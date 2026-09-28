קרסו נשארה בלי הקבלן המבצע בפרויקט הירושלמי

חברת קרסו נדל"ן הודיעה לבורסה כי מסרה לנטע ליפשיץ, הקבלן המבצע הראשי בפרויקט שלה בירושלים, הודעה על הפרה יסודית וביטול ההסכמים עמו.

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מדובר בפרויקט יובל הצעירה - מתחם גינות היובל, פרויקט פינוי־בינוי בשכונת קריית היובל בירושלים, ברחוב אברהם שטרן 34-42. במסגרת הפרויקט נהרסו חמישה מבנים ובהם 67 דירות ישנות, ובמקומם נבנים חמישה מבנים הכוללים 226 דירות חדשות, מתוכן 159 דירות לשיווק ו־67 דירות עבור בעלי הדירות הקיימות.

הפרויקט כולל גם כ־229 מ"ר של שטחי מסחר, שטחים ציבוריים, חניון ושטח ציבורי פתוח, כאשר קרסו נדל"ן מחזיקה ב־50% מחברת הפרויקט, בשותפות עם קדמת היובל. מועד סיום הבנייה הצפוי שלו הוא ברבעון השני של 2027, ונכון למחצית הראשונה של 2026 כ-92% מהפרויקט נמכר.

לפי הדיווח, בשבועות האחרונים הפסיקה החברה הקבלנית, נטע ליפשיץ, את העבודות בפרויקט באופן חד־צדדי, כאשר בין הצדדים התקיימו דיונים ממושכים במטרה להגיע להסדר שיאפשר את חידושן. ואולם ב־24 בספטמבר הודיע הקבלן לחברת הפרויקט כי לא יוכל להמשיך בביצוע העבודות. בעקבות זאת, ב־26 בספטמבר מסרה לו חברת הפרויקט הודעת סילוק יד.

הפסקת העבודות מגיעה לאחר שכבר ביוני 2026 נחתמה בין החברה לבין הקבלן תוספת תמורה, וכן נקבעו לוחות זמנים מעודכנים להשלמת הפרויקט, כאשר לפי הדוחות הכספיים של קרסו, תוספת התמורה הביאה לירידה ברווחיות הצפויה של הפרויקט לכ-12%, נכון למחצית הראשונה של השנה.

מחסור משמעותי בכוח־אדם הביא לעיכוב העבודות

גורמים בענף אומרים בשיחה עם גלובס כי הפרויקט בירושלים התמודד עם אתגר משמעותי, בעיקר על רקע העובדה שנטע ליפשיץ העסיקה בעיקר עם עובדים פלסטינים. לדבריהם, בעקבות אירועי ה־7 באוקטובר והפסקת העסקת שבח"ים, נוצר מחסור משמעותי בכוח־אדם, שהוביל לעיכוב של כ־6-7 חודשים בביצוע העבודות. לחברה הקבלנית נדרש זמן לגייס ולהכשיר עובדים חדשים, והדבר הקשה על קצב התקדמות הפרויקט.

עוד אומרים הגורמים כי קרסו נדל"ן ניסתה לסייע לקבלן להשלים את הפרויקט, בין היתר באמצעות הגדלת התמורה ששולמה לו כאמור, מה שהוביל בין היתר לפגיעה משמעותית ברווחיות הצפויה של הפרויקט. בסופו של דבר, ולמרות המאמצים שנעשו, הודיע הקבלן כי לא יוכל להמשיך בביצוע העבודות.

נטע ליפשיץ היא חברת בנייה ויזמות ירושלמית פרטית ותיקה. במהלך השנים היא ביצעה פרויקטים בשכונות רבות בעיר, בהן בית וגן, בקעה, רוממה, תלפיות והר נוף, כאשר את החברה מנהל יעקב ליפשיץ. לצד פעילות הבנייה, הקבוצה פועלת בתחום ההתחדשות העירונית באמצעות חברת חוצות ירושלים, שהוקמה ב־2017 ומתמקדת בקידום פרויקטים של פינוי־בינוי בירושלים.

כיום עומד שיעור ההשלמה ההנדסי של הפרויקט של קרסו על כ־80%, כאשר בחברה מציינים כי החלו לפנות למספר קבלנים במטרה לאתר קבלן מבצע חלופי, שייכנס בנעלי נטע ליפשיץ ויפעל להשלמת העבודות. לפי הדיווח, מספר קבלנים כבר הביעו נכונות עקרונית להשלים את הפרויקט. עוד צוין כי בשלב זה אין ביכולתה של החברה להעריך את השפעת החלפת הקבלן על הפרויקט, ובכלל זה על לוחות הזמנים להשלמתו.