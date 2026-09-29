100 פורעים ישראלים תקפו לוחמים ושרפו בתים בכפר בשומרון

עדכונים שוטפים

8:21 - בישראל מאשרים: צה"ל חיסל את מח"ט צפון הרצועה בחמאס, ששרד ניסיון חיסול בעבר

צה"ל חיסל הלילה (בין שני לשלישי) את עז א-דין אל-ביכ, המכונה אבו חמזה, מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור. אל-ביכ חוסל לפנות בוקר בתקיפה שביצע צה"ל בביתו בשכונת נצר. מדובר בבכיר בחמאס שכבר שרד בעבר ניסיון חיסול.

לפי הפרטים, אל-ביכ הסתתר עם סייען בבית בצפון הרצועה, וחוסל בעת ששכב במיטתו בחדר השינה. החיסול בוצע באמצעות אמצעים שאפשרו פגיעה מדויקת בו, מבלי לגרום לנזק אגבי. לקריאת הכתבה.

8:13 - דיווחים בעזה: חוסל מח"ט צפון הרצועה בחמאס

7:31 - צה"ל: יותר מ-100 פורעים ישראלים תקפו כוחות ביטחון ושרפו בתי פלסטינים בכפר בשומרון

צה"ל הודיע הבוקר (שלישי) שכוחות צבא ומג"ב פעלו במהלך הלילה בכפר ג'אלוד שבחטיבת שומרון, בעקבות התפרעות של יותר מ-100 ישראלים שניסו למנוע את חזרתה לביתה של משפחה פלסטינית. חזרת המשפחה לכפר תואמה מראש, לאחר שנאלצה לעזוב את ביתה בעקבות שורת אירועי פשיעה לאומנית נגדה. בצה"ל הבהירו כי בשל האלימות, המשימה להשבת המשפחה לביתה לא הושלמה.

תיעודים מהכפר חושפים את המהומה במקום, כשאש בוערת בכמה מוקדים. באחד הסרטונים נראים אלמונים מגיעים לרכב ומציתים אותו, ובתיעוד אחר נראה בית בכפר עולה באש, בזמן שדייריו מנסים לכבות את השרפה. לקריאת הכתבה.

צה"ל: כוחות פעלו בכפר ג'אלוד על מנת לפזר פורעים. משפחה פלסטינית נאלצה לנטוש את ביתה בכפר בעקבות האלימות. כ-100 פורעים חסמו צירים, הבעירו צמיגים, יידו אבנים לעבר כוחות הביטחון, שרפו מבנים של פלסטינים בכפר, הציתו רכבים ורכוש. כתוצאה מהעימותים נפצעו שלושה לוחמי מג"ב באופן קל. שני חשודים נעצרו

5:58 - שר החוץ של ארה"ב מרקו רוביו: איראן איימה לפגוע בנכסים אמריקאיים

"די לומר שמה שקרה, מה שכמעט קרה ומה שהיה עלול לקרות בבריטניה בסוף השבוע הוא עניין חמור מאוד. ברור שיש כאן מעורבות של גורם זר, לא אכנס עדיין לפרטים רבים בעניין. אני יודע שרבים מוטרדים מהידיעה שחלק מהאנשים האלה שוחררו בערבות"

4:00 - פיקוד העורף: אין חשש לאירוע ביטחוני באזור השומרון

3:56 - הצעת טראמפ לאיראן: הקלה בסנקציות תמורת ויתור בגרעין

הנשיא טראמפ מוכן להעניק לאיראן הקלה בסנקציות ולשחרר כספים איראניים מוקפאים בתמורה לצעדים ממשיים מצדה בנוגע לתוכנית הגרעין, כך אמרו בכירים אמריקאנים. לאחר הפרסום, הנשיא טראמפ הכחיש שהציע לאיראנים משהו. "לא הצעתי לאיראנים שום דבר", כתב הנשיא ברשת החברתית TRUTH. לקריאת הכתבה.

3:35 - התרעות הופעלו באזור השומרון בעקבות חשש לחדירת מחבלים בחוות מגנזי

1:56 - שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י: "אם האמריקאים טוענים שהם מחפשים הסכם או פתרון בדרכי שלום - הצגנו את הפתרון הזה"

פורסם לראשונה ב-N12.