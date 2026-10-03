ההפתעה שחיכתה למיליון איש: צ׳ק של 500 דולר עם מכתב של טראמפ

ממשל דונלד טראמפ החל השבוע לשלוח צ'קים של 500 דולר לכמעט מיליון אמריקאים, במסגרת תוכנית שהבית הלבן מציג כהחזר כספי למבוטחי תוכנית הבריאות "אובמה־קר".

כ־950 אלף בני אדם ב־30 מדינות צפויים לקבל את הכסף, בצ'ק או בהעברה ישירה, ולצדו מכתב חתום על ידי טראמפ.

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לטענת הממשל, מדובר בהחזר של כספים שנגבו ביתר בתקופת ממשל ביידן. חברות הביטוח שמשווקות פוליסות דרך האתר הממשלתי שילמו עמלות שימוש, והבית הלבן טוען כי העמלות היו גבוהות מהנדרש וכי העלות גולגלה לצרכנים באמצעות הפרמיות. "אני מחזיר לכם את הכסף", כתב טראמפ למקבלי התשלומים.

אלא שלמהלך יש גם ממד פוליטי. לפי רויטרס, כ־71% מהסכום - כ־339 מיליון דולר - יגיע ל־13 מדינות שבהן צפויים מרוצים תחרותיים בבחירות האמצע. הדמוקרטים טוענים כי העיתוי והחלוקה הגיאוגרפית מעלים שאלות לגבי המניעים הפוליטיים של המהלך. בבית הלבן, מנגד, מציגים אותו כהחזר כספי לאזרחים.

הצ'קים מגיעים גם על רקע הבטחה גדולה בהרבה שטראמפ כבר העלה: "דיבידנד" של 5,000 דולר לכל אמריקאי בוגר, אם הרפובליקנים ישמרו על השליטה בקונגרס.

הרעיון של טראמפ הוא לממן את ה"דיבידנד" מהכנסות המכסים שהממשל גובה מיבוא, ולהחזיר חלק מהכסף ישירות לציבור. אלא שכ־5,000 דולר לכ־245 מיליון אמריקאים בוגרים משמעם עלות של כ־1.2 טריליון דולר - הרבה מעבר להכנסות הנוכחיות מהמכסים. לכן, בשלב הזה מדובר בהבטחה שדורשת אישור של הקונגרס ומקור מימון משמעותי, ולא בתוכנית תשלום שכבר אושרה.