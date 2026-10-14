חברת הטכנולוגיה לתחום ניהול הנסיעות העסקיות נאבן חתמה על הסכם קו אשראי מתחדש (revolving) בהיקף של עד 225 מיליון דולר בהובלת בנק ברקליס; ובמקביל על תיקון לקו אשראי קיים מול גולדמן זאקס משנת 2022, הכולל גם פירעון מוקדם חלקי.

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החברה, בניהולו של אריאל כהן, הונפקה לפני שנה בנאסד"ק וגייסה אז 923 מיליון דולר. ביום ההנפקה צנחה המניה ב־20% והמשיכה לרדת, כשבשפל, בחודש מרץ השנה, היה מחירה נמוך ב־66% ממחיר ההנפקה. בהמשך זינקה המניה בכ־200% וגם לאחר שנחלשה בחודש האחרון, היא נסחרת כיום במחיר הנמוך ב־5% בלבד ממחיר ההנפקה, המשקף לה שווי של כ־6.2 מיליארד דולר.

מגדילה גמישות פיננסית

בסוף הרבעון השני היו לנאבן בקופה מזומנים והשקעות לטווח קצר בהיקף של כ־800 מיליון דולר. האנליסט סמד סמאנה מבנק ההשקעות ג'פריס התייחס לדיווח של נאבן וכתב שהיא מוסיפה לעצמה "תחמושת" (dry powder, מונח שמתאר הון זמין ונגיש), עוד ציין שהחברה מפחיתה בצעדים אלה את עלויות ההלוואה שלה, ומגדילה את הגמישות הפיננסית.

"חשוב יותר, לפי הנהלת החברה קו האשראי החדש תומך בצמיחה של עסקי (שירותי, שח"ו) ההוצאות והתשלומים, שאף שהוא עדיין חלק קטן מכלל הכנסות החברה, אנחנו רואים בו פוטנציאל להאצה נוספת ומקור לאפסייד עבור נאבן", כתב האנליסט. סמאנה הוסיף כי הפירעון המוקדם החלקי בקו האשראי הקיים הוא בסך 36 מיליון דולר מתוך 250 מיליון דולר, ולדבריו קו האשראי החדש מקטין את שיעור הריבית הכללי שהחברה משלמת.

נאבן הוקמה בשנת 2015 על־ידי המנכ"ל כהן ושותפו אילן טוויג, שמכהן כמנהל הטכנולוגי הראשי בחברה (CTO). היא מספקת פלטפורמה המיועדת לניהול נסיעות עסקיות, שירותי תשלומים והוצאות ארגוניות.

נאבן הונפקה באופן תקדימי בזמן השבתת הממשל בארה"ב, לאחר שה־SEC (רשות ני"ע של ארה"ב) סיפקה לחברות שמעוניינות להנפיק פתרון שאישר להן אוטומטית את מסמכי הרישום שהגישו תוך 20 יום, וכך הן יכלו להנפיק גם כאשר הממשל שובת.

לפי תחזית החברה, היא צפויה לסיים את 2026 עם הכנסות של 927־933 מיליון דולר, צמיחה של 32% ביחס ל־2025 באמצע טווח התחזית. הרווח התפעולי (על בסיס Non-GAAP) יסתכם ב־35.5־36.5 מיליון דולר.

במחצית הראשונה של השנה הכנסות החברה צמחו ב־37.5% ל־453 מיליון דולר, והיא צמצמה את ההפסד הנקי שלה (לפי כללי החשבונאות המקובלים, GAAP) ב־50% ל־49.6 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP נאבן עברה מהפסד לרווח נקי של 35.3 מיליון דולר במחצית. לצד פרסום הדוחות נאבן הודיעה על רכישת חברת BoomPop, שפיתחה פלטפורמה מבוססת AI לפגישות ואירועים, בכ־95 מיליון דולר במזומן ומניות.

בג'פריס ממליצים על מניית נאבן בהמלצת "קנייה" ונוקבים במחיר יעד של 26 דולר, פרמיה של 10% על המחיר הנוכחי. לדברי האנליסט סמאנה, הירידה האחרונה במחיר מניית נאבן מספקת הזדמנות לבחון את השווי המשכנע שלה. בשווי הנוכחי הוא רואה "נקודת כניסה אטרקטיבית". לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 16 אנליסטים מסקרים את נאבן וכולם חיוביים על המניה, כאשר מחיר היעד הממוצע שלה משקף פרמיה של 30.3% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.