קורקינטים של אינוקים יימכרו ברשתות של אלקטרה מוצרי צריכה

מותג הקורקינטים החשמליים הישראלי אינוקים (INOKIM) מרחיב משמעותית את מערך ההפצה שלו בישראל, וייכנס לכ-200 סניפים של קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה, בהם סניפי קרפור, מחסני חשמל ושקם אלקטריק.

עד כה התבססה הפעילות של המותג במידה רבה על מכירות אונליין וערוצי מכירה ייעודיים, וכעת הוא מבקש להיחשף לקהל רחב יותר באמצעות אחת מקבוצות הקמעונאות הגדולות בישראל.

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היקף הפעילות במסגרת ההסכם מוערך על-ידי החברות בעשרות מיליוני שקלים. לפי אינוקים, היא מוכרת כיום כ-7,500 קורקינטים בשנה בישראל, ובחברה מעריכים כי הפריסה ברשתות אלקטרה עשויה להגדיל את היקף המכירות במסגרת שיתוף-הפעולה עד פי חמישה.

לפי נתוני רשות המסים שפורסמו בתחילת השנה, ב-2025 יובאו לישראל כ-54.8 אלף קורקינטים חשמליים, לעומת כ-59.8 אלף ב-2024 וכ-73.9 אלף ב-2021. שווי היבוא בשנה שעברה הסתכם בכ-16.6 מיליון דולר, והמחיר הממוצע ליבואן עמד על כ-303 דולר לכלי.

לדברי כפיר בן שושן, מייסד ובעלי אינוקים, "הביקוש לקורקינטים שלנו הוא גבוה, אבל על-מנת לשלוט בשוק חייבים פריסה פיזית רחבה. החיבור עם אלקטרה מאפשר לנו בדיוק את זה".

גם עבור אלקטרה מדובר בהרחבת קטגוריית התחבורה האישית בתוך מערך קמעונאי רחב בהרבה מתחום החשמל המסורתי.

פיתחה שורה של דגמים

אינוקים החלה את דרכה ב-2009 תחת השם MyWay. החברה בשמה הנוכחי התאגדה ב-2011, וב-2014 מותגו הכלים מחדש תחת השם, שהוא קיצור של Innovation of Last Kilometer.

ב-2015 נכנסה כפיר נלי אחזקות של כפיר בן שושן כמפיצה הבלעדית של המותג, והרחיבה את מערך המכירות והחנויות בישראל, וב-2022 מוזגו הפעילויות לחברה אחת בשם INOKIM Ltd.

לאורך השנים פעלה החברה גם מחוץ לישראל, בין היתר בארה"ב ובאירופה, ופיתחה שורה של דגמים, ובהם סדרות Light, Quick, OX ו-OXO.

לדברי החברה, אינוקים היא כיום חברת הקורקינטים החשמליים היחידה בישראל שקיבלה היתר ממכון התקנים לסמן את דגמיה בתו תקן ישראלי.

"חיבור טבעי"

יו"ר אלקטרה מוצרי צריכה, צביקה שווימר, מסר כי "החיבור עם אינוקים - מותג ישראלי מוביל המציע מוצרים איכותיים ובטיחותיים - הוא חיבור טבעי המשקף את מחויבותנו להביא לצרכן הישראלי את המוצרים הטובים ביותר במחירים תחרותיים".

אינוקים אינה היחידה שמזהה את תחום התחבורה החשמלית הזעירה כקטגוריה קמעונאית רחבה יותר. מולה פועלת, בין היתר, קבוצת קריסטלינו, שפיתחה בשנים האחרונות את XI Mobility כזרוע המתמקדת בתחום התחבורה החשמלית. הפעילות כוללת קורקינטים ואופניים חשמליים, לצד קטנועים, אופנועים, כלי רכב תפעוליים ופתרונות ניידות נוספים.

קריסטלינו עצמה פועלת גם בקטגוריות נוספות ומחזיקה בפעילויות של מותגים ובהם Dreame וסברובסקי. ב-2025 הצטרפה קרן רקיע כשותפה אסטרטגית בקבוצה, כחלק מתוכניות להרחיב את פעילותה לקטגוריות נוספות.