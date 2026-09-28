חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:10

1. שוקי המניות

שבוע המסחר בשווקים הגלובליים נפתח כאשר הסנטימנט בעיקר שלילי, בעוד המשקיעים מגיבים להחלטתו של הנשיא טראמפ לדחות את ההצעה האיראנית לפתיחת מצר הורמוז.

המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת והחוזים בניו יורק אדומים: החוזים על הנאסד"ק יורדים בכ-0.7%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 ועל הדאו ג'ונס נחלשים בכ-0.4%. במקביל, מחירי הנפט מטפסים וכך גם תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח בארה"ב, שנמצאות בשיאים של עשרות שנים.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי זניח של 0.1%. טאואר , נובה ואורמת יטפסו בשיעור של 2%-3%, בעוד פאלו אלטו תיחלש במעל 3%. טבע ואלביט מערכות צפויות לרדת בכ-1%.

הבורסה בת"א סיכמה את השבוע החולף בירידות שערים: מדד ת"א 35 איבד מערכו כ-1.1%, מדד ת"א 90 נפל בכ-3% ומדד ת"א 125 איבד מערכו כ-1.5%. מתחילת החודש, מדד ת"א 35 עלה עד כה בכ-2.5%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-3% ומדד ת"א 125 טיפס בכ-1%.

את הירידות הוביל מדד ת"א־נפט וגז, שרשם ירידה שבועית של כ-4%, בין היתר, על רקע התנודתיות במחירי הנפט בעולם. המדד צפוי לרכז עניין רב בפתח שבוע המסחר, לנוכח הודעתה של ניו-מד אנרג'י על ביטול עסקת הענק שלה ושל רציו לאספקת גז לתחנות הכוח החדשות של דליה - עסקה בהיקף של 6.7 מיליארד דולר. הביטול הפתיע את השוק, כולל את דליה עצמם, שסירבו לקבל אותו ברמה המשפטית. אלא שכעת, כשאבק ההכרזה שקע, נראה שמדובר בעיקר באמצעי לחץ על רשות התחרות, שמתעכבת עם בדיקת העסקה כבר מספר חודשים ועלולה לדרוש בו תנאים שניו־מד ודליה יתקשו לקבל.

גם מדד הקלינטק בלט לשלילה ונפל בכ-4%, במקביל לעלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב והציפיות הגוברות להעלאות ריבית, אלו משפיעות על עלויות מימון הפרויקטים של חלק מהשחקניות המרכזיות בתחום.

בניו יורק, על אף סערת האג"ח העולמית, וול סטריט חתמה את השבוע החולף בירוק. ה-S&P 500 עלה בכ-1.2%, הנאסד"ק קפץ בכ-2% והדאו ג'ונס טיפס בכ-0.3%. מניית מטא סיפקה למדדים דחיפה משמעותית ורשמה זינוק שבועי של 13%, לנוכח ההתלהבות בשווקים סביב עוזר ה-AI החדש שהשיקה, Muse - ונמצאת בדרך לחודש החזק ביותר שלה מאז 2013.

בחזית המאקרו, נתוני התעסוקה והאינפלציה בארה"ב יעמדו במוקד השבוע, וצפויים להשפיע על ציפיות הריבית בשווקים. דוח התעסוקה לחודש ספטמבר יפורסם ביום ו', אך עוד לפני כן, יפורסמו סקר המשרות הפתוחות לחודש אוגוסט (ג') ומדד התעסוקה של ADP (ד'). בנוסף, ביום רביעי יפורסם ה-PCE לחודש אוגוסט - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב - כמו גם אומדן שני של הצמיחה ברבעון השני.

בנוסף, ענקית השבבים מיקרון תדווח ביום רביעי את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקלי הרביעי של 2026. באתר CMC Markets דווח כי האנליסטים צופים כי רווחיה יוכפלו ביותר מפי 10 ויעמדו על 31.45 דולר למניה, לעומת נתון של 3.03 דולר ברבעון המקביל אשתקד. לפי הדיווח, המניה צפויה לנוע ב-9% מעלה או מטה אחרי הדוחות.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו נסחרת ביציבות, בורסת הונג קונג עולה בכ-0.6%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-1.6% והבורסה בסיאול נחלשת בכ-2.1%. ענקיות השבבים של דרום קוריאה, סמסונג ו-SK Hynix, יורדות במעל 4%.

