזורקים אבנים, אנחנו מדינת חוק, יש שניים או שלושה מתים בשנה". לכתבה המלאה

22:00 - בכיר פתח מעיד: זו האזהרה שסינוואר סיפק לפני 7 באוקטובר

ערוץ אל-ע'ד המצרי שידר אתמול בערב (חמישי) ריאיון עם סופיאן אבו זאידה, בכיר לשעבר בפתח ברצועת עזה שמתגורר כיום במצרים, שבו הוא התייחס לערוץ המו"מ שהתנהל בתיווכו - ולאזהרה שהועברה לישראל בספטמבר 2023.

אבו זאידה סיפר על פגישה עם סינוואר ב-14 בספטמבר. לדבריו, היא החלה כמו יתר הפגישות: שיחה על עזה ולאחר מכן על "תיק האסירים". סינוואר, לפי עדותו, לא היה כועס או מתוח. אבל בשלב מסוים השתנה כיוון השיחה, והוא ביקש ממנו לכתוב.

"במהלך הפגישה אמר סינוואר שיש התקדמות טובה, אבל זה לא מספיק. הוא ביקש להעביר מסר לישראלים. מהו המסר בדיוק? עוד לפני סוף חודש ספטמבר נניח על השולחן קלפים שיחוללו רעידת אדמה בנושא המשא ומתן, ועליהם להכין את עצמם לריקון בתי הכלא", הוא אמר.

אבו זאידה לא הותיר מקום לפרשנות. הוא שאל את סינוואר ישירות אם הוא רוצה שיעביר את הדברים לישראלים. "אמרתי לו: 'האם אתה רוצה שאעביר את המסר הזה?' הוא אמר: 'כמובן. הכתבתי לך את המסר הזה מילה במילה, אות באות, כדי שתעביר אותו כפי שהוא לישראלים'".

"העברתי את המסר כפי שהוא לצד הישראלי", אמר. "כעבור פחות מחצי שעה התקשרו אליי ואמרו: 'אתה בטוח שזה המסר שהוא רצה שתעביר לנו?' אמרתי להם: 'כן'. כעבור שעתיים התקשרו שוב ואמרו לי: אנחנו רוצים פגישה דחופה איתך מחר, בתשע או בתשע וחצי בבוקר, בשעה שבה תוכל להגיע לאשקלון". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12