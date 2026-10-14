מניית בנק אוף אמריקה צונחת ביותר מ-7% בוול סטריט, לאחר שהבנק דיווח על ירידה של 17% ברווח ברבעון השלישי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. על התוצאות הכביד קנס רגולטורי של 1.2 מיליארד דולר. המניה בדרך לירידה היומית החדה ביותר שלה מאז אפריל 2025, ולירידה החדה ביותר לאחר דוחות מאז מרץ 2020.

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הבנק השני בגודלו בארה"ב דיווח על רווח נקי של 6.93 מיליארד דולר ברבעון, 0.91 דולר למניה, לעומת 1.10 דולר למניה שצפו האנליסטים. בנטרול הקנס, הרווח הסתכם ב-8.1 מיליארד דולר, 1.08 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-3% ל-30 מיליארד דולר, לעומת תחזית של כ-30.6 מיליארד דולר.

הרגולטורים בארה"ב הטילו אתמול על הבנק, שמטהו בשרלוט שבצפון קרוליינה, קנסות בסך 1.2 מיליארד דולר. הקנסות הוטלו בשל כשלים נרחבים במנגנוני ההגנה של הבנק מפני הלבנת הון ופעילות פיננסית אסורה אחרת.

סמנכ"ל הכספים של הבנק, אליסטר בורתוויק, אמר לכתבים כי חלק ניכר מההוצאות הנדרשות לתיקון הכשלים כבר משתקף בהוצאות התפעול. לדבריו, הבנק כבר הקצה אלפי עובדים והשקעות טכנולוגיות משמעותיות לטיפול בליקויים. בורתוויק סירב לפרט מתי צפויים הרגולטורים לסיים באופן רשמי את תהליך התיקון.

צווי אכיפה רגולטוריים נגד בנקים גדולים עשויים להימשך שנים. צו רחב שהוטל על וולס פארגו בעקבות פרשת החשבונות הפיקטיביים נמשך יותר משמונה שנים, וכלל לאורך כל התקופה מגבלה מכבידה על צמיחת הנכסים של הבנק. בשיחת הוועידה עם האנליסטים הבהיר בורתוויק כי הצו הנוכחי אינו כולל מגבלת צמיחה.

הדוחות מספקים הצצה נוספת לאופן שבו הבנקים הגדולים בארה"ב מתמודדים עם רבעון של עלייה חדה בעלויות האשראי. העלייה תמכה בהכנסות ממימון, אך הקשתה על חלק מפעילויות וול סטריט שלהם.

"בעוד שההכנסות מבנקאות השקעות וממסחר ירדו, האשראי המסחרי צמח בכל פלחי הלקוחות", אמר מנכ"ל הבנק, בריאן מויניהן, בהודעה שצורפה לדוחות. "המומנטום שלנו, שבא לידי ביטוי בצמיחה בפיקדונות הלקוחות, בזרימות לניהול עושר ובפעילות הצרכנית, תמך ברווחים יציבים, בצמיחת המאזן ובערך ארוך טווח לבעלי המניות".

היקף פעילות עצום

שני ענקי פיננסים נוספות שפרסמו היום דוחות הן מורגן סטנלי ובלקרוק.

מורגן סטנלי פרסמה היום דוחות לרבעון השלישי שעקפו את תחזיות האנליסטים. הבנק הציג רווח של 3.03 דולר למניה והכנסות של 20.34 מיליארד דולר ברבעון, לעומת 2.91 דולר למניה ו-19.95 מיליארד דולר שצפו האנליסטים שנסקרו על ידי LSEG. חטיבת המסחר במניות רשמה הכנסות של 5.79 מיליארד דולר, יותר מ-900 מיליון דולר מעל הערכת StreetAccount. למרות זאת, המניה נסחרת בירידה.

מניית בלאקרוק עולה בכ-3%, לאחר שבית ההשקעות הניו יורקי דיווח על רווח והכנסות ברבעון השלישי מעל תחזיות האנליסטים. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-2.62 מיליארד דולר, 15.93 דולר למניה, לעומת 14.15 דולר למניה שצפו האנליסטים. ההכנסות זינקו ב-19% ל-7.75 מיליארד דולר, לעומת תחזית של כ-7.4 מיליארד דולר.

התוצאות מספקות הצצה נוספת לאופן שבו ענקית וול סטריט נהנית מהיקף הפעילות העצום שלה ומההתרחבות לשווקים הפרטיים, בזמן שהמשקיעים מתמודדים עם ריביות גבוהות ושווקים תנודתיים.

מנכ"ל בלאקרוק, לארי פינק, הדגיש כי הגודל הוא גורם בידול מרכזי של החברה. "היכולת של בלקרוק לייצר ולבנות עסקאות בהיקף גדול מובילה ליחסי מימון מובילים ולהזדמנויות השקעה עבור לקוחותינו", אמר. לדבריו, קרן תשתיות ה-AI של החברה ביצעה ברבעון את ההשקעה הראשונה שלה.

ברבעון גייס בלאקרוק 205.5 מיליארד דולר בכספי לקוחות חדשים נטו, לעומת 171.5 מיליארד דולר שצפו האנליסטים. מתוכם, 78.2 מיליארד דולר הופנו לאג"ח ו-52.4 מיליארד דולר למניות.