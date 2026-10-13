יבואנית הרכב הישראלית שמרחיבה את הפעילות בשוק האירופי

בשנים האחרונות, יבואני הרכב הישראליים מרחיבים את פעילותם באירופה. כך, כלמוביל נכנסה לאוסטריה לפני כשנתיים ומשווקת כיום שלושה מותגים; ביוון, יבואניות רכב בבעלות ישראלית החזיקו בנתח מצרפי של כ־14% ממכירות כלי הרכב החדשים בחודשים ינואר־מאי השנה. כעת, גם שוק האוטובוסים מצטרף למגמה, עם ניסיון של אוטו חן מוביליטי מקבוצת בליליוס להתרחב לשווקים באירופה.

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בשנה האחרונה החלה יבואנית ומשווקת האוטובוסים והמיניבוסים לעבוד באירופה, עדיין במספרים נמוכים יחסית: בפולין מכרה החברה 15 אוטובוסים ובלטביה היא צפויה לזכות במכרז של יותר מ־150 אוטובוסים. "היעד הוא פעילות של מאות אוטובוסים", אומר דוד אוחנה, מנכ''ל אוטו חן מוביליטי. "אני מעריך שבסוף 2027 נהיה עם עשרות אוטובוסים בכבישי אירופה".

החברה צפויה להגיע לאירופה יחד עם שתי היצרניות הסיניות - גולדן דרגון ו־CRRC. "בכל מה שקשור לרכב חשמלי - הסינים כבשו את העולם. שם הטכנולוגיה, הידע, רמת הייצור, הם עקפו בגדול את היצרנים המסורתיים האירופאים", אומר אוחנה. לצד כל אלו, יש להזכיר סיבה נוספת, המחיר: אוטובוס חשמלי סיני עולה פחות משליש ממה שעולה אוטובוס מערבי.

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2026 גולדן דרגון, שאותה מייבאת אוטו חן, תפסה נתח של כ־17% מסך מכירות האוטובוסים עם 408 מסירות והיה המותג השני בגודלו במסירות אחרי מרצדס-בנץ (759, כ־32%), ולפני היגר (כ־13%) וולוו (כ־12%).

"הכול עניין של כסף"

אלא שהכניסה לשוק האירופי מציבה גם אתגרים. "יש דבר אחד שהאירופאים מנסים להקשות - סייבר. בכל העולם חוששים ממערכות התקשורת הסיניות. אבל גם על זה התגברנו - בכל האוטובוסים באירופה", מסביר אוחנה. "אנחנו שמים מערכות תקשורת אירופיות שעומדות בכל התקנים, אין שום מערכת שיוצאת מסין שיש לה תקשורת לעולם. השאיפה שלנו היא לבנות מרכב ישראלי על שלדה סינית ואיתו לבוא לאירופה. היכולות קיימות, בסוף, הכול עניין של כסף".

לדברי אוחנה, היתרון של מרכב ישראלי נעוץ גם במוניטין וגם בשיקולי מיסוי. אלא שלייצור כזה יש גם מחיר: ייבוא השלדה מסין, הרכבת האוטובוס בישראל ושיווקו באירופה עלולים להיות יקרים משמעותית מייצורו המלא בסין.

בחודש שעבר הודיעו אוטו חן וקבוצת אגד על הקמת מיזם משותף לייבוא, שיווק ומכירה של אוטובוסים עם ענקית התחבורה הסינית CRRC. כך שלמעשה, היציאה לחו"ל נעשית בשיתוף עם קבוצת אגד.

איך זה לעבוד כחברה ישראלית באירופה בימים אלו?

"איפה שפעלנו לא נתקלנו בבעיה, אבל אנחנו ערים לכך. חשוב להבין שבמערב אירופה צריך לבוא עם שותפים קיימים. זו הסיבה שאנחנו באים עם אגד וגם בריגה נכנסנו עם שותפים מקומיים".

בסוף השבוע שעבר ערכה החברה אירוע, שבו לקחו חלק בכירי המשק בתחום התחבורה וההיסעים. באותו אירוע הושק אוטובוס רב־קיבולת חשמלי ודו־מפרקי מבית CRRC באורך 26 מטרים, שעתיד לפעול בפיילוט של חברת "סופרבוס" בחיפה. לצידו, נרשם חידוש נוסף עם מסירתו הרשמית של אוטובוס המימן הבינעירוני הראשון בישראל לידי קבוצת בזן.