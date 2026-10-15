נזקי מים בנכס ומה חשוב לעשות לפני שמתחילים לתקן

הכתבה מטעם רפאל שמאות רכוש RR

נזקי מים אינם תמיד נראים כפי שהם באמת. כתם בתקרה עשוי להתחיל מנזילה בדירה אחרת, מים שחדרו מתחת לריצוף יכולים להתפשט גם לחדר סמוך, וארון שנראה תקין מבחוץ עלול לספוג לחות בחלקו האחורי. לכן חשוב לברר לא רק כיצד לעצור את המים, אלא גם מהו מקור הנזק ומה היקפו.

הפעולה הראשונה במקרה של הצפה או נזילה היא טיפול בסכנה המיידית. אם יש חשש למגע בין מים לחשמל, לפגיעה במבנה או להמשך זרימה, יש להזמין בעל מקצוע מתאים ולפעול לעצירת הנזק. כאשר נדרש תיקון חירום, אין סיבה לעכב אותו לצורך בדיקה שמאית. עם זאת, רצוי לצלם את המצב לפני התיקון, לתעד את העבודה שבוצעה ולשמור את החשבוניות והדוחות.

"אנשים רוצים לייבש, לנקות ולחזור לשגרה, וזה מובן לגמרי", אומר רפאל ריבוח. "הקושי מתחיל כאשר מפרקים ריצוף, מפנים תכולה או מבצעים תיקונים נרחבים לפני שתועד המצב. לאחר מכן קשה יותר לבדוק מה בדיוק נפגע ומה נדרש כדי להשיב את הנכס לקדמותו".

תיעוד טוב מתחיל בתמונה הרחבה

ריבוח ממליץ לצלם תחילה את החדר או האזור כולו, ולאחר מכן את מוקדי הנזק מקרוב. כדאי לתעד סימני רטיבות, התנפחות של קירות או משקופים, פגיעה בריהוט, מים עומדים וכל פעולה שנעשתה כדי לעצור את האירוע.

לצד התמונות, חשוב לשמור את דוח איתור הנזילה, מדידות הלחות, חשבוניות של בעלי מקצוע, הצעות מחיר, תכתובות עם חברת הביטוח ורשימה של פריטים שניזוקו. אם מפנים תכולה שאינה ניתנת לשימוש, מומלץ לתעד אותה לפני ההשלכה.

התיעוד אינו נועד להפוך את בעל הנכס למומחה. מטרתו לשמר תמונה אמינה של המצב בזמן אמת, לפני שהייבוש, הניקוי והתיקונים משנים אותו.

הסימן שעל הקיר אינו בהכרח מקור הבעיה

אחד הקשיים הנפוצים בנזקי מים הוא ההבדל בין המקום שבו מופיע הכתם לבין המקום שבו התחיל הכשל. מים יכולים לעבור לאורך צנרת, תקרה, קיר או שכבת מילוי מתחת לריצוף ולהתגלות במרחק ממקור הנזילה.

משום כך, תיקון נקודתי של צבע או טיח אינו תמיד מספק. לעיתים נדרשות בדיקות נוספות כדי לברר אם קיימת לחות כלואה, אם נפגעו חומרי בנייה או תכולה, ואם יש צורך בייבוש או בשיקום רחב יותר.

בשלב הזה נכנסת לתמונה עבודתו של שמאי נזקי מים. הבדיקה כוללת תיעוד של הממצאים, בחינת הדוחות המקצועיים, הפרדה בין נזקי מבנה ותכולה והערכת העבודות הדרושות לתיקון.

השמאי אינו מחליף את מאתר הנזילות, האינסטלטור או מהנדס המבנים. לכל אחד מהם תפקיד אחר. עבודת השמאות מחברת בין הממצאים השונים ומתרגמת אותם להערכת נזק מסודרת.

