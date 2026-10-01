המועמדת החדשה והמפתיעה למדד ת"א 35

יש מתחרה רצינית חדשה על כרטיס למדד ת"א 35 בעדכון המדדים הקרוב. בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי וההנחה שלקוחות ירצו לטוס יותר באל על , מניית חברת התעופה השלימה זינוק דו-יומי בימים רביעי וחמישי, בשיעור מצטבר של 13%, והגיעה לשווי שוק של יותר מ-11.4 מיליארד שקל.

● המנכ"ל שמאחורי קופסת התשלומים הצהובה לא מתרגש מנפילת המניה: "אני כאן לנצח"

● "היא מתחרה קשה ומזיזה את המחט": המהפך באיילון והאם יש עוד אפסייד במניה

התוצאה היא שאל על, שעד תחילת השבוע האחרון בכלל לא הייתה בתמונת העלייה, הפכה כעת לחברה בעלת שווי השוק ה-35 בגודלה בבורסת ת"א ולמתחרה על כרטיס כניסה, למדד ת"א 35.

אם היא תצליח בכך זו תהיה הפעם הראשונה בתולדותיה של אל על, זאת אחרי שבשנת 2024 היא הצטרפה למדדי ת"א 125 ות"א 90 . הפעם הקודמת אגב שאל על הייתה במדדים הללו השנים היו 2015-2017, אז עוד מדדי ת"א 100 ו-75.

היום, חמישי, היה היום הראשון מתוך "10 הימים הקובעים" באשר למניות שייכנסו (וייצאו). הימים הללו יסתיימו ב-15 באוקטובר. אלא שאל על לא הפכה בינתיים לאחת מ-30 הגדולות בבורסה (מה שהיה נותן לה כרטיס כניסה אוטומטי) אלא 'רק' למקום 35 .

לכן, אל על לא תלויה רק בעצמה. כדי שההישג הזה אכן יקרה לאל על ומעמדה ישתדרג למדד הדגל של הבורסה המקומית, היא תצטרך לעמוד בשני תנאים מצטברים. האחד הוא שייצאו מספיק מניות מהמקומות האחרונים בת"א 35 וגם שהיא תהיה מדורגת מספיק גבוה כדי לעלות. בכל מקרה, בעדכון הנוכחי, שיתקיים בפועל בתחילת חודש נובמבר תעלה לת"א 35 מניה אחת פחות ממספר המניות שייצאו, כיוון שענקית הסייבר פאלו אלטו הצטרפה למדד במסלול מהיר בחודש אוגוסט האחרון, כך שיש בו כעת 36 חברות .

נכון לעכשיו, שלוש מניות עתידות לצאת ממדד ת"א 35, כיוון שהן נמצאות במקומות 40 ומטה בשווי השוק בבורסה. מדובר על חברת הנדל"ן דמרי (מקום 48), חברת קמעונאות המזון שופרסל (42) וחברת ההחזקות קנון (41) שמחזיקה בחברת האנרגיה או.פי.סי וגם יוצאת לרכישה גדולה, לראשונה בתולדותיה. היא רוכשת 25% מחברת Vicinity מארה"ב שפועלת בתחום מערכות חימום וקירור תמורת 450 מיליון דולר .

מאחר שכך, יעלו שתי מניות (או אחת אם אחת משלוש היורדות תעלה בחזרה מעל לקו האדום של מקום 40 בבורסה). על המקומות העולים מתמודדות כעת חברת האנרגיה המתחדשת דוראל (מקום 34), חברת אל על כאמור (מקום 35), בזכות הזינוק במניה, חברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס (מקום 36) וגם חברת המלונאות פתאל (שנמצאת כרגע במקום האחרון במירוץ, מקום 37). סיכויי העלייה של אל על יגדלו אם היא תצליח לעקוף בשווי השוק הממוצע גם את חברת האנרגיה המתחדשת דוראל. הפער בין שתיהן עומד כעת על 33 מיליון שקלים בלבד .

אפקט הדרמה: אל על שוב הופכת למפלט ביטחוני

הזינוק במניית אל על התרחש כאמור ביומיים האחרונים בעקבות הדרמה הביטחונית בטיסת פליי דובאי. מה שעוד נבדק אם הוא ניסיון פיגוע, הצית מחדש את תחושת הסיכון סביב טיסות בחברות זרות, בייחוד כאלה הפועלות ממדינות האזור.

בשוק ההון מעריכים כי האירוע יוביל שוב להסטת ביקושים מסיבית לטובת אל על, שנחשבת כמובן בטוחה יותר, ויש בה אבטחה ישראלית. המשקיעים מעריכים כי כפי שקרה במלחמת חרבות ברזל, אם כי מסיבות אחרות לגמרי של הפסקת תעופה של חברות זרות, החשש מטיסות זרות עשוי להעלות שיעורי התפוסה במטוסי אל על ואולי אף יאפשר לה לשמר רמות מחירים גבוהות יותר.

הדוחות מדברים: זינוק של 100% ברווח ותפוסה של 94%

מעבר לסנטימנט הביטחוני המיידי, אל על מגיעה למאבק על המדד כשהיא נשענת על תוצאות כספיות חזקות. את הרבעון השני של 2026 חתמה החברה עם רווח נקי של 126 מיליון דולר, זינוק של 103% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ברבעון טיפסו ב-27% והסתכמו בכ-986 מיליון דולר, הרווח התפעולי-תזרימי (EBITDAR) עמד על 222 מיליון דולר .

הרווחיות הגבוהה נשענת על זינוק מתמשך במחירי הכרטיסים ועל שליטה משמעותית בנתב"ג: נתח השוק של אל על וחברת-הבת סאן דור עמד ברבעון השני על כ-50% מכלל הנוסעים בנתב"ג. בקווים הטרנס-אטלנטיים לצפון אמריקה עמד נתח השוק של החברה על 92.3%, ובקווים למזרח הרחוק על 76.2%. במקביל, שיעור התפוסה במטוסים המשיך להיות גבוה, כמו בשנים האחרונות, ועמד על 94%. ההכנסה למושב לפי ק"מ (RASK) עלתה ב-12% ל-11.56 סנט .

התוצאות הללו היו חזקות גם מכיוון שהרבעון השני דווקא החל בחולשה גדולה, שהושפעה ממבצע "שאגת הארי" באיראן וגררה הפסד של כ-55 מיליון דולר בתשעת הימים הראשונים של חודש אפריל (המבצע היה בעיקר ברבעון הראשון אך גלש ל-9 ימים גם ברבעון השני). אחר כך הצליחה החברה להתאושש במהירות ולחזור לפעילות מלאה כבר בתחילת מאי.

במבט קדימה, החברה אופטימית ביותר לגבי המחצית השנייה של השנה וצופה כי מגמת הביקושים החזקה תימשך. נכון לדוחות הרבעון השני (מחודש אוגוסט) צבר ההזמנות העתידיות של אל על עומד על כ-1.4 מיליארד דולר, החברה נהנית מיתרות נזילות של כ-2 מיליארד דולר, ומועדון הלקוחות שלה, "הנוסע המתמיד", ממשיך לצמוח ומונה 3.7 מיליון חברים (מתוכם כ-514 אלף מחזיקי כרטיס "פליי קארד", שהסבתו לישראכרט צפויה לתרום בעתיד 100-130 מיליון שקל נוספים לרווח השנתי).