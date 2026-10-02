מאז שיצרניות התרופות החלו לבחון תרופות לירידה במשקל, השאלה המרכזית הייתה: כמה משקל אנשים הורידו? עכשיו השאלה השתנתה: איזה סוג של משקל הם מורידים?

לירידה מהירה במשקל עלולה להיות גם חיסרון: אנשים שמאבדים כמות משמעותית של שריר לצד השומן עלולים לסבול מפציעות או להיות מועדים יותר לנפילות. יצרניות התרופות בוחנות כעת דור חדש של תרופות שנועדו לשמר את מסת השריר ולהפחית את שומן הגוף כדי להתמודד עם הבעיה.

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בכנס רפואי שנערך השבוע במילאנו, מחקרים בשלבים ביניים ומתקדמים של הפיתוח הקליני שערכו חברות כמו נובו, אלי לילי ורג'נרון הצביעו על כך שכמה תרופות שנמצאות בפיתוח עשויות לשמר טוב יותר את מסת השריר ולסייע בהפחתת שומן בטני בעייתי.

אם יעילותן תוכח, התרופות הניסיוניות האלה עשויות בסופו של דבר לשפר את בריאותם של מטופלים בזמן שהם יורדים במשקל במהירות בעזרת הטיפולים. הן גם יספקו ליצרניות התרופות טיעון חזק לכך שרופאים צריכים לרשום את התרופות החדשות ושחברות הביטוח הרפואי צריכות לממן אותן.

"הייתי מעדיף שהמטופלים יאבדו יותר שומן וקצת פחות משקל, אבל ישמרו על יותר מסת שריר", אמר ד"ר חואן פבלו פריאס, אנדוקרינולוג שהיה מעורב במחקר חדש שהציגה אלי לילי ועבד גם עם חברות אחרות. "אני רוצה שתוכלו להתכופף ולקשור את שרוכי הנעליים בלי קושי".

רג'נרון הציגו נתונים ממחקר בשלב ביניים על תרופה שהיא מפתחים לשימור מסת השריר, המיועדת לשימוש לצד תרופה ממשפחת GLP-1. המחקר מצא כי המשתתפים שקיבלו את התרופה איבדו בין שני שלישים לשלושה רבעים פחות שריר בירך לעומת אלה שקיבלו סמגלוטייד בלבד. במהלך 26 שבועות, המינונים הגבוהים ביותר של התרופה הפחיתו במחצית את אובדן המסה הרזה, הכוללת גם שריר, בהשוואה למשתתפים שקיבלו סמגלוטייד בלבד, החומר הפעיל באוזמפיק ובוויגובי.

הנושא חשוב במיוחד עבור מבוגרים, בייחוד כעת, כשיותר מהם מקבלים גישה לתרופות לירידה במשקל דרך מדיקר, תוכנית ביטוח הבריאות הפדרלית בארה"ב המיועדת בעיקר לבני 65 ומעלה . עם זאת, רופאים מדגישים שלהרכב הגוף יש חשיבות גם בקרב צעירים. גם הם עלולים לאבד מסת שריר כשהם יורדים במהירות במשקל, וכך להגדיל את הסיכון לפציעות או למצבים רפואיים כמו אוסטאופורוזיס בהמשך החיים .

עם התפתחות שוק התרופות לירידה במשקל בשנים האחרונות השחקניות הדומיננטיות אלי לילי ונובו נורדיסק, משווקות תרופות שבמינונים הגבוהים ביותר מביאות לירידה ממוצעת של 20% או יותר ממשקל הגוף בתוך שנה וחצי. כעת, לדברי רופאים, חוקרים ואנליסטים, החברות צריכות למצוא דרכים אחרות לבדל את התרופות שלהן .

בנובו בוחנים אם אחת התרופות הניסיוניות שלה, קגריסמה, יכולה להפחית שומן בטני במקביל לירידה במשקל. הטיפול הוא זריקה נגד השמנה המשלבת את החומר הפעיל באוזמפיק ובוויגובי עם קגרילינטייד, תרכובת שמחקה את פעילותו של עמילין, הורמון המסייע בוויסות התיאבון.

במחקר שהוצג השבוע בכנס השנתי של האגודה האירופית לחקר הסוכרת, מטופלים עם סוכרת מסוג 2 שקיבלו קגריסמה איבדו בממוצע 14.3% ממשקל גופם בתוך כתשעה חודשים, ונמצא אצלם פחות שומן סביב הכבד והלבלב בהשוואה למטופלים שקיבלו פלצבו. הצטברות שומן באיברים האלה ובסביבתם מגדילה את הסיכון למחלות לב ולבעיות בריאותיות אחרות. החברה השתמשה גם בסריקות מוח כדי לבחון את השפעת התרופה על המחשבות והחשקים של המטופלים הקשורים לאוכל.

"הבנת הכאב, הבנת המחשבות הבלתי פוסקות על אוכל והבנת דברים שמשפיעים עליכם מדי יום יכולות להפוך לגורמים שמבדילים בין התרופות", אמר מרטין הולסט לאנג, המנהל המדעי הראשי של נובו. "איך הירידה הזאת במשקל גורמת לכם להרגיש?".

היכולת לבדל בין התרופות נעשית חשובה יותר ככל שהתחרות בתחום גוברת. מספר בקשות הפטנט הבינלאומיות על תרופות ממשפחת GLP-1 עלה ב־28% ב־12 החודשים שהסתיימו במרץ 2026, לפי ניתוח של משרד עורכי הדין פינסנט מייסונס.

לילי הציגו גם נתונים חדשים על רטטרוטייד, תרופה ניסיונית מהדור הבא לירידה במשקל, שבמחקר קודם סייעה למטופלים לאבד בממוצע עד 28.3% ממשקלם. במחקר החדש, מטופלים שקיבלו את התרופה דיווחו על שיפור ביכולת לבצע תנועות יומיומיות בהשוואה למטופלים שקיבלו פלצבו.

"כיום אנחנו מודדים באופן שגרתי במחקרים הקליניים האלה גם מדדים תפקודיים, כמו כוח השרירים או רמת הפעילות, ובדרך כלל רואים שיפור משמעותי מאוד", אמר דן סקוברונסקי, המנהל המדעי הראשי של לילי.

מומחים אחרים מזהירים כי המדדים שנבחנים במחקרים האלה לא תמיד מספקים תמונה מלאה של מצבם הבריאותי של המטופלים.

וויי שן, מרצה באוניברסיטת קולומביה וחוקרת הרכב גוף, אמרה שאין להתייחס למסה רזה כאילו היא מסת שריר, משום שהיא כוללת לצד השרירים גם רקמות אחרות שאינן שומן. מומחים אחרים ציינו כי שיפור שעליו מדווחים המטופלים בשאלונים אינו מוכיח שהם שומרים על מסת השריר שלהם.

"ייקח זמן להבין אחרי אילו נתונים עלינו לעקוב ולהתמקד בתוצאות הנכונות", אמרה ד"ר נידהי קנסל, רופאה המתמחה בטיפול בהשמנה בנורת'ווסטרן מדיסין. "אנחנו קוראים להן תרופות לירידה במשקל, אבל מבחינה רפואית המטרה היא אובדן שומן".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal . לינק לכתבה המקורית באנגלית.