הצעת מחיר וחוות דעת שמאית

הצעת מחיר של קבלן מתייחסת בדרך כלל לעבודות שהוא מציע לבצע. חוות דעת שמאית בוחנת את האירוע מזווית רחבה יותר: אילו חלקים בנכס נפגעו, איזו תכולה ניזוקה, אילו בדיקות או עבודות נדרשות ומה העלות הסבירה של השבת המצב לקדמותו.

גם כאשר חברת הביטוח שולחת שמאי מטעמה, המבוטח רשאי לפנות לשמאי רכוש שיבדוק את הנזק מטעמו. קבלת חוות דעת אינה מבטיחה שהתביעה תאושר או שסכום מסוים ישולם. היא מספקת למבוטח הערכה מקצועית שעל בסיסה אפשר לנהל את בירור התביעה.

שמאי מטעם המבוטח אינו מסתפק בהכנת חוות הדעת. לדברי ריבוח, משרדו מלווה את המבוטח לאורך כל בירור התביעה, מייצג אותו מול חברת הביטוח ומנהל את המשא ומתן עד לסגירת התיק. "שכר הטרחה שלנו מבוסס על הצלחה בתביעה", הוא אומר. "המשמעות היא שהאינטרס שלנו זהה לאינטרס של המבוטח: שהתביעה תסתיים בתוצאה טובה עבורו".

מקרה של נזקי מים בבית באשדוד

באחד המקרים שפרסם משרד רפאל שמאות רכוש, בבית פרטי באשדוד התגלו נזקי מים שהתבטאו ברטיבות בחלקם התחתון של הקירות. לאחר כמה ניסיונות טיפול מטעם חברת הביטוח, מקור הנזילה לא אותר במלואו והנזק המשיך להתפשט.

לפי פרטי המקרה, בדיקות עצמאיות איתרו מוקדי כשל בצנרת ובמערכת הניקוז, ובהם נזילות תת־רצפתיות. בהמשך הוכנו חוות דעת הנדסית ושמאית, מפרט שיקום וכתב כמויות. לאחר משא ומתן הושגה פשרה בסך 290,000 שקל, ללא הצגת חשבוניות וללא הליך משפטי. לפי המשרד, ההסדר הושג בתוך כשלושה חודשים ממועד כניסתו לטיפול.

תשלום של 290,000 ש״ח בתיק נזקי מים בבית באשדוד / צילום: באדיבות רפאל שמאות רכוש RR

מדובר במקרה מסוים, ואין בו כדי ללמד על התוצאה הצפויה בתיקים אחרים. כל תביעת ביטוח נבדקת בהתאם לנסיבות האירוע, לתנאי הפוליסה, להיקף הנזק ולמסמכים שהוצגו.

ריבוח פועל בתחום מאז 2019. את דרכו המקצועית החל בטיפול בתיקי נזקי צנרת ובהמשך עסק בביצוע שמאויות והערכות שווי של מבנים, תכולה ופריטי רכוש. כיום משרדו מטפל בנזקי מים, אש ורכוש עבור לקוחות פרטיים ועסקיים, ומייצג מבוטחים מול חברות הביטוח.

לא למהר אבל גם לא להמתין

בנזקי מים יש חשיבות לזמן. צריך לעצור את מקור הנזילה ולמנוע את התפשטותה, ובמקביל לשמור תיעוד של מצב הנכס. כאשר היקף הפגיעה אינו ברור, קיימת מחלוקת או עולה חשש לנזק נסתר, כדאי לבצע בדיקה לפני שמתחילים בעבודות שיקום נרחבות.

הכלל המעשי הוא לטפל תחילה בסכנה, לתעד את מה שניתן, לשמור כל מסמך ולא להשליך רכוש שנפגע לפני שצולם ונרשם. פעולות מסודרות בתחילת הדרך עשויות לחסוך שאלות ומחלוקות בהמשך.

*המידע בכתבה כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ שמאי, ביטוחי או משפטי.

הכתבה מטעם רפאל שמאות רכוש RR