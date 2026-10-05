המוניטין המפוקפק של אוקטובר בשווקים. ומה יקרה השנה

מאז 1928 רשם מדד S&P 500 עלייה ממוצעת של כ־0.5% באוקטובר, והמדד עלה ב־58% מחודשי אוקטובר. למרות זאת, מדובר באחד החודשים שמדאיגים את המשקיעים במיוחד.

המוניטין המפוקפק של החודש נובע מהעובדה שאוקטובר היה אחראי לכמה מהימים הדרמטיים ביותר בתולדות השווקים. ב־19 באוקטובר 1987, למשל, צנח מדד הדאו ג’ונס בכ־22% ביום אחד - הירידה היומית החדה בתולדותיו.

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גם הקריסה של 1929 התרחשה באוקטובר. המשבר הפיננסי של 2008, אמנם, התחיל עם קריסת ליהמן ברדרס בספטמבר, אבל אוקטובר 2008 היה חודש של קריסה בפני עצמו: ה־S&P 500 צנח בו ב־16.8%, ובשבוע שהחל ב־6 באוקטובר הוא ירד ביותר מ־20%.

גם השנה יש כמה סיבות שבגללן המשקיעים עשויים להסתכל על אוקטובר בזהירות.

נקודת התורפה המרכזית השנה היא העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות. בספטמבר הן הכבידו על חלקים נרחבים בשוק, אך מניות הקשורות לבינה מלאכותית הצליחו לפצות על חלק ניכר מהחולשה ולהחזיק את המדדים המרכזיים קרוב לשיאים.

התוצאה היא שוק שנראה חזק יותר מכפי שהוא באמת.

בספטמבר איבד ה־S&P 500 כ־0.5% בלבד, אך מדד S&P 500 במשקל שווה - שבו לכל אחת מ־500 המניות משקל זהה - צנח בכ־5%. כלומר, בעוד שהמדד המוכר כמעט שלא זז, חלק גדול מהמניות כבר נמצא תחת לחץ.

הפער הזה מעלה שאלה מרכזית לקראת הרבעון האחרון של השנה: האם ענקיות הטכנולוגיה ומניות ה־AI ימשיכו לסחוב את השוק, או שהחולשה שמצטברת בשאר המניות תגיע בסופו של דבר גם אליהן?

יש גם סיבות לאופטימיות

ניקולס קולאס, מייסד־שותף של DataTrek Research, ציין בפני MarketWatch כי העלייה ברווחים הצפויים של חברות ה־AI הצליחה עד כה להגן עליהן מהשפעת הריבית הגבוהה, אך לדבריו לא ברור עד כמה הן יוכלו להמשיך להתעלם מעליית התשואות. אם הלחץ יעבור גם למניות הטכנולוגיה הגדולות, החולשה שכבר קיימת מתחת לפני השטח עלולה להפוך לבעיה של השוק כולו.

ומנגד, יש גם סיבות לאופטימיות. בשנות בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב, התקופה שמתחילת אוקטובר ועד יום הבחירות הניבה בעבר תשואה ממוצעת של 3.9% ל־S&P 500. גם מבחינה עונתית, הרבעון הרביעי נחשב בדרך כלל לתקופה חזקה עבור המניות האמריקאיות.

גם מדד הפחד עדיין אינו מאותת על פאניקה. מדד ה־VIX עמד בסוף השבוע על כ־15.5 בלבד. לפי קולאס, דווקא כאשר ה־VIX עולה לטווח של 27-43, ה־S&P 500 עולה בחודש שלאחר מכן בכ־70% מהמקרים - תזכורת לכך שגם ירידות חדות אינן בהכרח תחילתו של שוק דובי.

כך שאוקטובר 2026 אינו בהכרח "חודש הקריסה". להפך: ההיסטוריה מלמדת שהמוניטין המפחיד שלו אינו בהכרח מוצדק. אבל השנה השאלה מעניינת במיוחד: האם השוק יוכיח שוב שהפחד מאוקטובר מוגזם, או שהחולשה שכבר מסתתרת מתחת לעליות תפרוץ דווקא בחודש שקנה לעצמו את המוניטין המפחיד ביותר בוול סטריט?