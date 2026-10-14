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שוק ההון והשקעות מנכ"ל חדש לרב בריח: טל כנעני יחליף את בעל השליטה דונרשטיין
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רב בריח

מנכ"ל חדש לרב בריח: טל כנעני יחליף את שמואל דונרשטיין, שיחזור לכיסא היו"ר

כנעני, אשר משמש בחמש שנים האחרונות כמנכ"ל קבוצת פלציב, ימונה למנכ"ל יצרנית הדלתות ומוצרי הבנייה, במקומו של בעל השליטה שמואל דונרשטיין • דונרשטיין יחזור לכיסא היו"ר אחרי שלוש שנים, בעיצומו של הליך התייעלות אותו הוביל

איתן גרסטנפלד 11:18
שמואל דונרשטיין וטל כנעני / צילום: אייל טואג
שמואל דונרשטיין וטל כנעני / צילום: אייל טואג

שלוש שנים אחרי שלקח על עצמו חזרה את ניהול רב בריח , בעל השליטה שמואל דונרשטיין חוזר לכיסא היו"ר. את מקומו של דונרשטיין יתפוס בתחילת השנה הבאה טל כנעני, שימונה למנכ"ל יצרנית הדלתות ומוצרי הבנייה.

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במסגרת המהלך, ימונה כנעני, המשמש בחמש השנים האחרונות כמנכ"ל חברת החומרים המוקצפים פלציב, לתפקיד מנכ"ל רב בריח. כנעני יתפוס את מקומו של בעל השליטה דונרשטיין, שיחזור בתום שלוש שנים לתפקיד יו"ר הדירקטוריון, ויתמקד בפיתוח תכניותיה האסטרטגיות של הקבוצה ופיתוח מנועי הצמיחה שלה. גיורא בר דעה, יו"ר הקבוצה הנוכחי, ימשיך לכהן כדירקטור בקבוצה.

לכנעני (50) תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת שיקגו. לפני תפקידו בפלציב, כיהן כנעני שבע שנים בתפקידי ניהול בכירים בישראל ובארה"ב בקבוצת כתר פלסטיק.

ברב בריח מציינים כי המהלך מגיע בהמשך לתוכנית האסטרטגית שהוביל דונרשטיין בשנים האחרונות, שהביאו לשיפור בתוצאות העסקיות, תוך חזרה למסלול של צמיחה בהכנסות וגידול ברווחים. זאת, בין היתר, באמצעות איחוד מפעלי החברה לשלושה אתרי ייצור מרכזיים, הקמה של מפעל חדש לייצור דלתות פלדה באשקלון, ויישום תהליך התייעלות שהביא לחיסכון משמעותי בעלויות.

"התוכנית האסטרטגית שהובלנו ברב בריח בשנים האחרונות נשאה פירות מרשימים. כעת, מתוך עמדת כוח והמשך מומנטום חיובי, אנו נערכים לקפיצת המדרגה הבאה של הקבוצה, ואני גאה על הצטרפותו של טל כנעני להובלתה כמנכ"ל", מסר שמואל דונרשטיין, בעל השליטה ברב בריח.

"טל הוא מנהיג עסקי ותעשייתי מוכח, המביא עימו ניסיון בינלאומי עשיר ויכולות מוכחות בהצמחת ארגונים תעשייתיים בהיקפים משמעותיים. טל כמנכ"ל הקבוצה, יוביל את הקבוצה יחד עם הנהלתה המנוסה להישגים חדשים בעבודה משותפת עם דירקטוריון החברה בראשותי כיו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה", סיכם דונרשטיין.