חצי שעה לפני שמנכ"ל Robinhood Markets , ולאד טנב, עלה לבמה ביוסטון, הקהל כבר היה נרגש.

1,500 משקיעים פרטיים מילאו את המושבים באולם כנסים ביוסטון, צילמו תמונות ושיחקו עם תגי השם הירוקים והזוהרים שלהם. הם הגיעו מרקעים שונים: שרברבים ובעלי עסקים קטנים התערבבו עם מנהלים בדרגי ביניים ועם הורים שנשארים בבית לטפל בילדיהם. אבל לרבים מהם היה דבר אחד במשותף: תיקי ההשקעות שלהם צמחו כל כך בשנים האחרונות, עד שהם עזבו את עבודתם כדי לעסוק במסחר בשוק ההון במשרה מלאה.

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לעומת זאת, המשקיעים בוול סטריט היו מודאגים מעליית מחירי הנפט ומגל מכירות עולמי של אג"ח, שהעלה את תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב לרמתן הגבוהה ביותר מזה 20 שנה. אבל בכנס Hood Summit של רובינהוד, החגיגה הייתה בעיצומה.

הכנס של רובינהוד לסוחרים פעילים הוא הגדול מבין האירועים השנתיים של חברת הברוקראז'. במשך יומיים בספטמבר, מאות משקיעים מן השורה נהרו למרכזי כנסים בערים כמו מיאמי, לאס וגאס ויוסטון כדי להשתתף בסדנאות הדרכה, להחליף עצות מסחר ולהסתער על הבר הפתוח.

הכנס מספק גם הצצה מקרוב לשינוי בין דורי בשווקים הפיננסיים: המשקיעים שמנהלים את השקעותיהם בעצמם ממלאים כיום תפקיד גדול מאי פעם בוול סטריט.

משקיעים מן השורה יכולים כיום להשקיע בנכסים חדשים ומסוכנים יותר, בהם חוזים המבוססים על תוצאות אירועים, מניות של חברות פרטיות, חוזים עתידיים ללא מועד פקיעה המאפשרים מסחר ממונף, ואפילו מניות שעברו טוקניזציה. הם סייעו לשוק להתאושש כשמיהרו לנצל ירידות חדות במחירי המניות כדי לקנות בזול. רבים מהם הימרו בסכומי עתק על מניות טכנולוגיה פופולריות כמו טסלה , אלפאבית ופלנטיר , וכשהעליות בשוק שברו שיא אחר שיא בעקבות ההתלהבות מבינה מלאכותית, הם התעשרו הרבה מעבר למה שאי פעם דמיינו.

בשבועות האחרונים מנהלי השקעות מקצועיים נאלצו להתמודד עם גל מכירות חריף בשוק האג"ח, עם עליית מחירי הדלק ועם עליות בשוק המניות שהולכות ונשענות יותר ויותר על קומץ מניות טכנולוגיה. אבל ביוסטון איש לא נראה מודאג במיוחד.

"המגמה תמיד תהיה כלפי מעלה", אמרה שרה ברשה או'ריר, רוקחת לשעבר שפרשה לגמלאות בשנות ה־40 לחייה בזכות הצלחתה בהשקעות. "אני מוכנה לקחת סיכונים כי אני יודעת שהם יכולים להשתלם".

כתבי וול סטריט ג'ורנל שוחחו במשך יומיים עם משקיעים פרטיים בכנס Hood Summit ושאלו אותם על מהלכי ההשקעה המסוכנים ביותר שביצעו, על החששות שלהם ממצב השוק הנוכחי ועל המשמעות של עשיית "כסף שמשנה את החיים" באמצעות הימור על כל הקופה.

ולאד טנב, מנכ''ל רובינהוד / צילום: ap

מרקיז ג'ונסון, בן 36

עיר מגורים: דאלאס

עיסוק: מתאם תיקי לקוחות בתחום הלוגיסטיקה

סוחר בשוק ההון משנת: 2019

מרקיז ג'ונסון סיפר שכלל לא שקל לקנות מניות עד שהיה כבר אדם בוגר, אז חבר ילדות החל ללמד אותו את יסודות המסחר בזמן ששירת בצבא ארה"ב. ההזדמנות הגדולה שלו הגיעה כשרכש כמה אלפי מניות של חברת מחשוב הענן IREN , כשמחיר המניה עמד על כ־4 דולרים. כיום המניה נסחרת בסביבות 35 דולר.

"זה מאפשר לי לחיות ברמת חיים שמעולם לא חלמתי עליה", אמר. לדבריו, כיום הוא יכול להרשות לעצמו חוויות שבעבר נראו מחוץ להישג ידו, כמו חופשות ברפובליקה הדומיניקנית או מושבים בשורה הראשונה, ממש לצד המגרש, במשחק ה-NBA של וושינגטון ויזארדס.

