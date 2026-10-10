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סדרת כתבות הפרדוקס במדד ת"א 125 - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
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השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock
השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock

הפרדוקס במדד ת"א 125 - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

אף שאחד ממדדי הדגל של ת"א עלה בשיעור דו־ספרתי, רוב המניות הכלולות בו רשמו תשואה שלילית • התשואה הממוצעת שהציגו קרנות הגידור המנייתיות מתחילת השנה נפגעה ברבעון השלישי • לפני כשנה המליץ שמואל בן אריה מפיוניר על טבע ועל מניות הביטוח - וקצר תשואות פנומנליות • בבנק אוף אמריקה מתארים את המחשוב הקוונטי כ"גילוי האש הבא של האנושות" • וגם: בנק ההשקעות הבריטי שפרסם תחזית קודרת בנוגע ל-S&P 500

דיסוננס בשוק המניות הישראלי / צילומים: שגיא מורן, Shutterstock, שלומי יוסף, משרד הביטחון
מדד ת"א 125

פרדוקס: מדד ת"א 125 עלה, אבל רוב המניות בו דווקא ירדו
שירי חביב-ולדהורן 08.10.2026
אילוסטרציה: Shutterstock
קרנות גידור

זה לא היה רבעון שקרנות הגידור יכולות להתגאות בו
חזי שטרנליכט 05.10.2026
שמואל בן אריה, סמנכ''ל השקעות בפיוניר / צילום: מאיה חבקין
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מחשב קוונטי בתערוכה בברצלונה / צילום: Shutterstock, davide bonaldo
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