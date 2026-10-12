אחרי בליץ רכישות: אונדס מקימה חברת AI בשיתוף פלנטיר

חברת הטכנולוגיה הביטחונית אונדס (Ondas), וענקית התוכנה האמריקאית פלנטיר (Palantir) הודיעו היום (ב') על הקמת חברה חדשה בשם Regna AI, שתפתח ותטמיע פתרונות בינה מלאכותית עבור ממשלות, גופי ביטחון וארגונים הפועלים בסביבות רגישות. החברה החדשה תהיה בבעלות מלאה של אונדס, בעוד שפלנטיר תספק את התשתית הטכנולוגית לאימון מודלי הבינה המלאכותית ולהפעלתם. החברה הינה אמריקאית אך תתבסס בין היתר על כוח האדם של אונדס בישראל, שמונה כאלף איש.

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הקמת החברה החדשה מגיעה על רקע התרחבותה המהירה של אונדס בשוק הביטחוני, ובפרט בישראל. בשנים האחרונות ביצעה החברה שורה של רכישות בישראל, ובהן איירובוטיקס, המפתחת מערכות רחפנים אוטונומיות, סנטריקס, המתמחה בזיהוי ובנטרול רחפנים, ואומניסיס, המפתחת מערכות אלקטרוניות לשוק הביטחוני. באמצעות הרכישות הרחיבה אונדס את פעילותה בתחומי הרחפנים, הרובוטיקה, המודיעין והמערכות האוטונומיות. כעת כאמור היא מבקשת להרחיב את פעילותה גם לתחום הבינה המלאכותית המבצעית.

מודלי AI שיפעלו גם ללא חיבור רציף לרשת

Regna AI תתמקד בפיתוח מודלי בינה מלאכותית המותאמים למשימות מבצעיות מוגדרות. בניגוד לשימוש במודלים כלליים המופעלים באמצעות שירותי ענן חיצוניים, המערכות של החברה החדשה מיועדות לפעול בסביבות מחשוב הנמצאות בשליטת הלקוחות, לרבות על גבי מערכות צבאיות בשטח. הכוונה היא לאפשר לממשלות ולגופי ביטחון להפעיל יכולות בינה מלאכותית תוך שמירה על שליטה במידע הרגיש, בתשתיות ובאופן השימוש במודלים. המערכות מתוכננות לפעול גם בתנאים שבהם התקשורת מוגבלת או משובשת, יכולת בעלת חשיבות מיוחדת בשדה הקרב. בין היתר, המודלים מיועדים להשתלב ברחפנים, בכלי רכב קרקעיים, בכלי שיט ובמערכות מודיעין, מעקב וסיור. הם יוכלו לסייע בניתוח מידע שנאסף מחיישנים וממקורות שונים, בהשוואה בין חלופות מבצעיות ובהצעת שינויים בתוכניות פעולה. לפי החברות, החלטות מבצעיות יישארו כפופות לבדיקה ולאישור אנושי.

עוד על פי ההודעה, אונדס תעמיד את המימון הראשוני להקמת החברה, ופלנטיר תספק את התשתית הטכנולוגית באמצעות פלטפורמת הבינה המלאכותית שלה, AIP. צוותי ההנדסה של שתי החברות ישתפו פעולה בהתאמת המודלים לצרכים של לקוחות שונים. היקף ההשקעה הראשונית לא נמסר.

אונדס צפויה לשמש כלקוחה הראשונה של Regna AI

החברה החדשה תתבסס גם על שיתוף הפעולה הקיים בין אונדס לפלנטיר במסגרת תוכנית SkyWeaver C4I, המיועדת לשלב מערכות מודיעין ומעקב הפועלות בגבהים ובזירות שונות, לצד מערכות שליטה ובקרה. אונדס צפויה לשמש כלקוחה הראשונה של Regna AI, ובהמשך מתוכננת הרחבת הפעילות לממשלות, לחברות ביטחוניות ולארגונים בתחומי התשתיות הקריטיות והתעשייה."אף ממשלה לא צריכה לבסס את אסטרטגיית הבינה המלאכותית שלה על מודלים או תשתיות נתונים שאינם בשליטתה", מסר אריק ברוק, יו"ר ומנכ"ל אונדס. לדבריו, החברה החדשה עשויה להפוך לפלטפורמת בינה מלאכותית מרכזית עבור משרד ההגנה האמריקאי, ממשלות בעלות ברית וחברות ביטחוניות.

אלכס קארפ, מייסד שותף ומנכ"ל פלנטיר, מסר כי מודלים שאומנו על בסיס ידע מבצעי ושיטות פעולה ייעודיות יכולים להציג ביצועים טובים יותר ממודלים כלליים מתקדמים. לדבריו, שיתוף הפעולה יאפשר גם לארגונים שאינם מסוגלים לממן פיתוח עצמאי של מודל מתקדם להפעיל יכולות בינה מלאכותית המותאמות לצורכיהם.