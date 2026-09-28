חד הקרן מתל אביב שכמעט והנפיק - מבקש הקפאת הליכים

חד הקרן אופן ווב (OpenWeb), בעבר אחת מחברות הפרסום הצומחות בישראל, שהגיע לשווי של 1.5 מיליארד דולר וערך בימי בועת הקורונה הכנות להנפקה - הגיש היום (שני) בקשה להקפאת הליכים ומינוי נאמן בבית המשפט המחוזי בתל אביב. כעת חוששים מקורבים לחברה מפיטורי עובדים ומסכנה ממשית לפגיעה בפעילותה.

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הסיבה לכך: חוב של 20 מיליון דולר בלבד לקרן החוב הישראלית ליקווידיטי (Liquidity) שהפכה פעילה בחודשים האחרונים לטובת הפירעון. בבקשה שהוגשה מטעם החברה על ידי עורכי הדין יניב דינוביץ ומאור רוט מפירמת הרצוג, נטען כי "אף שהחברה לא היתה מצויה בפיגור תשלומים ועמדה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו, ליקווידיטי טענה כי התקיים אירוע הפרה (של תנאי החוב - א"ג) בדמות שינוי מהותי לרעה במצב החברה.

"לגישת החברה, דרישה זו היתה חסרת בסיס ונשענת על טענות שגויות. חמור מכך עוד בטרם חלף המועד שליקווידיטי עצמה קצבה לחברה לפירעון החוב, היא נקטה בצעדים חד צדיים ואגרסיביים ביחס לחשבונות הבנק של החברה ושל הקבוצה בחו"ל. פעילותה טרפה את הקלפים ופגעה ביכולתה של החברה לעשות שימוש במקורות כספיים לצורך המשך פעילותה, ובמקביל סיכלו אפשרות לקדם את מתווה המימון שנועד לאפשר את ביצוע תוכנית הארגון מחדש או הזרמת הון לחברה. הלכה למעשה, הפעולות האגרסיביות של ליקווידיטי הובילו את החברה למצב של חדלות פירעון תזרימי וסיכלו את מהלך הבאת החברה והמשך פעילותה".

תהליך המכירה הושהה

אופן ווב, שבעבר נקראה Spot.im, הוקמה על ידי נדב שובל וישי גרין. גרין עזב את החברה סמוך להקמתה ואילו שובל נותר המנכ"ל הדומיננטי שלה עד שהודח לפני יותר משנה על ידי הדירקטוריון בראשות קרנות ההון סיכון אינסייט פרטנרס וג'ורגי'אן. החברה פיתחה תוסף ניהול תגובות (טוקבקים) לאתרי חדשות ובסמוך אליו משבצת החברה פרסומות המותאמות אישית למשתמש. למרות שניהלה מוצרי אונליין, עיקר הכנסותיה הגיעו מרשת הפרסום שלה - וכמו חברות אונליין ישראליות בתחום הפרסום כמו טאבולה, אאוטבריין ואחרות - גם מעמדה נשחק בקרב משקיעים פוטנציאלים.

הערב הוציא ג'ים דיילי מנכ"ל החברה מייל לעובדים ובו תיאר את השתלשלות האירועים שהובילה להגשת הבקשה להקפאת הליכים. דיילי כתב כי מוקדם יותר השנה החליט דירקטוריון החברה לקדם הליך מכירה רשמי, ושכר את שירותיו של "אחד מבנקי ההשקעות המובילים בעולם" כדי לנהל אותו.

"הבעת העניין בחברה היתה רצינית", כתב דיילי, "ונכנסנו לתקופת בלעדיות עם רוכש פוטנציאלי, ובמשך תקופה מסוימת היינו קרובים לתוצאה חיובית".

אלא שאז "התהליך הזה הושהה לאחרונה, ופנינו למספר רוכשים פוטנציאליים נוספים וכן למספר מלווים חלופיים, כדי לבחון אפשרויות למימון מחדש ולהבטיח שיהיו בידינו חלופות. במקביל, ניהלנו שיחות פעילות עם המשקיעים הקיימים שלנו בנוגע למימון גישור ולאפשרויות לארגון מחדש".

"בכל שלב, פעלנו כדי למצוא פתרון לבעיה. ואז המלווה שלנו התערב", כתב דיילי. לדבריו, למרות שהחברה עמדה באופן מלא בתנאי הסכם ההלוואה, המלווה (קרן ליקווידיטי) הקפיא את חשבונותיה וסירב לדון בחלופות שהוצעו. "הפעולות שלו היו מכוונות, ולתפיסתנו, דורסניות. הגשת הבקשה להגנה מפני חדלות פירעון לא הייתה התוצאה שרצינו. זו הייתה התוצאה שהוא כפה עלינו. כולכם קיבלתם את מלוא התשלומים המגיעים לכם - זו הייתה העדיפות הראשונה שלנו. הפלטפורמה ממשיכה לפעול והלקוחות ממשיכים לקבל שירות. התהליך נמצא כעת בידי בית המשפט, דבר שיוצר מסגרת ופיקוח ומבטיח שלעובדים יהיה קול לגבי מה שיקרה בהמשך".

בהמשך התייחס דיילי גם לחשש של העובדים לעתיד החברה ולמקומות העבודה שלהם. "החששות שלכם לגבי מקומות העבודה שלכם ולגבי העתיד שלכם לגמרי מוצדקים, ואני לא מתכוון להעמיד פנים אחרת. מה שאני מבקש מכם הוא שתמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. למרות הנסיבות החריגות מאוד, OpenWeb נותרה עסק טוב, עם טכנולוגיה מצוינת ועובדים ברמה עולמית. הלקוחות שלנו צריכים שנהיה נוכחים ואמינים עכשיו, וזה הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות עבור החברה הזו ועבור כל אחד מכם".

מקרן ליקווידיטי נמסר: "אנחנו לא מנהלים את ענייננו המקצועיים עם לקוחות על גבי דפי העיתון. תגובתנו תימסר לבית המשפט בבוא הזמן".

מהחברה נמסר: "OpenWeb חברה מובילה לטכנולוגיות לניהול קהילות באתרי תוכן, הגישה בישראל בקשה להגנה מפני חדלות פירעון. החברה ממשיכה לפעול ומחויבת להמשיך ולשרת את לקוחותיה, שותפיה ועובדיה לאורך התהליך. במהלך 2026 ניהלה OpenWeb מגעים עם מספר רוכשים פוטנציאליים, שהביעו עניין משמעותי, וכן עם מלווים חלופיים, במטרה לבחון אפשרויות שונות.

"למרות מאמציה, הדירקטוריון לא הצליח להגיע להסכמות עם המלווים, שיאפשרו לחברה להמשיך ביישום תוכנית ארגון מחדש ולהמנע מהמצב הנוכחי. כל העובדים קיבלו את שכרם עד כה, והפלטפורמה ממשיכה לפעול עבור הלקוחות והספקים. OpenWeb היא חברה מובילה בתחומה, עם צוות יוצא דופן, והדירקטוריון והמשקיעים שלה ממשיכים להיות מעורבים באופן פעיל בתמיכה בחברה ובעובדיה לאורך התהליך".