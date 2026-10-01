עדכונים שוטפים

06:21 - מסתמן: חברות התעופה הישראליות יחלו בחילוץ נוסעים ישראלים התקועים בדובאי כבר מחר

04:24 - נתניהו בריאיון לפוקס ניוז על טיסת פליי-דובאי: ישראל תשתתף בחקירה

04:23 - בכיר אמריקאי: רוביו דרש משר החוץ האיראני לעזוב את ארה"ב באופן מיידי

שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו דרש ביום שני מהמשלחת האיראנית שהגיעה לדיוני העצרת הכללית של האו"ם לעזוב את ארצות הברית באופן מיידי לאחר שהמשא ומתן נקלע למבוי סתום, כך לפי בכיר אמריקאי ומקור נוסף המעורה בפרטים.

מדובר בצעד דיפלומטי חריג ביותר שהמחיש את חוסר האמון העמוק בין שתי המדינות, על רקע המאמצים הדיפלומטיים שלא נשאו פרי להגיע להסכם לסיום המלחמה. טראמפ: "אולי אני אפוצץ את האיראנים. אני אצטרך לקבל את ההחלטה הזו. נפוצץ אותם או שנעשה עסקה. זה ייגמר בקרוב בדרך כזו או אחרת". לכתבה המלאה

02:06 - האזהרה של זיני שקדמה לניסיון הפיגוע

ראש השב"כ דוד זיני הזהיר במשך חודשים כי מעטפת האבטחה שמסופקת בטיסות מהאמירויות אינה מספיקה בעיניו, כך פורסם אמש (רביעי) בחדשות 12. בשבועות האחרונים, שקדמו לאירוע, התנהל ויכוח גדול בין השב"כ לבין חברות תעופה ישראליות, סביב איסור שהטילו בארגון על טיסה מהאמירויות, בשל שיקולי האבטחה.

בתוך כך, בישראל חוקרים האם לטייס המשנה הייתה כוונה להשתלט על המטוס כשהוא מעל ירדן, ואז לרסק אותו במהירות בתוך שטח ישראל. הכיוון אינו סופי, אך נבחן בידי הגורמים הרלוונטיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה ל-CNN: "הצליחו למנוע אסון נוסח 11 בספטמבר, כך זה נראה ממה שקרה". לכתבה המלאה

00:01 - טראמפ: דיברתי עם נתניהו באריכות על תקרית המטוס. נראה שטייס המשנה היה טרוריסט או משוגע

עוד אמר: "שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס ראה מה קרה. הוא היה בחור חזק. הוא שמע את הצעקות. הוא הזיז את טייס המשנה מהמושב שלו והוא לקח את ההגאים של המטוס ואיזן אותו לפני שהוא התרסק. אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה מה שנתניהו סיפר לי. עוד לא יודעים מה טייס המשנה רצה לעשות בדיוק"

23:39 - דיווח: ישראלי נרצח בקופנגן שבתאילנד

23:13 - במסגרת פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה, נשמעו וצפויים להישמע פיצוצים באזור מרכז העוטף, בעיקר סמוך למועצות האזוריות שדות נגב ושער הנגב ולעיר שדרות.

פורסם לראשונה ב-N12