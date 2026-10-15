בפעם השישית ברציפות: ענקית השבבים מציגה רווח שיא ברבעון

יצרנית השבבים הטייוואנית TSMC דיווחה היום (ה') על הרבעון הרווחי בתולדותיה, בפעם השישית ברציפות. הביקוש הגובר לשבבי בינה מלאכותית הזניק את הרווח הנקי שלה ב־68.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסותיה הגיעו לכ־46.4 מיליארד דולר.

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גם ההכנסות וגם הרווח הנקי היו גבוהים מתחזיות האנליסטים. לפי נתוני חברת המידע הפיננסי LSEG, האנליסטים צפו הכנסות של כ־45.7 מיליארד דולר ורווח נקי של כ־23.2 מיליארד דולר.

TSMC היא החברה הגדולה בעולם לייצור שבבים עבור חברות אחרות: לקוחותיה מתכננים את השבבים, והיא מייצרת אותם במפעליה. כך היא נהנית מההשקעות הגדולות בתשתיות בינה מלאכותית, הנשענות על שבבים לצורך פיתוח המודלים

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עיקר הכנסותיה של TSMC ברבעון, או אם לדייק 68%, הגיע מייצור שבבים למערכות מחשוב מתקדמות, ובהן מערכות בינה מלאכותית. שבבים לסמארטפונים היו המקור השני בגודלו להכנסות, עם נתח של 21%. תחום השבבים לרכב צמח בקצב המהיר ביותר, עם עלייה של 23% בהכנסות לעומת הרבעון הקודם. שבבים שיוצרו בטכנולוגיית 3 ננומטר היו אחראים לשליש מהכנסות החברה, ואחריהם שבבים בטכנולוגיות של 5 ו־7 ננומטר. המספרים מציינים דורות שונים של טכנולוגיות ייצור. ככל שהטכנולוגיה מתקדמת יותר, אפשר לצופף יותר רכיבים בשבב, וכך לשפר את ביצועיו ולהפחית את צריכת החשמל שלו.

הביקוש הגבוה התבטא גם ברווחיות החברה. שיעור הרווח התפעולי הגיע ל־58.7%, מעל הרף העליון של תחזיתה, שעמד על 58%. במקביל, תזרים המזומנים החופשי של TSMC הסתכם ברבעון בכ־14.8 מיליארד דולר, לעומת כ־4.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.

עוד לפי הדיווחים, החברה ממשיכה להרחיב את פעילות הייצור בארה"ב. ביולי הציגה TSMC תוכניות להשקעה כוללת של 265 מיליארד דולר באריזונה, ולפי דיווח ברויטרס, היא בוחנת השקעה נוספת בטקסס.

הדוחות החזקים מתפרסמים על רקע ירידות חדות במניות השבבים, בעקבות החשש שהשקעות הענק בבינה מלאכותית לא יניבו את התשואה המצופה, ולצד לחצים מצד האינפלציה והריבית. התוצאות של TSMC מצביעות על ביקוש חזק לשבבים ועל רווחיות גבוהה בייצורם, אך השאלה שנותרה פתוחה היא אם החברות שרוכשות אותם יצליחו לתרגם את ההשקעות להכנסות ולרווחים שיצדיקו את המשך ההוצאות.