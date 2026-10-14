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NETFLIX (נטפליקס)

דיווח: נטפליקס מפטרת אלף עובדים

לפי הוול סטריט ג'ורנל, החברה נפרדת בכ-6% מעובדיה בכל העולם, סבב הפיטורים הגדול שלה מזה 4 שנים

נבו טרבלסי 16:17
נטפליקס / צילום: Shutterstock
נטפליקס / צילום: Shutterstock

ענקית הסטרימינג נטפליקס מקצצת כ-6% מכוח האדם שלה, המהווים כ-1,000 עובדים ברחבי העולם, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. מדובר בסבב הפיטורים הנרחב ביותר של החברה מאז שנת 2022, המגיע ברקע האטה בצמיחה ובמעורבות המשתמשים בפלטפורמה.

על פי הדיווח ב-WSJ, המנכ"לים המשותפים גרג פיטרס וטד סרנדוס הודיעו לעובדים במייל כי עיקר הקיצוצים יפגעו בצוותי המוצר, המשפט ומשאבי האנוש.

"המשימה שלנו - לבדר את העולם - היא שאפתנית, ועמידה בה מחייבת אותנו לפעול במשמעת בכל הנוגע לתעדוף העובדים והמשאבים שלנו", כך צוטט בוול סטריט ג'ורנל.

המהלך מתבצע כשבוע בלבד לפני פרסום הדוחות הכספיים של החברה, ועל אף ששיעור נטישת המנויים של החברה נותר הנמוך בענף (מעט מעל 2% בארה"ב, כך לפי נתוני חברת Antenna).

מניית נטפליקס איבדה למעלה מ-40% מערכה במהלך 12 החודשים האחרונים. בכך מצטרפת נטפליקס לענקיות טק ובידור נוספות, בהן דיסני ואמזון, שצמצמו משמעותית את כוח האדם בחודשים האחרונים.