הירידות בשנגחאי מגיעות על רקע נתון מאקרו מאכזב. רווחי התעשייה של סין צמחו ב-4.2% באוגוסט לעומת החודש המקביל אשתקד - הצמיחה החודשית הנמוכה ביותר שנרשמה השנה עד כה. ב-CNBC ייחסו את הנתון לחולשה מתמשכת בביקושים ועלייה עקבית במחירי האנרגיה.

2. שוקי האג"ח

כאמור, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ממשיכות הבוקר בדרכן כלפי מעלה. התשואה לעשר שנים מטפסת בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 5.207%, התשואה ל-30 שנה עולה בנקודת בסיס אחת לרמה של 5.51% והתשואה לשנתיים מתקדמת במעל 3 נקודות בסיס לרמה של 4.9%.

נזכיר כי התשואה לעשר שנים נמצאת כעת בשיא מאז 2007, בעוד התשואה ל-30 שנה נמצאת בשיא מאז 2004. בין הסיבות לכך: החובות המדינתיים התופחים ברחבי העולם, המתיחות הגאופוליטית, חששות האינפלציה לנוכח זעזוע האנרגיה העולמי והציפיות להידוק מוניטרי בארה"ב ובמדינות נוספות. חלק מן האנליסטים מעריכים כי אם התשואות לא יפסיקו לטפס, בשלב מסוים "משהו בשוק יישבר" (ראו הרחבה תחת סעיף 5).

האסטרטג הוותיק אד ירדני כתב בפתח השבוע כי "העלייה המהירה בתשואות לשנתיים ברחבי העולם מסמנת שבנקים המרכזיים הגדולים צריכים להרים את רמות הריבית שלהם עוד יותר, בתגובה ללחצים האינפלציוניים של מחירי נפט גבוהים יותר לזמן רב יותר, תוצאה של האסקלציה המחודשת של המלחמה במזרח התיכון. באופן מצער, הריביות הגבוהות האלה גם מחריפות את התחזיות לגבי גירעונות ממשלתיים גדולים בעולם".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות מול הדולר, ושערו עומד על 3.05 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו בעולם, מתחזק בכ-0.1% ועומד על 101.09 נקודות.

ד"ר אילן גילדין, שותף ומנהל קרן גידור בקרני פמילי אופיס, ציין השבוע כי "העלאת הריבית של הפד בשבוע שעבר, לצד התמחור בשוק להמשך הידוק מוניטרי, הרחיבה את פערי הריביות לטובת הדולר והעלתה את עלויות הגידור. במקביל, המשך התקיפות החות'יות על סעודיה והחשש מהתרחבות העימות מול איראן מעלים את פרמיית הסיכון האזורית ומחזקים את מעמדו של הדולר כמטבע מפלט. גם בשוק הגלובלי הדולר נהנה לאחרונה מתשואות האג"ח האמריקאיות הגבוהות ומציפיות להמשך העלאות ריבית".

בטווח הקצר, גילדין צופה כי שער החליפין יישאר תנודתי. עם זאת, עודפי החשבון השוטף של ישראל ויתרות המט"ח הגבוהות של בנק ישראל מגבילים להערכתו את פוטנציאל הפיחות. מנגד, רגיעה בזירה המפרצית עשויה להחזיר את הלחץ לכיוון ייסוף השקל.

מחירי הנפט מטפסים בשיעור של עד 2.5%, אחרי שהנשיא טראמפ דחה את הצעת איראן לפתיחת מצר הורמוז בתנאי להסרת המצור הימי עליה. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 107 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 94 דולר לחבית.

הזהב יורד הבוקר במעל 2% ונסחר סביב 4,230 דולר לאונקיה. זאת, על רקע הציפיות ההולכות וגוברות להעלאות ריבית נוספות בארה"ב והתחזקות הדולר בעולם. כנכס שאינו נושא ריבית

4. מאקרו

אחרי שדוח התעסוקה בארה"ב לחודש אוגוסט הגיע חזק בהרבה מן המצופה והטה את הכף לטובת העלאת הריבית מוקדם יותר החודש, כלכלנים שנסקרו על־ידי רויטרס מעריכים כי הדוח לחודש ספטמבר יציג תוספת של כ-100 אלף משרות.

