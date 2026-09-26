האם אפשר להיכנס לראיון עבודה עם כוס קפה? הסרטון שהצית סערה

מה אומר קפה קר על מועמד לעבודה? לכאורה, שום דבר. אבל בארה"ב כוס הקפה הפכה לאחרונה לנושא לדיון סוער בעולם הגיוס, ולסמל לאופן שבו כללי המשחק בראיונות עבודה משתנים.

הכול התחיל בסרטון טיקטוק של קייטלין וייניאן, מגייסת עם 16 שנות ניסיון, בעיקר בחברות Fortune 500. היא סיפרה כי מועמדים מדור ה-Z מגיעים יותר ויותר לראיונות עם קפה או מאצ'ה ביד. מבחינתה, מדובר בסימן בעייתי: הרושם עלול להיות שהראיון הוא עוד סידור בדרך ולא אירוע שדורש תשומת לב מלאה.

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הסרטון הפך לוויראלי והצית ויכוח: האם מדובר בכלל בנימוס בסיסי - או בדוגמה נוספת לכך שמעסיקים מייחסים משמעות גדולה מדי לפרטים קטנים? מומחי קריירה חלוקים. חלקם ממליצים פשוט לסיים את המשקה לפני הראיון, בעוד אחרים טוענים שמועמד צריך להיבחן על היכולות שלו ולא על כוס הקפה שבידו.

אבל הקפה הוא רק קצה הקרחון. לפי הוושינגטון פוסט גם קעקועים, שיער צבוע, התנהלות בחדר ההמתנה ואפילו האופן שבו המועמד מברך את פקידת הקבלה הפכו לחלק מהדיון על כללי הראיון החדשים. בראיונות בזום נוספו כללים משלהם: מצלמה עובדת, רקע מסודר וסביבה שקטה הפכו כמעט לדרישות בסיס.

אז מה כן לעשות - ומה ממש לא?

כן: להגיע 10-15 דקות מוקדם, להכיר את החברה ואת התפקיד, ולהכין מראש דוגמאות קונקרטיות לניסיון המקצועי. כדאי גם להקשיב היטב לשאלה, לענות באופן ממוקד ולהגיע עם כמה שאלות משלכם. בראיון וידאו כדאי לבדוק מראש את המצלמה, המיקרופון והרקע.

לא: לאחר, להתפזר בתשובות ארוכות, להיות בלתי-פורמליים מדי או להגיע בלי לדעת דבר על החברה. וגם אם אתם משתמשים ב-AI כדי להכין קורות חיים או תשובות - כדאי להימנע מטקסט גנרי שנשמע כאילו נכתב עבור כל מועמד בעולם.

והקפה? אם רוצים ללכת על הצד הבטוח, עדיף פשוט לסיים אותו לפני שנכנסים לחדר.

מאחורי הוויכוח הקטן מסתתר שינוי גדול יותר: בשוק עבודה שהתקרר, שבו מעסיקים יכולים להיות בררניים יותר, גם סימנים קטנים מקבלים משקל. מומחים מזהירים כי ראיונות לא מובנים עלולים לתת משקל גדול מדי לרושם ראשוני ולשיפוט סובייקטיבי, במקום לכישורים עצמם.

במילים אחרות, ב-2026 אולי לא מספיק להיות מועמד טוב. כדאי גם לדעת איך להיראות כמו אחד - ואפילו לדעת מתי להניח את הקפה בצד.