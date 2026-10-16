כך יתבצע צמצום הטבות המס על רכבי פלאג-אין

משרד האוצר מתכונן להקטנת הטבות המס: בוחן את אופי השימוש ברכבי פלאג-אין

משרד האוצר מקדם בחינה מקיפה של ההשפעה הסביבתית והאנרגטית של רכבי הפלאג-אין בישראל, כחלק מההיערכות לצמצום הטבות המס עליהם. בין השאר נבחן אופי השימוש בהם והיקף הטעינה שלהם בפועל לעומת נסיעה על בנזין. המהלך הוא חלק מבחינה רחבה יותר של תוכנית מיסוי הרכב בישראל, שמתבצע על ידי ועדה בין-משרדית.

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כיום יש רק שתי הטבות מס לרכבי פלאג-אין בישראל. הראשונה היא הפחתה של כ-750 שקל בשווי השימוש החודשי לרכבי פלאג-אין צמודים בציים. ניצול ההטבה הזו גדל במאות אחוזים בשנתיים האחרונות, ועל פי נתונים עדכניים בענף, כ-70% מרכבי הפלאג-אין שנמכרו השנה נרכשו על ידי חברות ליסינג וציי רכב.

מתחילת השנה נמסרו בישראל כ-65,200 רכבי פלאג-אין, לעומת כ-6,900 בלבד ב-2024, וזאת בשל האצת החדירה של רכבי פלאג-אין זולים, בעיקר מסין. רכבי הפלאג-אין תפסו בשלושת הרבעונים הראשונים כ-24.5% ממסירות כלי הרכב החדשים - כפול מהנתח שלהם בשנה שעברה. באוצר מעריכים, שהמגמה אף תואץ בשנה הבאה, בעקבות כניסת דגמי פלאג-אין זולים חדשים, ב-130-150 אלף שקל, ואף למטה מכך.

ההטבה השנייה מגולמת בעקיפין בהטבת "המס הירוק", שנקבעת בהתאם לרמת הזיהום המשוקללת. רוב רכבי הפלאג-אין נמצאים כיום בקבוצות הזיהום הנמוכות, 2 ו-3, שזכאיות להטבת מס ירוק גבוהה במיוחד, עד כ-18 אלף שקל הפחתה במס קנייה.

אולם באוצר טוענים, כי הציון הירוק של כלי הרכב הללו מבוסס על תרחיש אופטימי, שבו רוב הנסיעה מתבצע על חשמל. בפועל רוב הנסיעות, בעיקר בציי הרכב, מתבצעות באמצעות מנוע הבנזין, כך שרמות הזיהום גבוהות יותר משמעותית.

כדי ליצור בסיס מחקרי להקטנת עלות הטבות המס, פועל האוצר ליצור בסיס נתונים ריאלי של היקף הטעינה החשמלית בפועל של רכבי פלאג-אין בישראל, בדגש על ציים, ולהשתמש בו כדי לעדכן את הפליטה של כלי הרכב הללו לצורך הטבת המס. עוד נבחנת האפשרות להקטין או לבטל את הטבת שווי השימוש על רכבי פלאג-אין שמצוידים בסוללות קטנות במיוחד. המהלכים עשויים להיות מוצגים כבר בחודשים הקרובים, כחלק מהתוכנית להקטנת הגירעון.

יבואניות הרכב הישראליות ממשיכות להתרחב לאנרגיה: כלמוביל משיקה פרויקטים בבולגריה וברומניה

קבוצות יבוא הרכב הישראליות ממשיכות להרחיב את פעילותן לתחום ייצור ואגירת אנרגיה בישראל ומחוצה לה. השבוע הודיעה כלמוביל אנרג'י, זרוע האנרגיה המתחדשת של כלמוביל, על התחלת הפעלה מסחרית של מתקן ייצור ואגירת אנרגיה בסוללות בצפון מזרח בולגריה. היקף ההשקעה הוא כ-60 מיליון אירו, וכלמוביל מחזיקה בפרויקט 60%, לצד תמנת אנרגיה, שמחזיקה 40%.

המתקן, שמשתרע על שטח של 16.2 דונם, צפוי לספק חשמל בהיקף של 150 מגוואט, עם קיבולת אגירה של 317 מגוואט-שעה. אביב פפר, מנכ"ל כלמוביל אנרג'י, אומר כי הפרויקט הוא חלק מהתרחבות הפעילות של החטיבה, בדגש על מדינות במרכז ובמזרח אירופה. בין השאר החברה פעילה כיום בתחום של אספקת אנרגיה לחוות שרתים.

