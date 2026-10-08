גוגל תשלם 8 מיליון שקל במסגרת פשרה בשתי תביעות ייצוגיות

בית המשפט המחוזי אישר הסדרי פשרה בתובענה ייצוגית נגד גוגל, בטענות לפגיעה בפרטיות המשתמשים. במסגרת ההסדרים תשלם גוגל סכום כולל של 8 מיליון שקל לקרן ייעודית. "הסדרי הפשרה שבפניי הם ראויים, הוגנים וסבירים", נקבע.

התובענה הייצוגית הוגשה בטענה שגוגל אוספת שלא כדין נתוני מיקום ממשתמשי מערכת ההפעלה אנדרואיד, חרף העובדה שבחרו לכבות את "שירותי המיקום". עוד נטען, כי גוגל עשתה שימוש בנתוני המיקום שאספה לצרכים מסחריים לצורך השאת רווחיה מפרסום.

● ההודעה שמתחזה לגוגל ומנסה להפיל ישראלים בפח

● עובדי החברה שנמכרה לאנבידיה במיליארדים: העסקה לא חוקית

טענות דומות הועלו בתביעה ייצוגית נוספת, גם ביחס למשתמשי מערכת ההפעלה של אפל. נטען כי גוגל הציגה למשתמשים מצגים לפיהם כיבוי פונקציית "היסטוריית מיקום" במכשיריהם ימנע מאיסוף של נתוני המיקום, אלא שבפועל המשיכה לעקוב אחר המשתמשים ולאסוף נתונים.

עילות התביעה הנטענת היו פגיעה בפרטיות, הפרת חוזה, הפרת דיני הגנת הצרכן, עשיית עושר ולא במשפט. בתשובתה טענה גוגל כי הנתון העומד במרכז הטענות אינו מהווה מידע על המיקום ואינו יכול ללמד על מיקום ספציפי של משתמש. התובענות הייצוגיות הוגשו באמצעות עו"ד אלרן שפירא בר-אור.

במקביל להליך הזה נוהל הליך מקביל בארה"ב שם הושגה פשרה.

כעת הגיעו הצדדים בתביעה הייצוגית בישראל להסכם פשרה, שלפיו גוגל הסכימה, מבלי להודות בטענות שהועלו נגדה, לשלם פיצוי בסך כולל של 4 מיליון שקל בכל אחד מההליכים, ובסך הכול 8 מיליון שקל אשר יועבר לקרן ייעודית.

עוד הסכימו הצדדים כי גוגל ישראל תגביר את הגילוי הניתן למשתמשים. במסגרת זו, משתמשים בישראל כבר קיבלו הודעות בנוגע לפונקציית "ציר הזמן", שכונתה בעבר "היסטוריית מיקום", ואשר כבויה כברירת מחדל.

בנוסף, הוסכם כי גוגל תשלם גמול בסך 110 אלף שקל וכן שכר טרחת עורכי דין בסך מיליון שקל. יש לציין כי סכום הפיצוי אינו מהגבוהים שנפסקו בעניינים דומים, אך הוא נחשב לאחד הסכומים הגבוהים בתחום.