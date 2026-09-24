כפי שנחשף בגלובס: קרפור נסוגה מהסל של ניר ברקת

לאחר חשיפת גלובס: הודעה רשמית ממשרד הכלכלה מתפרסמת היום (ה') ולפיה מיזם "הסל של ישראל" עם רשת קרפור יסתיים ב-14 באוקטובר, בתום חצי שנת הפעילות הראשונה, ולא יוארך בשלב זה לחצי שנה נוספת. בהודעה נמסר כי שר הכלכלה ניר ברקת החליט שלא לממש את תקופת ההפעלה השנייה, ולהותיר את ההחלטה על עתיד המיזם לממשלה הבאה.

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ההודעה הרשמית מגיעה לאחר שכבר בחודש אוגוסט נחשף בגלובס כי באלקטרה מוצרי צריכה, בעלת השליטה בפעילות קרפור בישראל, בוחנים שלא להמשיך במיזם בשל המחיר הכלכלי שהוא גובה מהרשת. יו"ר אלקטרה מוצרי צריכה צביקה שווימר אמר אז בשיחת משקיעים כי המיזם אומנם הביא לקוחות חדשים לקרפור, אך גם פגע בהכנסות. בהמשך נודע לגלובס כי הרשת החליטה שלא להמשיך לתקופה נוספת, בין היתר בשל עלויות התפעול והפגיעה ברווחיות.

בהודעת משרד הכלכלה היום מוצגת ההחלטה מזווית מעט שונה. לפי המשרד, לאחר דיון עם הנהלת קרפור החליט ברקת שלא לקבל ערב חילופי ממשלות החלטה שתתחייב להוצאה ולתקופת הפעלה נוספת, ולהעביר לממשלה הבאה את הנתונים שנאספו במהלך הפיילוט. הממשלה הבאה תוכל להחליט אם לחדש את המיזם במתכונתו הנוכחית, להרחיב אותו או לפתח מודל אחר על בסיסו.

לפי נתונים ראשוניים שמפרסם משרד הכלכלה, המדינה השקיעה כ-25 מיליון שקל בקמפיין שליווה את המיזם, ואילו החיסכון הישיר לציבור מרכישת מוצרי הסל בקרפור מוערך בכ-40 מיליון שקל. במשרד טוענים גם לחיסכון עקיף של עשרות מיליוני שקלים נוספים, כתוצאה מירידות מחירים ברשתות מתחרות.

לפי המשרד, מחירי "הסלים המקבילים" ברשתות המובילות ירדו בתקופת הפיילוט ב-8.4%, לעומת ירידה של כ-3% בכלל מוצרי הצריכה באותן רשתות. עוד נטען כי לאורך התקופה היה מחיר הסל בקרפור נמוך בכ-32.5% בממוצע ממחירו ברשתות שנבדקו.

עם זאת, הנתונים החדשים אינם מתיישבים באופן מלא עם התמונה שעלתה מבדיקות קודמות. ביוני פורסמו בגלובס נתוני סטורנקסט ו-CHP לצד מחקר של אוניברסיטת תל אביב, שהצביעו על כך שהמתחרות של קרפור לא מיהרו להוזיל את מוצרי הסל בעקבות המיזם, ובחלק מהקטגוריות אף נרשמה ירידה במכר. במשרד הכלכלה חלקו כבר אז על המסקנות.

המשרד טרם פרסם את הדוח המלא שעליו מבוססים הנתונים החדשים. לאחר סיום המיזם אמור להתפרסם מסמך מסכם שיכלול בין היתר את נתוני המכירות, מספר משקי הבית שרכשו במסגרת המיזם, החיסכון המצטבר, התפתחות המחירים ברשתות ועלותו הכוללת של המהלך.

מהלך שהתחיל בביקורת - והסתיים ללא תוצאות

"הסל של ישראל" יצא לדרך באפריל. במסגרת המכרז התחייבה קרפור, הרשת היחידה שניגשה אליו, למכור סל של מוצרים במחירים מוזלים וקבועים בתמורה לקמפיין ממשלתי בהיקף של כ-25 מיליון שקל לחצי שנה. כיום כולל הסל 112 מוצרים, והוא נמכר באתר האונליין וב-54 מסניפי הרשת.

המיזם לווה מראשיתו בביקורת, בין היתר בשל העובדה שרק רשת אחת השתתפה במכרז, היקף הסניפים שבהם ניתן היה ליהנות מהמחירים המוזלים (51 מתוך כ-150 סניפי הרשת בסה"כ) והעובדה שכספי המדינה שימשו לקמפיין שקידם בפועל רשת מסחרית אחת. מנגד, במשרד הכלכלה טענו לאורך הדרך כי מטרת הפיילוט הייתה לבחון מודל שבו המדינה אינה מפקחת ישירות על המחירים, אלא מרכזת כוח קנייה שמייצר לחץ תחרותי על הרשתות.

סיום המיזם מגיע גם בעיתוי משמעותי מבחינת קרפור. הרשת נערכת להנפקה בבורסה בתל אביב, המתוכננת לפי שעה לחודש נובמבר, ובמקביל עוברת שינויים נרחבים בהנהלה. תחת המנכ"לית החדשה ענבל הרסון בוצעו גם שורה של חילופים בכוורת הבכירה של קרפור, כפי שנחשף בגלובס.

ברקת מסר כי המיזם "הוכיח שאפשר להוריד מחירים", אך הוסיף כי העובדה שרק רשת אחת בחרה להשתתף בו והקשיים שעלו לאורך הדרך מחייבים בחינה נוספת של רמת התחרות בענף. לדבריו, מלוא הנתונים יועברו לממשלה הבאה לצורך החלטה על המשך הדרך ובחינת דרכים נוספות להורדת יוקר מחירי הסופר.

עם סיום "הסל של ישראל" ב-14 באוקטובר תסתיים התחייבות קרפור למחירים שנקבעו במסגרת הפיילוט ל-112 המוצרים. עם זאת, ברשת מנסים לייצר המשכיות למהלך, ובמקביל להודעת משרד הכלכלה הודיעו על השקת "קרפור ספיישל דיל", תוכנית מבצעים עצמאית שתפעל לאורך השנה בכל 144 סניפי הרשת ובאונליין.

בניגוד למיזם הממשלתי, בשלב זה לא פורסמה רשימת מוצרים קבועה או התחייבות לשמור על מחירי "הסל של ישראל", כך שהמחירים שנקבעו בפיילוט יוכלו להשתנות בהתאם למדיניות המסחרית של הרשת. הרסון מסרה כי המהלך החדש יכלול "מבצעים חזקים, מגוונים ומשתלמים במיוחד" במגוון קטגוריות. מבחינת קרפור מדובר גם בהרחבת הפריסה: בעוד "הסל של ישראל" היה זמין ב-54 סניפים ובאונליין, המבצעים החדשים אמורים לחול בכל סניפי הרשת.