לפני קצת יותר משנה המליץ שמואל בן אריה, דירקטור וסמנכ"ל ההשקעות בחברת ניהול העושר פיוניר ניהול הון, על מניות כמו טבע, שהספיקה מאז לזנק ב־120%, ועל מניות הביטוח שרשמו עליות מרשימות של בין 60% ל־96%. אז הוא העדיף את השוק הישראלי. אלא שבתקופה האחרונה שינה בן אריה כיוון והוא מסביר מדוע לדעתו הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש, ולהעביר את עיקר המשקל של תיק ההשקעות לארה"ב.

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"את השנה התחלתי בתיק מניות שכלל 65% חשיפה לישראל ו־35% לחו"ל", הוא מחדד כמה השינוי גדול מבחינתו. "אחרי עלייה כל כך חדה והתנפחות של השוק כאן, אנחנו לוקחים רווח ועוברים בעיקר למניות בארה"ב".

בן אריה מסביר שצריך לזכור כי "משנת 2013 ועד סוף 2023 השוק הישראלי נע בעיקר 'הצידה', עד שאירועי הביפרים בספטמבר 2024 ומבצע 'עם כלביא' יצרו תחושת אופטימיות - ואפשרות להתרחבות כלכלית לעבר מדינות המזרח והסכמי אברהם. בעקבות זאת, שוק המניות המקומי רשם זינוק חד של יותר מ־100% עד מרץ האחרון. כעת המניות בת"א לא זולות וחברות מתומחרות במכפילים גבוהים".

לדבריו, "בשביל להמשיך לעלות צריך קטליזטור או אירוע חיובי. כשאני מסתכל כרגע על הכלכלה המקומית, בחיפוש אחר אחד משניהם, אני לא ממש רואה כזה באופק". בניגוד לאחרים, הוא גם ממש לא בטוח שהבחירות יפתרו זאת: "כל מי שבונה על פריחה בשוק המניות, אני לא אופטימי לגבי זה, כי לפחות לפי הסקרים לא בטוח שתהיה ודאות אחרי הבחירות".

מנגד, הכלכלה האמריקאית ממשיכה לדעתו להפגין עוצמה בלתי רגילה. "כלכלת ארה"ב צומחת רבעון אחרי רבעון אחרי רבעון, להוציא רבעון אחד, וגם בתעסוקה מלאה כבר 61 חודשים, שזה כמעט שיא כל הזמנים". בן אריה גם מעריך שההשקעות העצומות בתשתיות ובבינה מלאכותית יימשכו "בגלל החשש של ארה"ב מהסינים".

דגש על מניות AI

כאמור, בן אריה מציע להעדיף כעת ברכיב המנייתי את ארה"ב (אך לא באג"ח). למשקיע הסולידי הוא מציע להקצות 15% למניות בארה"ב עם דגש על חברות ענק ותחום ה־AI, ו־5% למניות בישראל, ללא סקטור הנדל"ן. עוד הוא מקצה 50% לאג"ח קונצרניות במח"מ 2־3 שנים, 20% באג"ח ממשלת ישראל במח"מ 7־10 שנים ואת ה-10% הנותרים הוא שומר בקרן כספית, כ"תחמושת" לניצול הזדמנויות. "תמיד כשהשוק לא בשפל, אני שומר בין 5% ל־10% בקרן כספית, כדי שאם יבוא פתאום האירוע שאנו לא צופים והתרסקות, נהיה מוכנים עם תחמושת לניצול הזדמנויות", הוא מסביר.

בתיק האגרסיבי הוא מוותר על האג"ח ומציע להשקיע 60% במניות בארה"ב בדגש על טכנולוגיה ובינה מלאכותית, ו־30% במניות בישראל עם דגש על חברות שמחלקות דיבידנד. גם כאן הוא מקצה 10% לקרן כספית לצורכי הזדמנויות, "כפי שעשינו בתחילת השנה בישראל, כשהבנקים ירדו בחדות - קנינו - ומאז כבר מימשנו וחזרנו לכספית".

בהתייחס לשוק האג"ח, בן אריה מעדיף באופן מובהק את השוק המקומי על פני האמריקאי עבור משקיע ישראלי, שכן אמנם התשואות הדולריות הארוכות בחו"ל הן 5.2%, אבל "למי שקונה אג"ח ל־10 שנים כולל שינויי מטבע בדרך, עדיף כבר לקחת 4.2% בשקל במטבע שחיים בו".

