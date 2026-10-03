ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם ההפתעה שחיכתה למיליון איש: צ׳ק של 500 דולר עם מכתב של טראמפ
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פוליטיקה אמריקאית

ההפתעה שחיכתה למיליון איש: צ׳ק של 500 דולר עם מכתב של טראמפ

הבית הלבן טוען שמדובר בהחזר כספים שנגבו ביתר ממבוטחי אובמה־קר, אבל הדמוקרטים מצביעים על העיתוי והחלוקה הגיאוגרפית • ובמקביל: ההבטחה הגדולה בהרבה של טראמפ - 5,000 דולר לכל אמריקאי

שירות גלובס 08:26
דונלד טראמפ / צילום: Associated Press, Andrew Harnik
דונלד טראמפ / צילום: Associated Press, Andrew Harnik

ממשל דונלד טראמפ החל השבוע לשלוח צ'קים של 500 דולר לכמעט מיליון אמריקאים, במסגרת תוכנית שהבית הלבן מציג כהחזר כספי למבוטחי תוכנית הבריאות "אובמה־קר".

כ־950 אלף בני אדם ב־30 מדינות צפויים לקבל את הכסף, בצ'ק או בהעברה ישירה, ולצדו מכתב חתום על ידי טראמפ.

"אין מקום שני": טראמפ מגייס את ענקיות ה-AI למאבק מול סין
החלום האמריקאי חי וקיים, ומייצר מיליונרים

לטענת הממשל, מדובר בהחזר של כספים שנגבו ביתר בתקופת ממשל ביידן. חברות הביטוח שמשווקות פוליסות דרך האתר הממשלתי שילמו עמלות שימוש, והבית הלבן טוען כי העמלות היו גבוהות מהנדרש וכי העלות גולגלה לצרכנים באמצעות הפרמיות. "אני מחזיר לכם את הכסף", כתב טראמפ למקבלי התשלומים.

אלא שלמהלך יש גם ממד פוליטי. לפי רויטרס, כ־71% מהסכום - כ־339 מיליון דולר - יגיע ל־13 מדינות שבהן צפויים מרוצים תחרותיים בבחירות האמצע. הדמוקרטים טוענים כי העיתוי והחלוקה הגיאוגרפית מעלים שאלות לגבי המניעים הפוליטיים של המהלך. בבית הלבן, מנגד, מציגים אותו כהחזר כספי לאזרחים.

הצ'קים מגיעים גם על רקע הבטחה גדולה בהרבה שטראמפ כבר העלה: "דיבידנד" של 5,000 דולר לכל אמריקאי בוגר, אם הרפובליקנים ישמרו על השליטה בקונגרס.

הרעיון של טראמפ הוא לממן את ה"דיבידנד" מהכנסות המכסים שהממשל גובה מיבוא, ולהחזיר חלק מהכסף ישירות לציבור. אלא שכ־5,000 דולר לכ־245 מיליון אמריקאים בוגרים משמעם עלות של כ־1.2 טריליון דולר - הרבה מעבר להכנסות הנוכחיות מהמכסים. לכן, בשלב הזה מדובר בהבטחה שדורשת אישור של הקונגרס ומקור מימון משמעותי, ולא בתוכנית תשלום שכבר אושרה.