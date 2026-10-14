אחרי שנתיים: עדיין לא התקבלה החלטה בתיק הפלילי נגד ורידיס

לפני שנתיים הסתיימה החקירה נגד חברת הטיפול בפסולת הציבורית ורידיס , בעל השליטה גיל אגמון ונושאי משרה נוספים. התיק הועבר לפרקליטות מחוז תל אביב, אך עד היום לא התקבלה החלטה אם להעמיד את החברה ובכיריה לדין, וגם לא אם לקיים שימוע לפני העמדה לדין. במסגרת הפרשה נחקר חשד לעבירות מתחום איכות הסביבה, להטמנה לא חוקית של פסולת וקבלת מענקים ממשלתיים תוך יצירת מצגי שווא. מהפרקליטות נמסר כי "התיק נמצא בבחינה ומטופל כמקובל".

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ורידיס ממשיכה לקבל תמיכות מהמדינה. על פי מידע שנמסר מהמשרד להגנת הסביבה, תמיכות לשנים 2024-2026 אושרו. עוד נמסר כי מימוש התמיכות ותשלום הכספים כפופים לעמידה בתנאים והמשרד בוחן את התקיימותם של תנאים אלו בהתאם להוראות הדין.

במקביל ורידיס מנהלת עתירה מינהלית נגד המשרד להגנת הסביבה ששלל ממנה תמיכות בשנים 2022-2023 בגובה כ-124 מיליון שקל. החברה השיבה את הכספים למדינה והגישה עתירה נגד הההחלטה.

במסגרת ההליך המשפטי הודיעו הצדדים כי הם מנהלים מגעים וביקשו לעכב את ההליך. בהודעת ורידיס לבית המשפט מלפני כחודש נכתב כי "הצדדים ממשיכים לנהל מגעים בנוגע למגוון סוגיות, מגעים אשר עשויים להיות רלוונטיים להמשך ניהול ההליך", וביקשו להגיש עדכון בנובמבר 2026. השופטת חיה זנדברג קבעה, כי "הגיעה עת שהדברים יתכנסו", ואישרה לחברה הארכה.

"נבחן מתווה לסיום המחלוקות"

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי "לבקשת ורידיס, נבחן בין גורמים שונים מטעם המדינה מתווה לסיום המחלוקות, ובכלל זה סוגיית התמיכות והעתירה התלויה ועומדת, המחייב בחינה מקצועית ומשפטי. במסגרת המתווה, נבחן גם מתן מענה לסוגיית שיקום האזור".

ארגון לובי 99 פנה לחברה למשרד להגנת הסביבה לאחרונה, בבקשה כי יעמוד על ההחלטה לשלול את התמיכות. במכתב נטען כי העובדה שהמשרד מנהל מגעים עם החברה מצביע על "מנוף הלחץ שבידיה של ורידיס ועל הכוח הריכוזי ומנופי הלחץ שבהם היא מחזיקה". נטען כי אין מקום לנהל מו"מ על השבת כספי התמיכה נוכח החשדות נגד החברה. "ככל שתחליטו לחזור בכם מהחלטת השלילה - ללא הצדקה עניינית - תהיה בכך פגיעה חמורה בעקרון ההרתעה האפקטיבית כלפי תאגידים ובאמון הציבור במשרד", טענו.

ורידיס שבבעלות דלק רכב עוסקת במיחזור פסולת ובפינוי פסולת מסוכנת. מהחקירה של מרחב חוף במשטרה והמשרד להגנת הסביבה, שהחלה בתחילת 2023, עלה חשד כי החברה הטמינה באופן לא חוקי פסולת במסווה של קומפוסט בבקעת הירדן. הטמנת פסולת במסווה של קומפוסט חוסכת בתשלום דמי הטמנה למפעיל אתר ההטמנה, ותשלום היטל הטמנה לקרן של המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, נבדק חשד כי משאיות שהובילו פסולת להטמנה לא נשקלו, ולא שולמו היטלי הטמנה.

ורידיס ונושאי המשרה מכחישים את החשדות. מורידיס נמסר בתגובה: "ורידיס חולקת מכל וכל על הטענות שהועלו נגדה, ועומדת על טענותיה לחפות. ורידיס מקפידה על עמידה בכל הדרישות והקריטריונים החלים עליה לצורך מתן שירותיה, ופועלת באופן מקצועי אחראי, ועל פי כל דין. ורידיס אף נקטה בהליך משפטי נגד ההחלטות המינהליות נגדה (הליך שעודו תלוי ועומד), והיא מאמינה שככל שיינקטו בעניינה הליכים פליליים - הטענות נגדה יידחו".

*** חזקת החפות: ורידיס, גיל אגמון ונושאי המשרה לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.