ההזדמנויות וממה להתרחק

בשוק המקומי, בן אריה ממשיך לחפש חברות בעלות תזרים מזומנים חזק ודיבידנדים: "אני מאוד אוהב את השותפות רציו שנותנת חשיפה טהורה למאגר לוויתן, מאגר הגז הכי גדול באזור, עם תשואת דיבידנד של 7%-־% באופן שוטף, ובנוסף יש הרחבה של צינור הגז, וזה יגדיל את האספקה, ההכנסות והדיבידנד".

בתחום התוכנה הוא מעדיף את חברת ההחזקות פורמולה כי "אם אני מסתכל על קופת המזומנים שלה ועל השווי של החברה הבת מטריקס, אני מקבל בפורמולה כמה חברות בנות נוספות בחינם, לכן היא עדיפה. היא יודעת לקחת הרבה כסף הביתה ולחלק דיבידנד ועוד נשאר כסף בקופתה. אם יש חברה שיודעת לרכוש חברות תוכנה, להשביח ואז למכור - זו פורמולה. כזכור זה מה שהיא עשתה גם עם חברת סאפיינס. בוודאי שאחרי הירידות האחרונות היא מעניינת".

עוד הוא ממליץ על המניה הביטחונית פמס, שמייצרת מדים ולוחות בליסטיים למיגון. "המניה נסחרת במכפיל רווח 11, אבל הרחיבה קו ייצור כך שגם אם ייקח זמן להציף ערך, המכפיל האפקטיבי שלה הוא 8־9 והיא תעלה למכפיל 12־13, כלומר אפסייד של עשרות אחוזים".

בזירה האמריקאית, בן אריה מצביע על סקטור השבבים והטכנולוגיה כמוקד העניין. לדבריו, המרוץ הטכנולוגי מול סין מבטיח שההשקעות ב־AI רק יתגברו. לצד ענקית השבבים טאואר בישראל, הוא ממליץ בוול סטריט על ברודקום "שנמצאת בכל שרשרת הערך ב־AI, בכל התחנות - היא תרוויח מכך ותמשיך ליהנות מהשקעות שזורמות לתחום".

לצידה הוא ממליץ על חברת השבבים מיקרון: "גם אחרי הריצה המדהימה והמשוגעת (המניה טסה ב־500% בשנה האחרונה, נ"א) ההכנסות רק הולכות וגדלות. ולראיה, אפל הזהירה שאין לה מספיק זיכרון לטלפונים כי חברות השרתים שאבו אליהן את כולו. כך שכל תחום הזיכרון הולך לגדול מאוד, ולכן מיקרון מעניינת".

עוד הוא ממליץ על מטא (פייסבוק): "מהביג־7, היא בפוזיציה מאוד מעניינת. הדבר הכי קריטי במהפכת ה־AI זה דאטה, יכולת לעבד דאטה ואנליזה, ולפייסבוק יש כמות אדירה הודות לשליטה כמעט מוחלטת בעולם הרשתות החברתיות, והיא עדיין במחיר סביר.

בתחום האנרגיה החיוני לתשתיות ה־AI, בן אריה מציין את חברת CEG, מחברות החשמל הגדולות בארה"ב שעוסקת גם באנרגיה גרעינית. "אם יש מה שמאיים על עולם ה־AI עוד לפני מחסור בשבבים, זה מחסור בחשמל. מחירי החשמל יעלו, ולכן הרווחיות של החברות הפועלות בתחום תעלה".

לסיום הוא ממליץ על החברה הביטחונית לוקהיד מרטין, בעקבות המלחמה מול איראן, שם ראינו לדבריו "שני דברים ברורים על תעשיית הנשק העולמית: הראשון הוא העליונות הבלתי מתפשרת של מטוס ה־F-35 (שהיא מייצרת); והשני אלו הטילים (מעורבת גם בייצורם). צריך לזכור שארה"ב צריכה לחדש את מלאי המיירטים שלה וכל המדינות רוצות להתחמש בנשק הכי מתוחכם ויעיל שיש. לכן היא גם תיהנה מהזמנות גדולות".

האמור אינו מהווה תחליף לשיווק ו/או ניהול השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. לפיוניר ולשמואל בן אריה אין עניין אישי ביחס לאמור.