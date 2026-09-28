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רונן בר

רונן בר משיב לנתניהו: אלה שקרים, אגיש נגדו תביעת דיבה

ראש השב"כ לשעבר הודיע כי ינחה את עורכי דינו לתבוע את ראש הממשלה בעקבות ההאשמות שהטיח בו בנוגע לליל 7 באוקטובר • בר דורש לחשוף את המסמכים ולוח הפגישות של נתניהו עם גורמי ביטחון וגורמים זרים, ומתכוון לזמן לעדות גם את אנשי לשכתו • "הזהרתי אותו מאסון ממשמש ובא, הוא התעלם מההתרעות"

ירון אברהם, N12 19:47
ראש השב''כ רונן בר וראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: חיים צח, מעיין טואף / לע״מ
ראש השב''כ רונן בר וראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: חיים צח, מעיין טואף / לע״מ

העימות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש השב"כ לשעבר רונן בר עולה מדרגה: שעות לאחר שנתניהו האשים אותו כי בחר שלא להתריע בפניו על הסימנים המעידים בליל 7 באוקטובר, הודיע הערב (שני) בר כי בכוונתו להגיש נגד ראש הממשלה תביעת דיבה. בהודעה חריפה מטעמו טען כי נתניהו מנהל נגדו "קמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות", ודרש לחשוף את כלל המסמכים הנוגעים למידע שהועבר לראש הממשלה לפני הטבח.

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בר הודיע כי במסגרת התביעה ידרוש גילוי מסמכים, ובהם לוח הפגישות של נתניהו עם מערכת הביטחון ועם גורמים זרים. עוד הבהיר כי בכוונתו לזמן לעדות את אנשי לשכתו ועוזריו של ראש הממשלה, שלטענתו סייעו ומסייעים לו בקמפיין נגדו. "שקרים, סילוף עובדות, מניפולציות על פרוטוקולים והפצת מידע מטעה לציבור - זה מה שעושה ראש הממשלה כאשר מתחיל להתברר היקף ההתרעות שקיבל טרם טבח 7 באוקטובר", נמסר מטעמו.

ראש השב"כ לשעבר טען כי בתקופת כהונתו התריע בפני נתניהו מפני אסון מתקרב, אך ראש הממשלה התעלם מהאזהרות. "בתפקידו כראש השב"כ התריע בר בפני רה"מ מאסון ממשמש ובא באופן חסר תקדים, וכי רה"מ התעלם מהתרעות אלו, כמו גם מההמלצות לשיקום ההרתעה ולחיזוק הגבול", נמסר בהודעה. עוד נטען כי עד כה העדיף בר להמתין להקמת ועדת חקירה ממלכתית, אולם כעת, לנוכח ההאשמות נגדו, החליט לפעול משפטית: "לא ניתן לאפשר לרצף השקרים להימשך".

התגובה מגיעה בעקבות הודעתו של נתניהו מוקדם יותר היום, שבה האשים את בר כי בלילה שקדם למתקפת חמאס קיים שיחות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי ועם ראש אמ"ן לשעבר אהרון חליווה, אך החליט שלא לעדכן אותו במידע שהצטבר. נתניהו טען כי בר לא התריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה"ל בשטח, לא פעל לפינוי מסיבת הנובה והסתפק בשליחת צוות טקילה מצומצם. ראש הממשלה האשים את בר בניסיון להטיל עליו את האחריות למחדלי מערכת הביטחון.

ההאשמות של נתניהו פורסמו על רקע רצף הדיווחים על התרעות שהגיעו לישראל לפני 7 באוקטובר. הלילה דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל התקשר לנתניהו ימים לפני המתקפה והזהיר מפני פעולה אפשרית של חמאס. נתניהו הכחיש כי השניים שוחחו או נפגשו בחודשים שקדמו לטבח, וטען כי אף גורם מודיעין ישראלי לא העביר לו אזהרה מצרית. הוא אף הודיע כי הנחה להגיש תביעת דיבה בנושא.

בהודעתו הערב האשים בר את נתניהו בניסיון להסיט את האש מעצמו דווקא כשהעדויות על ההתרעות שקיבל מתחילות להיחשף. "ראש הממשלה יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות", נמסר. "לאחר ששלוש שנים סירב להודות באחריותו ומנע מהציבור בכל דרך ועדת חקירה ממלכתית, החל בפרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי והפוך מהקשרם האמיתי".

בר קרא לנתניהו לפרסם לאלתר את כלל המסמכים, כדי שהציבור יוכל להיחשף לדבריו לאמת המלאה. הוא הדגיש כי התביעה נועדה גם להגן על זכר החללים ועל כבודם של אנשי השב"כ. את הודעתו חתם במסר ישיר לראש הממשלה: "ניצחון משיגים בהתקפה מקדימה על האויב שבחוץ, לא על כוחות הביטחון מבית".

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12