בעוד שוול סטריט טיפסה במהלך השבוע לשיאים חדשים של כל הזמנים, בהובלת ענקיות הטכנולוגיה ומניות בתחום ה-AI, בבנק ההשקעות הבריטי Panmure Liberum פרסמו תחזית אימים, לפיה ה-S&P 500 ייפול ל-5,000 נקודות עד לסוף השנה הבאה - כלומר, יצנח בכ-35% לעומת רמתו הנוכחית. הסיבה: תפנית חדה בסקטור הבינה המלאכותית.

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יואכים קלמנט, אנליסט המחקר של בנק ההשקעות, הסביר למרקטוואץ' כי "שוקי המניות הציגו איתנות יוצאת־דופן, למרות עוד ועוד מכשולים שנקרו בדרכם. ראשית, זה היה האינפלציה העולה, שנותרת גבוהה באופן עיקש; לאחר מכן, תשואות האג"ח הארוכות־טווח טיפסו לגבהים חדשים וממשיכות לעשות זאת עד היום; ולבסוף, הפד ובנקים מרכזיים אחרים בעולם התחילו להעלות את רמות הריבית".

"אך עונת הדוחות לרבעון השלישי, ואז הרווחים לשנה המלאה והתחזיות לשנת 2027 בינואר, יספקו מבחן מציאות קריטי", אמר קלמנט. הוא אמר למרקטוואץ' כי השוק הכניס את עצמו למלכוד: מצד אחד, משקיעים לא רוצים לראות את ענקיות הטכנולוגיה מגדילות את הוצאות ההון שלהן על AI, וכל קפיצה בהוצאות עשויה לפגוע במניותיהן, שמשקלן בשוק גדול; מצד שני, האטה בהוצאות אלו היא גם בעייתית, שכן לדבריו היא תפגע קשות בסנטימנט כלפי המוּטבות מהוצאות אלו, בעיקר יצרניות שבבים וציוד לדאטה סנטרים.

"תוסיפו לזה העלאות ריבית נוספות של הפד ושל בנק אנגליה עד לסוף השנה, ושוק המניות השורי עלול להיקטע בפתאומיות מהר מהצפוי", אמר קלמנט. "אני חושב שכל הבועה תתפוצץ או ב-2027 או ב-2028".

גם המיליארדר ריי דליו השמיע אתמול צלצולי אזהרה והזהיר כי הבינה המלאכותית היא "בועה קלאסית" שמתקרבת לנקודת פיצוץ, כך פורסם בבלומברג. "אנחנו בחלק של המחזור הכלכלי שהוא לפני זה [הפיצוץ], אך מתקרבים לשם. אני חושב שאנחנו קרובים", הוא אמר בכנס המנכ"לים הגלובלי של פורבס בסינגפור.

"ה-S&P 500 כבר לא משקף את השוק הרחב"

קלמנט ודליו רחוק מלהיות היחידים שמצביע על הריכוזיות הגדולה של ענקיות הטכנולוגיה בשוק המניות האמריקאי. "שבע המופלאות" - מניות מיקרוסופט , אפל , אנבידיה , אלפאבית , מטא , אמזון וטסלה - טיפסו השבוע לשווי שוק מצרפי של קרוב ל-25 טריליון דולר - שיא חדש של כל הזמנים.

הריכוזיות הזו היא אחת הסיבות המרכזיות לכך שמדד ה-S&P 500 הולך ומתנתק לאחרונה מביצועי המניה הממוצעת בוול סטריט. התופעה הפכה בולטת עד כדי כך, שאסטרטג הנגזרים של גולדמן זאקס, בריאן גארט, כתב בהודעה ללקוחות לאחרונה כי המדד "כבר לא משקף את תמחור הסיכון" בשווקים (במקור: "no longer behaving like the clearing price for risk"). כך, נוצר מצב שעל פניו, שוק המניות נראה בריא ואיתן, אך מתחת למכסה המנוע ניכרת שחיקה בביצועים של רוב המניות במדד.

במרקטוואץ' ציינו ניתוח של חברת המחקר 3Fourteen Research, שהעלה כי המניה החציונית - כלומר, מחצית מהמניות רשמו תשואה גבוהה ממנה ומחציתן תשואה נמוכה ממנה - בירידה של בערך 17% משיאה בשנה האחרונה; זאת, כאשר ה-S&P 500 בכלל משייט לו סביב שיא של כל הזמנים. במקביל, המתאם בשלושת החודשים האחרונים בין ה-S&P 500 למקבילו במשקל שווה, המעניק לכל מניה משקל זהה של 0.2%, ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז 2013 לפחות.

בקרב אנליסטים ישנה הסכמה שרוחב שוק (market breadth) חלש כפי שנראה לאחרונה - כלומר, מצב בו יש יותר מניות שיורדות מאשר שעולות - הוא מאפיין של שוק שנמצא בשלבים המאוחרים של מחזור צמיחה כלכלית. כך או כך, זהו מצב שאינו יכול להימשך לזמן רב, שכן אחד משני דברים חייב לקרות: או שהראלי בשווקים יתרחב והפער מול המניה הממוצעת יצטמצם (catch-up), או שהמדדים ייפלו כדי לפגוש את רוחב השוק החלש (catch-down).

אך גם אם רוחב שוק חלש אינו בהכרח דבר רע בפני עצמו, הוא כן מאפיין בולט שנצפה לפני אסונות כלכליים גדולים, ביניהם התפוצצות בועת הדוט-קום ב-2000 ומשבר הסאב-פריים ב-2008. אחד מהקולות הבולטים בוול סטריט שהזהירו השבוע (ולא בפעם הראשונה) מפני קווי דמיון בין אירועים אלה לאקלים הנוכחי בשווקים הוא מייקל ברי, שחזה את המשבר ב-2008 והתפרסם בזכות הסרט "The Big Short".

"שוק המניות הוא באופן ברור למדי בשלב הראשון של האבל, הכחשה", כתב ברי מוקדם יותר השבוע בציוץ ברשת החברתית X. "אם להסתמך על 2000 ו-2008, השלב הזה אורך בין שישה לתשעה חודשים".

באופן מעניין, זהו אותו טווח זמן שציין גם קלמנט בראיון שנתן לבלומברג ופורסם הבוקר. "אני מתחיל להדאיג אנשים היום לגבי משהו שאני חושב שעלול להתרחש בתוך שישה עד תשעה חודשים", הוא אמר. "המצב היום הוא שאנשים מתרכזים בדבר אחד, ובדבר אחד בלבד, וזה דוחות - ובפרט דוחות חברות הטכנולוגיה. והסיפור הזה גורם להם להתעלם מכל מכשול שניתן להעלות על הדעת, בין אם בגזרת המאקרו, האשראי או בכל תחום אחר".

קלמנט אמר למרקטוואץ' כי במקרה של נפילה כפי שתיאר, האזורים הטובים ביותר של השוק יהיו מניות דפנסיביות כמו יצרניות וספקיות מזון, פארמה וטבק. גם סקטור התשתיות עשוי להרוויח, אך להוציא את החברות שזכו לרוח גבית מהביקוש הגובר לאנרגיה לטובת התרחבות בתחום ה-AI. כמו כן, הוא ציין כי איגרות החוב עשויות לזכות לביקוש מאוחר יותר ב-2027, כאשר הנסיגה במניות תעודד מעבר לנכסי מקלט.

אך בסופו של דבר, קלמנט מציין שהוא מעדיף שתי פוזיציות בסיסיות בכל מקרה של קריסה בתחום ה-AI: "מזומן, והתכדררות לתנוחה עוברית".

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