נכנסה גם לרומניה

באוגוסט נכנסה כלמוביל גם כשותפה בפרויקטים לאגירת אנרגיה ברומניה, בקיבולת של 480 מגוואט-שעה, בשיתוף עם תמנת. הפרויקט הרומני אמור להתחיל לפעול ברבעון השני של 2027, והיקפו לא נמסר, אך גם הוא מוערך בעשרות מיליוני אירו.

לדברי אביב פפר, הפעילות בתחום האנרגיה, והעלייה המהירה בביקוש לה כיום באירופה, בשל הצורך בהפחתת התלות באספקת נפט חיצונית, מצריכה גם גיוסי הון חיצוניים. לדבריו נושא גיוס ההון עבור פעילות האנרגיה של כלמוביל עשוי להיבחן בהמשך, אולם טרם התקבלו החלטות בנושא. כלמוביל נמנעה עד היום מגיוסי הון חיצוניים כלשהם.

הפרויקט של כלמוביל בבולגריה / צילום: יח''צ

כלמוביל מצטרפת לשורה של קבוצות יבוא רכב ישראליות שנכנסו בשנים האחרונות לתחומי ייצור האנרגיה. החלוצה בתחום היא דלק רכב, באמצעות חברת ורידיס שבשליטתה. ורידיס מחזיקה בכ-20% מחברת OPC ישראל, שיש לה פורטפוליו רחב של מתקני הפקה ואגירה של אנרגיה, בהיקף של מעל 6,000 מגוואט. חלקם כבר פועלים ואחרים בשלבי הקמה.

גם חברת התשתיות של קבוצת אלייד, החברה האם של יבואנית הרכב צ'מפיון מוטורס, נכנסה בשנה שעברה לתחום האנרגיה המתחדשת, לאחר שזכתה במכרז של רשות החשמל ביחד עם אורמת, להקמת שני מתקני אגירה חדשים בצפון הארץ, בהספק מצטבר של כ-300 מגוואט. לאלייד יש גם פעילות בתחום הפקת אנרגיה בארה"ב, שהוקמה בשיתוף עם הפניקס.

ברשימה נמצאת גם בליליוס, שמייבאת רכב קל וכבד, ופועלת בתחום האנרגיה דרך החברה הבת BLenergy. החברה מספקת מערכות אגירה בארץ ובעולם, שמבוססות על טכנולוגיית האגירה והסוללות של CATL הסינית. לפי פרסומיה, היא מעורבת ביותר מ-40 פרויקטים, בהיקף למעלה מ-750 מגוואט שעה. 

זיכיון EVEASY עובר לבליליוס: תשווק דגמים חשמליים חדשים בשנה הבאה

חברת בליליוס קיבלה רישיון ליבוא מותג הרכב הסיני EVEASY, שהוחזק עד כה על ידי פריזבי. יבוא המותג, שהוא פרי שיתוף פעולה של קבוצת JMC הסינית ורנו, החל במרץ 2023 עם דגם חשמלי בודד בתצורת סדאן.

המכונית שווקה עד כה בתקינה לסדרות קטנות, אולם היבוא תחת קבוצת בליליוס יתמקד בדגמים חדשים, עם תקינה אירופית מלאה. דגמי הדור החדש של היצרנית כוללים בין השאר קרוס-אובר חשמלי. אורכו 4.64 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.77 מ'. טווח הנסיעה יעמוד על כ-460 ק"מ ב-WLTP. השיווק יחל ב-2027.

מפריזבי נמסר, כי לאור הפסקת שיתוף הפעולה עם eveasy ובחינת המוצרים העתידיים היא החליטה שלא לחדש את השיתוף.

רכב של EVEASY / צילום: יח''צ

בדרך לישראל מסין: קרוס-אובר חשמלי של מאזדה

במהלך נובמבר תתחיל דלק רכב לייבא את הקרוס-אובר החשמלי החדש של מאזדה, CX-6e. זה יהיה הרכב החשמלי הראשון בקטגוריה של מאזדה בישראל, והרכב הראשון של מאזדה שייובא לישראל מהמפעל הסיני של החברה היפנית.

מאזדה CX-6e / צילום: יח''צ

אורכו של הרכב 4.85 מ', רוחבו 1.93 מ', גובהו 1.62 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.9 מ'. תא המטען בנפח 468 ליטר. הגרסה האירופית מצוידת במנוע בודד בהספק 258 כ"ס ובסוללה של 78 קילוואט-שעה, עם טווח של עד 484 ק"מ ב-WLTP. יש לו תא נוסעים בעיצוב ייחודי, עם מסך רוחבי גדול, מושבי ספורט ועוד. מחירו באירופה מתחיל ב-46 אלף אירו, ומתחרה בדגמים סיניים מקבילים, שנמכרים בישראל בפחות מ-200 אלף שקל.