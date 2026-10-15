אחרי שלושה חודשים בהן כיכב בראש צמרת התשואות בקרנות ההשתלמות, בית ההשקעות אלטשולר שחם שב לתחתית הטבלה בחודש ספטמבר במסלול הכללי. עם זאת, במסלול המניות רשם בית ההשקעות, שנמצא בימים אלה בעיצומו של הליך שינוי בעלות, תשואה ממוצעת שהציבה אותו במרכז הטבלה.

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בסיכום חודש ספטמבר הציג המסלול הכללי בקרנות ההשתלמות תשואה ממוצעת אפסית, שנבעה מהתשואה המעורבת בשווקים בארץ ובחו"ל. את צמרת הטבלה תפסו חברות הביטוח כלל ומגדל עם תשואה חיובית של 0.2%. אחריהן הגיעו חברות הביטוח מנורה מבטחים , הראל ובית ההשקעות אינפיניטי, שהציגו תשואה של 0.1%.

מנגד, את תחתית הרשימה תפס כאמור בית ההשקעות אלטשולר שחם , שאחרי שלושה חודשים בהן עמד בראש הטבלה, הציג בחודש החולף תשואה שלילית של 0.3%. מי שעוד הציגו חודש חלש הם בתי ההשקעות ילין לפידות, עם תשואה שלילית של 0.2% ואנליסט ומור - שניהם עם תשואה שלילית של 0.1%.

חברת הביטוח כלל ממשיכה להוביל את הטבלה במסלול הכללי מתחילת השנה, עם תשואה של 8.6%. אחריה ניצב בית ההשקעות מור (7.6%) וחברות הביטוח מגדל ומנורה ואינפיניטי עם תשואה של 7.1% (כ"א). מנגד, את תחתית הטבלה ממשיכים לתפוס בתי ההשקעות ילין לפידות (5.3%), אנליסט (6%) ואלטשולר שחם (6.1%).

המסלול המנייתי המשיך לטפס

במסלול המנייתי של קרנות ההשתלמות נרשמה במהלך חודש ספטמבר תשואה ממוצעת של כ-0.5%. תשואות גבוהות עוד יותר מזה של המסלול המנייתי נרשמו במהלך החודש החולף במסלול העוקב אחרי מדד הדגל האמריקאי ה-S&P 500 , שהציג תשואה ממוצעת של 2.1%, שנבעה בעיקר מהתחזקות השקל. עם זאת, מתחילת השנה ממשיך המסלול המנייתי להוביל עם תשואה ממוצעת של כ-12%, לעומת כ-7.9% במסלול העוקב אחר ה- S&P 500 .

בתוך כך, את צמרת הטבלה במסלול המנייתי תפסו בחודש החולף חברת הביטוח הראל ובית ההשקעות אינפיניטי עם תשואה גבוהה של 0.9%. מנגד, בית ההשקעות ילין לפידות אכזב גם במסלול המנייתי עם תשואה שלילית של 0.1%, כמו גם חברות הביטוח מנורה מבטחים (0.2%) והפניקס (0.3%).

בדומה למסלול הכללי את צמרת התשואות תופסת גם במסלול המנייתי חברת הביטוח כלל עם תשואה כוללת של 14.1% בתשעת החודשים האחרונים. אחריה ניתן למצוא את בית ההשקעות מור (13.8%) וחברת הביטוח הראל (12.9%). מנגד, את תחתית הטבלה ממשיכים לתפוס בתי ההשקעות ילין לפידות (9.1%), אלטשולר שחם (11%) ואנליסט (6%).

ברקע לתשואות, שוקי המניות בארץ ובחו"ל הציגו במהלך החודש החולף גם כן ביצועים מעורבים. בארץ, מדד ת"א 35 עלה ב-1.6%, ומדד ת"א 125 עלה ב-0.5%, בזמן שמדד ת"א 90 ירד ב-2.7%. מגמה דומה, אם כי בעוצמות גבוהות יותר, נרשמה בארה"ב, כאשר מדד הדאו ג'ונס ירד ב-4.3%, מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.5%, ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 1.9%.

פנסיה: מור מוביל בטווח הארוך, אינפיניטי בספטמבר

את המקום הראשון בקרנות הפנסיה במסלול לבני 50 ומטה תפס בית ההשקעות אינפיניטי עם תשואה של 1.1%. חברת הביטוח הראל תפסה את המקום השני עם תשואה של 1%, והפניקס הגיעה למקום השלישי עם 0.8%. את תחתית הטבלה לחודש ספטמבר תפס אלטשולר שחם עם תשואה של 0.2% ולפניו מגדל (0.5%) ומיטב (0.6%).

עם זאת, מתחילת השנה התמונה שונה. מור ממשיך לתפוס את ההובלה בפנסיה לצעירים עם תשואה מצטברת של11.5%, ואחריו כלל במקום השני עם 10.2%, והראל במקום השלישי עם 9.9%. בתחתית הטבלה מתחילת השנה נמצאות אלטשולר שחם (8.1%), הפניקס (8.3%) ומגדל (8.7%)

בטווח של שלוש שנים, החשוב ביותר באפיקים ארוכי-טווח, מור מציג גם כן את התשואה הגבוהה ביותר במסלול עם56.7%, כלל במקום השני עם 53.5%, והפניקס במקום השלישי עם 53.3%. בתחתית הדירוג התלת-שנתי עומדות הראל (48.2%), אלטשולר שחם (49.4%) ומגדל (49.7%).