"אני רוצה שהילדים שלי יראו שאפשר לצבור הון בדרך הנכונה", אמר.

אלכסנדר ביטן, בן 33

עיר מגורים: אנגלווד, ניו ג'רזי

עיסוק: יזם

מניות מועדפות: אלפאבית , אובר טכנולוג'יס

אלכסנדר ביטן הרוויח מיליוני דולרים כשהימר על מניית טסלה בשנת 2017, ומאז הוא דוגל בהשקעת רוב כספו במספר מצומצם של מניות. מרבית השקעותיו עדיין מרוכזות במניות של שתי חברות טכנולוגיה. "אם יש שתיים או שלוש מניות שאתם מאמינים בהן מאוד, זה כל מה שאתם צריכים כדי להתעשר מאוד", אמר. "אבל אתם חייבים להיות צודקים".

תחנת טעינה לרכב של טסלה / צילום: Associated Press

שרה ברשה או'ריר, בת 41

עיר מגורים: סנט סימונס איילנד, ג'ורג'יה

עיסוק: סוחרת בשוק ההון במשרה מלאה

מניות מועדפות: פלנטיר, רובינהוד

לפני שש שנים שרה ברשה או'ריר החלה לרכוש מניות של פלנטיר ככל שיכלה להרשות לעצמה, עד שבסופו של דבר אלו היוו כשליש מתיק ההשקעות שלה. מאז מניית ה-AI זינקה בכמעט 2,000%. היא תיארה את הרווחים כ"כסף שמשנה את החיים".

ברשה או'ריר סיפרה כי בימים אלה היא מחזיקה מעט יותר מזומן מבעבר, אך החששות מהשקעות יתר אפשריות בתשתיות בינה מלאכותית אינם מדירים שינה מעיניה. "אני תומכת מאוד בטכנולוגיה - כל עסק מצליח מאז ומעולם נאלץ לקחת על עצמו חובות", הסבירה.

ג'יימס צ'ן, בן 34

עיר מגורים: סן דייגו ודטרויט

עיסוק: סוחר בשוק ההון במשרה מלאה

סוחר בשוק ההון משנת: 2010

ג'יימס צ'ן, שנולד בסין, איבד את עבודתו לפני כשנה וחצי והחליט להתמקד במסחר בשוק ההון במשרה מלאה. מאז הרוויח ממסחר באופציות ובמניות של חברות כמו אלפאבית, טסלה ורובינהוד סכום הגבוה פי 5 בערך משכרו הקודם.

"בעבר המטרה שלי הייתה להצליח בעולם התאגידי האמריקאי", סיפר. היום המטרה שלו היא "להגשים את החלום האמריקאי החדש באמצעות מסחר בשוק ההון".

אפליקציית גוגל / צילום: ap

קולין אדסמן, בן 36

עיר מגורים: ואימאה, הוואי

עיסוק: אב במשרה מלאה

מניות מועדפות: גו-פרו , אלף ביוטי

זה אמנם לא מהלך שהיה ממליץ לסוחרים אחרים לבצע - אבל בשנת 2024 קולין אדסמן השקיע מחצית מחסכונותיו במניה שנסחרה בפחות מדולר. כעבור שנה מחיר המניה של United States Antimony, חברה לכריית מינרלים, זינק לשער דו ספרתי. אדסמן הרוויח יותר מ־13 אלף דולר, ומאז ביצע עוד כמה עסקאות מוצלחות באותה מידה. "מעולם לא הסתמכתי על מזל", אמר. "הבנתי שאני יכול ליצור את המזל שלי בעצמי".

לאנס זקרזבסקי השני, בן 37

עיר מגורים: ג'קסון, מישיגן

עיסוק: בעל עסק

סוחר בשוק ההון משנת: 2017

במרץ 2020, לאנס זקרזבסקי השקיע את כל כספו בשוק ההון, ואף משך כספים מחשבון החיסכון הפנסיוני שלו מוקדם מהמתוכנן, כדי להשקיע סכומים נוספים במניות טכנולוגיה וכאלה המחלקות דיבידנדים. במהלך ההתאוששות בשוק שנמשכה כמה חודשים לאחר מכן, הונו האישי גדל פי שלושה. העליות העקביות בתיק אפשרו לו גם להתפנק מדי פעם, למשל בהפלגה בת תשעה ימים בקאריביים שהזמין לו ולאמו קיטי, מיד לאחר סיום כנס Hood Summit.

זקרזבסקי סיפר שהוא מודאג במידת מה מהתלות של שוק המניות בקומץ חברות AI, אך גם אם המניות יצנחו לפתע, יש לו תוכנית: "כנראה פשוט אקנה עוד".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.