מהפך בבית המשפט העליון: הרכב מורחב של תשעה שופטים, בראשות הנשיא יצחק עמית, פרסם את תמצית פסק הדין המכריע בעניין אישורי הפסילות לקראת הבחירות לכנסת ה-26 . בית המשפט קיבל פה אחד את ערעורי מפלגת רע"ם והרשימה המשותפת וביטל לחלוטין את החלטות הפסילה שקיבלה ועדת הבחירות המרכזית. בנוסף, ברוב של שבעה שופטים מול שניים, הכשיר בג"ץ את מועמדותו של חה"כ עופר כסיף (הרשימה המשותפת).

מנגד, ההליך בעניינו של יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה, נמחק לחלוטין לאחר שהאחרון הודיע לפנות בוקר על הסרת מועמדותו - זאת בעקבות אמירה חריגה וחד-משמעית של השופטים בדיון, לפיה מסתמן רוב מוחלט לפסילתו.

רע"ם והמשותפת בפנים, כסיף הוכשר ברוב קולות

רק בשבוע שעבר קיבלה ועדת הבחירות המרכזית את הבקשות שהגישו מפלגות הליכוד, עוצמה יהודית וגורמים נוספים, לפסול את רע"ם, הרשימה המשותפת, עופר כסיף וסאמי אבו שחאדה בטענות של שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור.

בפסק הדין הדגיש בג"ץ את מעמדה העליון של הזכות לבחור ולהיבחר, וחזר על ההלכה הוותיקה לפיה אמות המידה להפעלת סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת הן מצמצמות וקיצוניות בלבד:

רע"ם והרשימה המשותפת: בית המשפט העליון קיבל את הערעורים פה אחד. השופטים קבעו נחרצות כי בחומרים ובראיות שהונחו בפני ועדת הבחירות המרכזית לא היה כדי לעמוד באמות המידה המחמירות שנקבעו בפסיקה לפסילת רשימה שלמה.

חה"כ עופר כסיף: הוכשר ברוב של 7 שופטים מול 2 (השופטים דוד מינץ ואלכס שטיין סברו שיש לפסול אותו בגין תמיכה במאבק מזוין). שופטי ההרכב ציינו פה אחד כי הם מסתייגים קשות ממעשיו והתבטאויותיו של כסיף, אותם הגדירו ככאלה ה"מעוררים שאט נפש". עם זאת, שופטי הרוב קבעו כי לא הצטברה "מסה קריטית" ראייתית המוכיחה את התקיימות עילות הפסילה הקיצוניות בחוק.

הדרמה סביב אבו שחאדה: "הדברים מעוררי קבס"

המוקד הדרמטי ביותר בדיון הארוך שנערך אתמול היה סביב מועמדותו של יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה. במרכז בקשת הפסילה עמד מאמר שפרסם אבו שחאדה לאחר טבח 7 באוקטובר, כמו גם התבטאויות נוספות שלו בחודשים שלאחר מכן.

במהלך הדיון הטיחו השופטים ביקורת במאמר: הנשיא עמית הגדיר אותו כ"מנוכר ושאין בו גינוי של הטבח", השופט גרוסקופף תהה "האם נבחנה העמדתו לדין של אבו שחאדה, כשעל פחות מזה מוגשים כתבי אישום", והשופט שטיין עימת אותו ישירות עם שאלות על אי-הגדרת חמאס כארגון טרור. אבו שחאדה טען באולם כי הוא "מתנגד לכל הזוועות של 7 באוקטובר", הסביר כי מדובר ב"מאמר גרוע ולא מוצלח שנכתב תחת לחץ" והוסיף כי הוא מתחרט עליו.

אולם, השופטים לא השתכנעו. בתום הדיון בעניינו הפסיק הנשיא יצחק עמית את הדיון, פנה לאבו שחאדה ואמר: "אני רוצה להקריא משהו על דעת חברי ההרכב, ותקשיבו טוב. קיימת תמימות דעים בין השופטים כי הדברים שנכתבו בידי המועמד סאמי אבו שחאדה מכאיבים, מקוממים ומעוררי קבס. התוצאה המסתמנת היא אישור ההחלטה על הפסילה. בנסיבות אלו, אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול אם הוא עומד על התמודדותו, באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו".

ההודעה הכתה את הנהגת בל"ד בהלם והובילה להתייעצויות קדחתניות שנמשכו שעות ארוכות. לפנות בוקר הודיעה מפלגת בל"ד באופן רשמי: אבו שחאדה מושך את מועמדותו לכנסת, אך ימשיך להנהיג את המפלגה.

בהודעת המפלגה נטען: "ההחלטה אינה נסיגה מעמדותינו ואינה כניעה למסע ההסתה של הימין. אבו שחאדה לא חזר בו ולא ברח, אלא הגן על עמדותיו מול תשעה שופטים - ורק לאחר שהודיעו על כוונתם לאשר את הפסילה, הסיר את מועמדותו".

בעקבות הודעת הפרישה, נכתב היום בפסק הדין כי ההליך המשפטי בעניינו של אבו שחאדה התייתר לחלוטין - והתיק נמחק.

עימותים, צעקות ומחאות מחוץ לאולם

יום הדיונים אתמול בבג"ץ לווה בטמפרטורות פוליטיות רותחות. מחוץ לבית המשפט התקיימה הפגנה של תומכי אבו שחאדה בקריאות "די לכיבוש". אל מולם הגיע השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, שצעק לעברם: "תומכי טרור, יאללה ברא".

בתוך האולם ייצג בן גביר בעצמו את בקשת הפסילה של מפלגתו וטען כי אבו שחאדה "מצדיק את הרצח וההרג ונותן לגיטימציה לטבח הנורא". גם חה"כ טלי גוטליב (עוצמה יהודית) התפרצה לעבר אבו שחאדה ודרשה: "אתה מוכן להכיר במדינה יהודית? תגיד את זה!", מה שהוביל את ח"כ אחמד טיבי להעיר: "גם טרור אקוסטי זו עילה לפסילה", וזכה לתגובתו המשועשעת של הנשיא עמית: "טרור אקוסטי זה רעיון טוב".

הנשיא עמית פתח את יום הדיונים בהתייחסות ישירה לעקרון הפסילות והזהיר: "סמכות הפסילה היא חרב מתהפכת. שימוש רחב בה עלול לפגוע פגיעה אנושה באותם ערכים דמוקרטיים שעליהם היא נועדה להגן".

הכתבה באתר N12