ביל גרוס, המיליארדר האמריקאי שזכה לכינוי "מלך האג"ח", ראה כבר הכול בשוק ההון. גרוס, ממייסדי ענקית קרנות הנאמנות פימקו, הוא האיש שהקים ובנה מאפס את קרן הדגל של החברה עד שניהלה בשיאה נכסים בהיקף של 270 מיליארד דולר. כעת, בתכתובת שקיים עם האתר ביזנס אינסיידר, הוא מספק הצצה לשני קצוות הקיצון של הקריירה שלו: העסקה המוצלחת ביותר שעשה, והטעות המרה מכולן.

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השיעור שעלה ביוקר: להשאיר את ההימורים בקזינו

באופן מפתיע, הטעות הגדולה ביותר של גרוס התרחשה ממש בתחילת דרכו, בשנת 1969, חודשים ספורים לפני שהחל לעבוד בפימקו. לדבריו, באותה תקופה הוא פתח חשבון מסחר פרטי והפקיד בו 10,000 דולר - כסף שהרוויח במשחקי בלאק ג'ק.

במקום להשקיע בזהירות, גרוס בחר להמר בגדול, הוא רכש איגרות חוב ממשלתיות של ארה"ב לטווח של 30 שנה, תוך שימוש במינוף אגרסיבי של פי 10. התוצאה הייתה כואבת ומיידית, האג"ח צללו, ולדברי גרוס, הצעד הזה "מחק חצי מהחסכונות שלי". לביזנס אינסיידר הוא כתב: "הפסדתי 50% בתוך חודש אחד". גרוס ציין שזו הייתה הטעות הגדולה ביותר בקריירה שלו במונחי אחוזים, תיאר אותה כ"שיעור יקר על סכנות המינוף", והוסיף את התובנה המרכזית שלקח מאותו אירוע: "מקומו של ההימור הוא בקזינו".

בוננזת המס של חברות התשתית

מנגד, כשנשאל מהי ההשקעה הטובה ביותר שעשה בחייו, גרוס לא חזר עשרות שנים אחורה. הוא הצביע על מהלך טרי יחסית שביצע לפני כשלוש שנים - רכישת מניות של חברות "צנרת" אנרגיה, כלומר, תשתיות ענק (כמו צינורות הובלה, מסופים ומכלי אחסון של נפט וגז) הפועלות במבנה פיננסי ייחודי של שותפות מוגבלת.

לדברי גרוס, היתרון הגדול של חברות אלו טמון בהטבות מס אדירות, שכן חלוקת הרווחים שלהן נחשבת לרוב כהחזר הון ולא כדיבידנד, ולכן המס נדחה. "התשואות גבוהות פי שניים מאלו של חברות צינורות תאגידיות דומות", אמר גרוס. כך למשל, חברת ווסטרן מידסטרים פרטנרס מחלקת תשואת דיבידנד של למעלה מ-8%, בעוד חברות מתחרות מסורתיות מסתפקות בכ-4%. בנוסף, התייחס גרוס לזינוק האחרון בנפט עקב המתיחות הגיאופוליטית מול איראן, וציין כי "מחירי הנפט הגבוהים סיפקו דחיפה נוספת" להכנסות של אותן החברות.

הזווית של מהפכת הבינה המלאכותית

למרות שמדובר בחברות "כלכלה ישנה", גרוס מאמין שיש להן עתיד מזהיר דווקא בזכות הטכנולוגיה החדשנית ביותר. בציוץ שפרסם לפני כשנה ברשת החברתית X, פירט גרוס את הרציונל: "לקוראים שמחפשים המלצות ספציפיות, אני ממשיך לחבב את מניות ה-MLP, עם הדיבידנדים הגבוהים הדחויים ממס שלהן (7%-9%)", כתב, והוסיף כי הוא מאמין בהן בשל "תחזיות התשתית העתידיות שלהן הודות ל-AI, מרכזי נתונים של AI, הביקוש לחשמל, והגז הטבעי שנדרש כדי לייצר אותו". הוא חתם את ההמלצה במשפט: "המניות המועדפות עלי הן פליינס אול אמריקן פייפליין אל.פי. וווסטרן מידסטרים פרטנרס ".

לסיום, גרוס סיפק בציוץ גם המלצה מעניינת מחוץ לתחום האנרגיה: מניות מזון. "אני מתחיל להסתקרן ממניות מזון", שיתף את עוקביו. "הן לא הולכות לשום מקום מבחינת מחיר, אבל תשואה של 6.2% בחברת קראפט היינץ היא אטרקטיבית עבור הכנסה. בנוסף, החברה מתפצלת לשני חלקים - מה שעשוי לדחוף את המחיר מעט גבוה יותר".

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