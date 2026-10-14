1 בלעדי בגיליון הסופ"ש של גלובס: כמה שילמה הפקת הלוטוס הלבן לאלפרד אקירוב?

במהלך השנה החולפת הצטלמה בצרפת העונה החדשה של סדרת הלהיט "הלוטוס הלבן", תחילה במלון בסן טרופה, ובהמשך, בחודש אוגוסט - במלון הפאר לוטסיה במרכז פריז, שנמצא בבעלות חברת הנדל"ן המניב והמלונאות אלרוב, של איש העסקים אלפרד אקירוב.

אקירוב, שרכש את המלון ב-2010 תמורת 135 מיליון אירו (כ-660 מיליון שקל), שיפץ אותו בעלות דומה נוספת, ופתח אותו מחדש ב-2019 - זמן קצר לפני פרוץ הקורונה. בראיון לגלובס שיתפרסם בסוף השבוע הוא מגלה כי היוזמה לצילומים במלון הייתה של צוות הסדרה. "הם מחפשים בתי מלון להצטלם בהם, זה לא שאתה פונה אליהם ומבקש", הוא מספר. "הם יודעים מה הם רוצים, וזו הייתה הפתעה גם לנו".

בזמן הצילומים, משתף אקירוב, "המלון היה סגור, אף אחד לא היה יכול להיכנס. למרות שהם התגוררו רק בחצי מהחדרים, הם שילמו על הכול. הם אמרו לנו לא להכניס אף אחד, וגם שילמו על המסעדות". מבחינתו, הטיימינג היה מוצלח: "אוגוסט זה החודש הכי חלש בפריז, כולם יוצאים לחופשות", הוא מסביר.

מלון לוטסיה הוקם לפני יותר מ-100 שנה, וכולל כ-185 חדרים וסוויטות. במלחמת העולם השנייה הוא שימש כמפקדת הריגול הנאצית, ולאחר מכן כמרכז קליטה לשורדי שואה. כיום שיעור התפוסה שלו עומד על כ-50%, והתקווה במלון היא שבעקבות הסדרה תירשם התעניינות מחודשת בקרב עשירי העולם.

לפי דוחות אלרוב, המחיר הממוצע לחדר במלון לוטסיה עמד בשנה שעברה על 1,233 אירו ללילה, כך שיחד עם העלות ששילם "הלוטוס הלבן" על המסעדות, ניתן להעריך שההפקה שילמה למלון כ-28 מיליון שקל על תקופת הצילומים.

הראיון המלא עם אלפרד אקירוב יתפרסם בגיליון סוף השבוע, במוסף G.

2 בתי השקעות

הכנס השנתי של איגוד בתי ההשקעות בישראל התקיים השבוע בהשתתפות צמרת שוק ההון ובכירי הרגולציה הכלכלית. מנכ"ל האיגוד נמרוד ספיר קרא באירוע לממשלה ולמשרד האוצר להסיר חסמים המונעים את הרחבת התחרות במגזר הפיננסי, ולאפשר לבתי ההשקעות להיכנס לתחומי פעילות נוספים.

ספיר גם הציג את הצמיחה בענף: היקף הנכסים המנוהלים בחמשת בתי ההשקעות הגדולים עלה מכ-480 מיליארד שקל בשנת 2015 לכ-1.1 טריליון שקל כיום, גידול של יותר מפי שניים בתוך עשור. "בתי ההשקעות הם מחוללי התחרות במגזר הפיננסי", אמר ספיר. "בכל מקום שבו יאפשרו להם להיכנס, הם ייכנסו ויגבירו את התחרות, כפי שעשו בתחום הפנסיה, במסחר בניירות ערך ובשירותים פיננסיים נוספים". בנוסף הוא קרא ליצירת איזון תחרותי יותר בין שלושת הגורמים המרכזיים במערכת הפיננסית - הבנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות.

יוסי לוי, אילן רביב, נמרוד ספיר, דייב לובצקי, יאיר לוינשטיין / צילום: ליאת מנדל

3 ביטוח

פעילות סוכנויות הביטוח של חברת הביטוח מגדל מגייסת שני בכירים לשעבר במנורה מבטחים, במטרה שיעזרו לה לרכוש סוכנויות ביטוח נוספות. השניים הם איתי יעקב, שפרש לפני חצי שנה מתפקיד מנכ"ל מנורה מבטחים פנסה וגמל, ורונן אידל, דובר החברה ושותף בחברה בת של אגם לידרים מקבוצת הפניקס.

לפי הודעת מגדל, "הפעילות המשותפת תתמקד באיתור, רכישה והשבחה של פעילויות סוכני וסוכנויות ביטוח, תיקי ביטוח ופיננסים וחדשנות פיננסית". שלושת הצדדים יהיו שותפים בכל רכישה שתתבצע, כדי לשמור על זהות אינטרסים.

חתימה עם אידל ויעקב / צילום: מגדל

4 תיירות

בתום שנתיים של עבודות שיפוץ נרחבות, הגן הלאומי תל שקמונה - האתר הארכיאולוגי הקדום ביותר בחיפה - נפתח מחדש בהשקעה של כ-3 מיליון שקל. להשקעה אחראית קרן שטחים פתוחים, והפרויקט בוצע בהובלת חקר ימים ואגמים לישראל, ובשיתוף עם רשות הטבע והגנים, עיריית חיפה, אוניברסיטת חיפה ורשות העתיקות.

איילת לוינזון גלבוע, אלון זסק, רעיה שורקי ועדי ארליך / צילום: הדר אלישיב

5 מינויים חדשים

קרסו נדל"ן מבצעת שורה של מינויים: עו"ד עמית זוננשיין הרשקוביץ מונתה ליועצת המשפטית ולמזכירת החברה; מנהל אגף המכירות דודי דביר מצטרף להנהלה; וידידיה פרנקל מונה לסמנכ"ל מערכות מידע.

עו''ד עמית זוננשיין הרשקוביץ / צילום: יח''צ

מתנובה ליפאורה-תבורי: גלית מור משורר מונתה למנהלת אגף השיווק של חברת המשקאות, ותכהן כחברת הנהלה. בחמש וחצי השנים האחרונות שימשה כמנהלת יחידה עסקית בתנובה, והובילה את קטגוריות היוגורטים ומוצרי החלבון.