ג'יימס ראגאן, מנהל השקעות ראשי שותף ב-D.A. Davidson, אמר לרויטרס כי "הציפיות הן ששוק העבודה השתפר בחודשים האחרונים. הכיוון החיובי של נתוני התעסוקה הוא חשוב כדי להבטיח שהוצאות הצרכנים יישארו חזקות".

ג'ים באירד, מנהל השקעות ראשי ב-Plante Moran Financial Advisors, אמר לסוכנות הידיעות כי "השוק יהיה די מרוצה מדוח תעסוקה טוב, אבל לא נהדר. אם הדוח יציג התחממות משמעותית, הוא יוכל בקלות לגרור תגובה שלילית של השווקים בטווח הקצר, שכן הוא ייתפש כגורם שמחזק את הטיעון בעד העלאת ריבית נוספת באוקטובר". ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית באוקטובר עומדת כעת על כ-68%.

בגזרת האינפלציה, מדד ה-PCE לחודש אוגוסט צפוי להציג עלייה חודשית של 0.4%, בעוד מדד הליבה המנכה את מחירי האנרגיה והמזון צפוי לטפס ב-0.3%; ברמה השנתית, המדד צפוי לעמוד על 3.7% או לטפס מעט ל-3.8%, בעוד מדד הליבה צפוי לטפס ל-3.4% - עדיין נתונים שנמצאים במרחק רב מיעד ה-2% של הפדרל ריזרב.

באתר Tradingkey דווח כי הלשכה לניתוח כלכלי בארה"ב (BEA) יבצע במקביל לפרסום זה עדכונים שנתיים לחשבונות הכלכליים הלאומיים, כולל לנתונים היסטוריים של התוצר, ההכנסה האישית והצריכה. כך שמעבר להתמקדות בנתוני חודש אוגוסט בלבד, השוק יצטרך לעקוב אחר עדכונים משמעותיים אפשריים לנתוני האינפלציה וההוצאות מהעבר.

5. תחזית

תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח בארה"ב טיפסו בשבוע שעבר לשיאים של עשרות שנים - והולכות וגוברות האזהרות שנשמעות בשווקים מפני תיקון בשוק המניות (ירידה של בין 10% ל-20% מהשיא).

ב-CNBC הצביעו בסוף השבוע על כך שיותר מאשר גובה התשואות עצמן, מה שמטריד הוא קצב העלייה. ביום רביעי האחרון, התשואה לעשר שנים רשמה את הזינוק היומי החד ביותר שלה מאז אפריל 2025.

ההיסטוריה מראה שכשהתשואות מטפסות בקצב מהיר כפי שנראה לאחרונה, "משהו תמיד נשבר בסוף" - כך אמר ל-CNBC ג'ון רוק, ראש אנליזה טכנית ב-22V Research. מחקר שערך רוק על תנועת התשואה לעשר שנים בחמשת העשורים האחרונים העלה כי ישנם 16 מקרים בהם נרשמה עלייה בקצב מהיר כפי שנראה כיום - ולדבריו, בכל אחד מהמקרים הללו אסון כלכלי כלשהו התרחש.

ב-CNBC ציינו כי בעוד שקנה המידה של המשברים הללו משתנה בהשפעותיו על השווקים, הקפיצה בתשואות כמעט תמיד הובילה להפרעה כלשהי בשווקים הפיננסים שהכבידה על נכסי הסיכון. בין המשברים הבולטים עליהם הצביע רוק: התרסקות שוק המניות ב-1987, המשבר הפיננסי באסיה ב-1997, התפוצצות בועת הדוט-קום ב-2000 ומשבר הסאב-פריים ב-2008. "כמו שיום בא אחרי לילה, כשהתשואה לעשר שנים מזנקת, משהו חוטף נוקאאוט. פשוט משתלם להיות זהיר", אמר רוק.

סטיב אייזמן, אחד מהסוחרים שחזו את המשבר הכלכלי של 2008 והתפרסמו בסרט "The Big Short", כתב בבלוג שלו כי "תיקון בשוק נראה קרוב. זה נראה שרמת ה-5% היא הרוביקון בשביל השוק". אייזמן ציין כי תשואות גבוהות יותר מגדילות את הגירעון ופוגעות בשוק הדיור; "והן פוגעות בסיפור ה-AI, שהפך כעת לסיפור שבאופן חלקי עוסק במינוף", הוא אמר בהקשר להנפקות החוב העצומות של ענקיות הטכנולוגיה.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.