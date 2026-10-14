העיר המפתיעה שעקפה את תל אביב וירושלים במכירת דירות חדשות

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) עולה כי בחודשים יוני-אוגוסט נרשמה עלייה במספר הדירות שנמכרו, בעיקר הודות למכירת דירות חדשות, בעוד ששוק הדירות מיד שנייה ממשיך להיחלש. קריית גת הובילה את מכירת הדירות החדשות בתקופה זו, עם 1,044 דירות שנמכרו בה, ואחריה תל אביב, חיפה ופתח תקווה. במכירת דירות יד שנייה הובילה ירושלים, ואחריה חיפה ובאר שבע.

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כאמור, קריית גת היא המובילה המפתיעה במכירת דירות חדשות בחודשים יוני-אוגוסט, ככל הנראה בעקבות מכירה מרוכזת של דירות מוזלות רבות במסגרת תוכנית "דירה בהנחה". תל אביב ניצבה במקום השני עם 878 דירות חדשות שנמכרו בה בתקופה זו, חיפה הגיעה אחריה עם 445 דירות, ובמקום הרביעי ניצבת פתח תקווה עם 424 דירות. בולט מיקומה הנמוך יחסית של ירושלים, שנמצאת במקום החמישי, לאחר שנמכרו בה 400 דירות. ירושלים מתחרה באופן מסורתי עם תל אביב על המקום הראשון בקטגוריה זו.

לעומת זאת, ירושלים הגיעה למקום הראשון במכירת דירות יד שנייה, לאחר שנמכרו בה 898 דירות, ואחריה חיפה עם 847 דירות, באר שבע עם 701 דירות ותל אביב עם 533 דירות.

שפל עמוק בשוק הדירות

בסך הכול נמכרו בחודשים יוני-אוגוסט כ-24,200 דירות, עלייה של 11.1% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (מרץ-מאי 2026). ואולם, הנתונים של מרץ-מאי היו נמוכים עקב חג הפסח, ולכן בניכוי עונתיות חלה ירידה במספר העסקאות בשיעור של 2.9%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (יוני-אוגוסט 2025), נצפתה עלייה הן בנתון המקורי והן בניכוי עונתיות - 8.1% ו-8.5%, בהתאמה.

ואולם, אין לטעות. שוק הדירות מצוי בשפל עמוק, גם אם פה ושם נרשמות בו עליות. היקף העסקאות נמוך בכשליש בהשוואה לחודשי השיא של אמצע 2021, ומזכיר מאוד את מאפייני השוק בשנים 2017-2018, שגם בהן נרשם שפל.

אמנם יזמי הנדל"ן ממתנים בהדרגה את קצב הבנייה שלהם, אך עדיין קצב התחלות הבנייה מהיר יותר מקצב המכירות, וכתוצאה מכך היצע הדירות החדשות שטרם נמכרו מוסיף לעלות. באוגוסט נמנו כ-86 אלף דירות חדשות שטרם נמכרו. לפי קצב המכירות הנוכחי, ייקח ליזמים יותר משנתיים למכור את המלאי הזה.

היצע הדירות מרוכז במיוחד בערים הגדולות. בירושלים יש יותר מ-10,000 דירות חדשות שטרם נמכרו, בעוד שבתל אביב ההיצע מגיע לכ-9,800, בבת ים לכ-5,000 ובחיפה וברמת גן - לכ-4,000 דירות.

קצב העסקאות השנתי המשתקף בעסקאות שבוצעו בשמונת החודשים הראשונים של השנה מגיע לכ-90 אלף עסקאות בשנה, נתון הנמוך בכ-15% מהממוצע הרב-שנתי.