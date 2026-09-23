כחודשיים בלבד לפני ההנפקה המתוכננת של קרפור ישראל בבורסה בתל אביב, רשת הסופרמרקטים הצרפתית־בינלאומית רושמת שינוי נוסף בצמרת הניהולית. מטיוטת התשקיף שהוגשה לרשות ניירות ערך, והגיעה לידי גלובס, עולה כי מיכאל לובושיץ, שסיים לפני מספר חודשים את תפקידו כמנכ"ל הרשת, יעבור לתפקיד חדש: יועץ בתחום הפיתוח העסקי בחברה.

● לקראת מאבק שליטה? המטרה של הנפקת קרפור והדמיון למקרה אל על

● אורבניקה נכנסת לקוסמטיקה קוריאנית: חתמה על הסכם עם Silicon2

בכך נגנז, לפחות לפי שעה, המהלך שעליו הודיעה הקבוצה קודם לכן, שלפיו לובושיץ אמור היה להתמנות ליו"ר משותף בגלובל ריטייל - החברה המפעילה את קרפור בישראל - לצדו של צביקה שווימר.

הכוורת החדשה של ענבל הרסון

השינוי בצמרת אינו אירוע מבודד, אלא חוליה נוספת ברצף ארוך של תזוזות שעוברת חברת קרפור בחודשים האחרונים - וזאת, דווקא ברגע קריטי במיוחד: לקראת ההנפקה בשוק ההון. בחודש מאי השנה הודיעה החברה כי ענבל הרסון, ששימשה במשך שנים בתפקידים בכירים בחברה המרכזית למשקאות וכיהנה כמנכ"לית הסחר שלה, תחליף את מיכאל לובושיץ. הרסון נכנסה לתפקיד באופן רשמי בחודש אוגוסט, וכעת מסתמן כי לצד החלפת המנכ"ל של החברה מתבצע עיצוב מחדש של שדרת הניהול כולה.

לגלובס נודע כי עם השלמת החפיפה בוצעו מספר מינויים בכוורת של הרסון, המופיעים גם הם בטיוטת התשקיף. כך, דני בצלאל, שעזב לפני כשנה את תפקיד סמנכ"ל השיווק בקשת טעמים, הצטרף להנהלת החברה. במקביל, סמנכ"ל הסחר יניב כהן הוחלף ברמי שתיוי, שכיהן בעבר כסמנכ"ל הסחר של חברת יוחננוף.

שינויים אלה מצטרפים לשורת עזיבות שעליהן נחשף בעיתון גלובס עוד לפני כניסתה של הרסון לתפקיד. כך, לדוגמא, ביולי השנה פורסם כי ראש אגף מערכות המידע, יבגני קוטקובניק, וסמנכ"ל הכלכלה והבקרה, מאי שחר, יעזבו את הרשת.

כבר אז העריכו גורמים בענף המזון כי מדובר בחלק ממהלך רחב לעיצוב ההנהלה מחדש לקראת כניסת המנכ"לית החדשה. צביקה שווימר אמר אז לגלובס כי מדובר ב"ריענון" טבעי של כוח האדם, והוסיף כי הוא מצפה מהרסון להרכיב סביבה את תמהיל המנהלים המתאים לה וישרת את החברה בצורה הטובה ביותר.

מהלך הנגשת המחירים נעצר

השינויים בהנהלה מתרחשים במקביל לתפנית משמעותית. מיזם "הסל של המדינה", המהלך המשותף לקרפור ולמשרד הכלכלה, צפוי להסתיים ב־14 באוקטובר בתום חצי השנה הראשונה שלו - ולא להתחדש לתקופה נוספת, כפי שנחשף בגלובס.

המהלך הושק באפריל לאחר שקרפור הייתה הרשת היחידה שניגשה למכרז שקידם שר הכלכלה, ניר ברקת. במסגרת התוכנית התחייבה הרשת להוזיל את מחיריהם של כ־100 מוצרים, ובתמורה קיבלה קמפיין פרסום ממשלתי בשווי כ־25 מיליון שקל. עם זאת, הסל הוצע בתחילת הדרך בכ־50 מסניפי הרשת בלבד ובאתר האונליין - מתוך יותר מ־150 סניפים שהפעילה אז קרפור - מה שעורר ביקורת בענף ובציבור.

הבעיה המרכזית התגלתה במספרים. בשיחת המשקיעים לאחר פרסום דוחות הרבעון השני אמר שווימר כי המבצע אמנם הביא לקוחות חדשים, אך במקביל פגע בהכנסות. לפי מידע שהגיע לגלובס, עלויות התפעול והפגיעה ברווחיות הובילו בסופו של דבר להחלטה שלא לממש את האפשרות להאריך את המהלך בחצי שנה נוספת.

הנתונים הכספיים ממחישים את הדילמה שבה מצויה הרשת. ברבעון השני ירדו הכנסות מגזר קמעונאות המזון של אלקטרה מוצרי צריכה ב־2.6% לכ־818 מיליון שקל, והמכירות בחנויות הזהות ירדו ב־7.2%. במחצית הראשונה של השנה עלו ההכנסות ב־2.4% לכ־1.68 מיליארד שקל, בעיקר הודות לפתיחת סניפים חדשים, אך המכירות בחנויות הזהות ירדו ב־2.6%. מנגד, הרווח המגזרי ברבעון השתפר מעט והגיע ל־44 מיליון שקל, וגלובל ריטייל רשמה רווח נקי של כ־8 מיליון שקל.

מהפסדים כבדים - לבורסה

המספרים הללו מקבלים משמעות אחרת כשחוזרים לתחילת הדרך של קרפור בישראל. הרשת הושקה במאי 2023 לאחר הסבת סניפי יינות ביתן ומגה - מהלך בו השקיעה אלקטרה מוצרי צריכה מאות מיליוני שקלים. בשנת ההרצה הראשונה רשמה קרפור הפסד של כ־190 מיליון שקל, אך בשנתיים שלאחר מכן עברה תהליך התייעלות מקיף שכלל מכירת סניפים, צמצום מצבת העובדים ושיפור תנאי הסחר. ב־2025 כבר הציגה הרשת רווח נקי של 15.5 מיליון שקל, לעומת הפסד של 47 מיליון שקל שנה קודם לכן. גם החוב הבנקאי הצטמצם דרמטית - מ־507 מיליון שקל ב־2023 לכ־185 מיליון שקל ביוני השנה.

כעת, השלב הבא הוא הבורסה. בתחילת ספטמבר הגישה צרפת ישראל גרופ, המחזיקה בגלובל ריטייל, טיוטת תשקיף ראשונה לרשות ניירות ערך, כאשר הכוונה היא לבצע את ההנפקה ככל הנראה בנובמבר. המהלך צפוי להיות מורכב מהנפקה רגילה, משום שחוק הריכוזיות אינו מאפשר לאלקו, שמתחתיה כבר פועלת אלקטרה מוצרי צריכה הציבורית, להחזיק בשכבה ציבורית שלישית.

כפי שפורסם בגלובס, התוכנית שנבחנת כוללת הנפקה בהיקף של 250-300 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ־800 מיליון שקל. במסגרת זו, אלקטרה מוצרי צריכה - המחזיקה כיום בכ־49.5% מקרפור - צפויה למכור לפחות 25% ממניות הרשת. יתר המניות מוחזקות בידי נחום ונורית ביתן, המשקיע סימון פינטו וחברת הפניקס. המשמעות היא שהמהלך עשוי לא רק להזרים הון לקרפור, אלא גם לשנות מהותית את מפת בעלי המניות שלה ואף להותיר אותה ללא בעל שליטה ברור.