מעל 6%: תשואות האג"ח הבריטיות בשיא של שלושה עשורים

תשואות האג"ח הממשלתיות הבריטיות ל-30 שנה חצו היום רף היסטורי של 6%, כשהן מאיימות לערער עוד יותר את מצב הכלכלה הנוכחי של הממלכה המאוחדת ואת היכולת שלה ללוות כדי להיחלץ ממנו. מאז הקיץ האחרון נסחרות האג"ח ל-30 שנה בשיא של קרוב לשלושה עשורים (מ-1998), ו"החלפת הקידומת" היום בתשואה על האג"ח, המסמנת את הסיכון שהשווקים רואים באפשרות לחדלות פירעון לאו שינוי משמעותי בערך החוב הבריטי, זינקה לכותרות הכלכליות החל מהבוקר.

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שוקי החוב ברחבי העולם שוברים שיאים בשבועות האחרונים, אך באירופה הדבר משתקף בין היתר בעלייה דרמטית בתשואות אג"ח של מדינות כמו בריטניה וצרפת. הכלכלה הבריטית גם חשופה במיוחד לתנודות במחירי האג"ח שלה, גם לעשור, משום שחלק גדול מהן מוחזק על ידי קרנות ומשקיעים מחוץ לבריטניה, שהיד שלהן על כפתור המכירה היא קלה יותר, בהשוואה למדינות אחרות, שבהן מדובר בקרנות פנסיה ומשקיעים מקומיים.

לפי אנליסטים, הסיבה הראשונה במעלה לעליית התשואות היא החשש כי הריבית במשק הבריטי תצטרך להיות גבוהה לאורך זמן, בשל הצורך לרסן לחצים אינפלציוניים. אלו נובעים מתלות בריטית ביצוא אנרגיה, כמו גם בצורך שלה לייבא בכמויות גדולות. בריטניה, שפרשה מהאיחוד האירופי לפני כחמש שנים, לא התאוששה עדיין מההשפעות של המהלך על היצוא שלה, והיא נאבקת להחזיר אותו למסלול צמיחה. תלות בריטית בגז לחימום ובדלקי מאובנים, כאשר אספקת אלו נמצאת במשבר גלובלי, משתקפת בהערכות כי האינפלציה תהיה גבוהה יותר בממלכה המאוחדת מאשר במדינות שכנות.

"בריטניה צפויה להיות הכלכלה המפותחת שתיפגע הכי קשה מהאירועים במזרח התיכון עקב תלותה ביבוא אנרגיה, כך שככל שמחירי האנרגיה יישארו גבוהים זמן רב יותר, סביר להניח שהכאב הכלכלי שהמדינה תחווה יעמיק יותר", אמר אנליסט לאתר Euronews.

בנוסף, הממשלה הנוכחית של בריטניה שוקלת מתווה של הגדלת הוצאות הממשלה במטרה לתמוך ברווחה, תחבורה ועוד, כשהיא נאבקת למצוא מקורות מימון להבטחות שלה לבוחרים. במצב כזה, ללא ריסון פיסקלי, השוק חושש כי הוצאות הממשלה רק יעמיקו, מה שיסמל צמיחה של החוב במקום הצמצום הנדרש. כיום עומד יחס החוב-תמ"ג על 94%.