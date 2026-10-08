הבינה המלאכותית דוחקת הצידה את שאר שוק המניות

יש סיפור חדש בשוק המניות: אם הבינה המלאכותית לא נוגעת אליכם, שיהיה בהצלחה.

הבינה המלאכותית שואבת אליה הון ודוחקת את שאר השוק, שבו המניות נאלצות להתמודד עם ריביות גבוהות יותר ומחירי נפט גבוהים, בלי סיפור טכנולוגי מלהיב שאפשר למכור למשקיעים.

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המגמה החדשה התבססה בספטמבר, כאשר תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב זינקו, והיא יוצרת לחצים גם בשוקי חוב אחרים.

המדדים המובילים הפגינו עמידות מרשימה בשוק המניות לנוכח הזינוק בתשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים מ־4.7% ל־5.3%. מדד S&P 500 ירד רק מעט, ואילו מדד נאסד"ק 100, שבו למניות טכנולוגיה יש משקל גבוה, עלה ב־3%.

אבל מתחת לפני השטח, תנועות המניות בספטמבר ממחישות עד כמה העליות בשוק התרכזו במספר מצומצם של מניות. כמעט 80% מהמניות במדד S&P 500 ירדו, המניה הממוצעת איבדה 5%, ורק שניים מתוך 11 המגזרים במדד עלו, בהובלת מגזר הטכנולוגיה. המגזר הנוסף שעלה, שירותי התקשורת, רשם עלייה רק משום שענקיות הטכנולוגיה מטא ואלפבית, שאינן מסווגות כמניות טכנולוגיה, קיזזו את הירידות של כמעט כל חברות המדיה והתקשורת במגזר.

מניות של חברות קטנות רשמו ביצועים גרועים אף יותר, ופגעו בתקוות שהעליות שרשמו מוקדם יותר השנה העידו על מעבר למסלול יציב. מדד ראסל 2000, העוקב אחר חברות קטנות ירד ב־5% במהלך החודש, בעוד 50 המניות הגדולות ביותר עלו ב־2%. אותה מגמה ניכרה גם בתוך מדד S&P 500 : מבין 100 המניות הגדולות במדד, 41 עלו, בעוד שרק 10 מבין 100 המניות הקטנות ביותר הצליחו לרשום עלייה.

הגורם המשותף למניות שעלו, גם אם לא היחיד, היה חשיפה לבינה מלאכותית ולשרשרת האספקה של מרכזי נתונים.

עליית המרווחים באג"ח

בתיאוריה, תשואות האג"ח יכולות לעלות במקביל למניות, כאשר התחזקות הכלכלה דוחפת את שתיהן כלפי מעלה. וכלכלת ארה"ב אכן חזקה: לפי מודל GDPNow של הפדרל ריזרב של אטלנטה, הנתונים שפורסמו עד כה מצביעים על קצב צמיחה של 3.7% ברבעון השלישי, אף שנתוני התעסוקה שפורסמו ביום שישי היו חלשים מהצפוי.

אבל הכלכלה החזקה הובילה את הפדרל ריזרב לחדש את העלאות הריבית בניסיון להאט את הפעילות, משום שאין במשק די כושר ייצור פנוי כדי לתמוך בקצב צמיחה כזה מבלי לעורר אינפלציה גבוהה מדי.

כתוצאה מכך, מחוץ לתחום הבינה המלאכותית, חברות וצרכנים סופגים מכה משולשת: ריביות גבוהות, מחירי דלק גבוהים ותחרות מצד חברות בינה מלאכותית על עובדים, ציוד והון.

בנטרול חברות הטכנולוגיה בתחום הבינה המלאכותית, קצב הגידול בהוצאות ההוניות "עומד על אפס", אמר ארנד קפטיין, הכלכלן הראשי של בנק ההשקעות של UBS.

זהו סימן רע לחברות שמתמודדות במקביל גם עם עלויות מימון גבוהות. נוסף על העלייה בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב, החל לעלות גם המרווח הנוסף שהחברות נדרשות לשלם על האג"ח שלהן.

הלווים החלשים ביותר, המדורגים CCC, נפגעו במיוחד: מרווח התשואה על החוב שלהם לעומת אג"ח ממשלת ארה"ב זינק בספטמבר ביותר מנקודת אחוז, ועבר את הרמה שנרשמה בגל המכירות בעקבות המכסים האמריקאיים באפריל אשתקד. ההרעה בתנאי האשראי הובילה גם להתרחבות המרווחים באג"ח מוניציפליות ובאג"ח מגובות משכנתאות, ובגוש האירו גם באג"ח של ממשלות חלשות יותר, ובראשן צרפת ואיטליה.

בוול סטריט מעריכים שגם תנופת הרווחים, שסייעה למניות מוקדם יותר השנה, הגיעה לסיומה. תחזיות האנליסטים לרווחי החברות בשנה הבאה עלו בהתמדה מאז פברואר, אך בשבועות האחרונים נותרו ללא שינוי.

הלחץ על הכלכלה יימשך?

"במחצית הראשונה של השנה ראינו עלייה מהירה וחדה הן ברווחים והן בציפיות לרווחים", אמר כריסטיאן מולר גליסמן, ראש מחקר הקצאת הנכסים בגולדמן זאקס. "מאז הקיץ, הגורמים שתמכו ברווחים החלו להיחלש. הרווחים עדיין חזקים, אבל לשוק חשוב מאוד קצב השינוי, כלומר העדכונים בתחזיות הרווחים".

השאלה מבחינת המשקיעים היא אם תשואות האג"ח ומחירי הנפט יתמתנו, או ימשיכו להפעיל לחץ על שאר הכלכלה. הבעיה היא שהציפיות לרווחים מהבינה המלאכותית גבוהות כל כך, עד שעלויות המימון והאנרגיה הגבוהות אינן מאטות את תוכניות ההשקעה. כתוצאה מכך, חלקי הכלכלה המונעים בידי הבינה המלאכותית ממשיכים לצמוח בקצב מסחרר.

כל עוד אין שלום במזרח התיכון, התועלות מהבינה המלאכותית אינן מתפשטות במהירות ברחבי הכלכלה וההשקעות בתחום אינן נסוגות, ירידה בתשואות ובביקוש לאנרגיה תדרוש משאר הכלכלה להאט במידה שתאזן את הביקוש שמייצרת הבינה המלאכותית. בתהליך הזה מניות מחוץ למגזר הטכנולוגיה צפויות להציג ביצועים חלשים, צמיחת הרווחים צפויה להאט והחששות מסיכוני אשראי צפויים לגבור.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal . לינק לכתבה המקורית באנגלית.