יממה לאחר התאונה הקשה במפעל השבבים של אינטל בקריית גת, שגבתה את חייהם של שני בני אדם ואחר שנפצע קשה, עובדי המפעל עדיין בהלם. מבחוץ, נראה שרוב הפעילות חזרה לשגרה למעט אזור החנייה שבו מאוחסנים בלוני גז בפאה המזרחית של המפעל, אך מבפנים - עובדי המפעל עסוקים בעיבוד הטראומה.

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הם מסתודדים ביניהם בקבוצות, חלקם, מי שהכיר את אלה שנפגעו, באבל של ממש. עובדת אחת שנחשפה לאירוע ולקתה בהלם קיבלה עזרה ראשונה נפשית מצוות של איחוד הצלה. "לא קרה לנו אירוע כזה מעולם", אומר עובד לשעבר במפעל שמספר על תחושת סערה בקרב העובדים בהווה ובעבר. בינתיים, צוותי בטיחות של אינטל בישראל מבצעים תחקיר בליווי ההנהלה הבינלאומית וטרם פרסמו הערכות לגורם התאונה. אחד ההרוגים בתאונה הוא איליה צ'צ'ולין, בן 49 מבאר שבע.

תאונות העבודה במפעל אינטל קריית גת 2007

מהנדס אמריקאי נהרג באתר 2008

פועל נהרג באתר 2024

שלושה פצועים בקריסת עגורן 2025

עובד נהרג במהלך עבודה על במת הרמה 2026

שני הרוגים ופצוע קשה בפיצוץ בלון גז

אתמול אחר הצהריים פרצה שריפה בחניון בצד המזרחי של המפעל, מקום שבו נשמרים בלוני גז מסוגים שונים. ככל הנראה, בלון גז התפוצץ בעת פריקת ציוד ממשאית. יענקי וינברג, פרמדיק של איחוד הצלה ששהה חמש דקות מהאתר, היה מהראשונים שהגיעו לזירה: "ראינו עשן שחור שהיתמר במקום. הגעתי לאחד העובדים שישר הכווין אותי לשטח מיוחד שאליו מפנים אנשים במקרה של דליפת גז. היו שם כבר מקלחות שמיועדות לטיפול בפצועים. שלושה פצועים היו בהכרה מלאה ועמדו על הרגליים, התחלנו לפנות אותם לסורוקה, אלא שאחד מהם, שסבל מ־80% כוויות, איבד את ההכרה בדרך ועבר ניסיונות החייאה עם דיפיברילטור. מהר מאוד גם מצבו של הפצוע השני התדרדר". שני הפצועים - עובדי המפעל, נפטרו בבית החולים, כאשר פצוע שלישי מורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים סורוקה.

באתר הוקם חפ"ק מאולתר המנוהל על ידי משטרת ישראל, שבו נכחו מפקד המרחב וסגנו, מפקד תחנת קריית גת, קציני אג"ם וחקירות, ראש עיריית קריית גת כפיר סוויסה, נציגי המשרד לאיכות הסביבה, לוחמי האש ומנהלים וקציני בטיחות באינטל. החקירה כעת מתחלקת בין המשטרה ומשרדי העבודה והגנת הסביבה. במשטרה שללו כיווני חקירה כמו פעילות חבלנית או פלילים ומתמקדים כעת בכשל טכני ובינתיים, חוקרים גובים עדויות מעובדים וחומרים ממצלמות המפעל.

קול אינטל נאלם

באירוע מעורב חומר מסוג חנקן תלת־פלואורי (NF₃), גז שאינו דליק אך בעל תכונות מחמצנות. הגז, ככל הנראה, פגע בעצם אחר שנדלק והוא זה שעלה באש ויצר ענן של עשן שחור שהיתמר מהזירה בשעה הראשונה של האירוע. לפי התמונות ששחררה מד"א מן האירוע עולה כי השריפה התפתחה בין שתי משאיות, כאשר אחת מהן עלתה באש.

החנקן התלת־הפלואורי הוא גז שנמצא בשימוש מפעלי שבבים בכל העולם ומטרתו בעיקר לניקוי תאי שיקוע, תאים שבהם מושקעים על גבי פרוסות הסיליקון אותם מבודדים ומוליכים המרכיבים את המעגלים החשמליים הזעירים שעל השבבים. תהליך זה מתקיים כבמעין אידוי כימי בתאי ואקום וכדי לנקות את התאים הללו מזרימים לדפנות התאים את גז החנקן הפלואורי ומתפרקים בתוכם באמצעות קרן לייזר - כך שהפלואור שמשתחרר כך מבצע את פעולת הניקוי.

במהלך יום התאונה שחררו כוחות ההצלה הודעות ועדכונים, וגם עיריית קריית גת והמשרד להגנת הסביבה עמדו בקשר עם הציבור, אולם קולה של אינטל נאלם. רק בצהרי חמישי, לאחר שבמהלך הזמן שחלף מאז התאונה נפטרו שני עובדים, היא יצאה בהצהרת אבל: "אנחנו כואבים מאוד את מותם של שני עובדים בעקבות האירוע הטרגי באתר בקריית גת ומשתתפים בצער משפחותיהם, חבריהם ועמיתיהם. לעובד השלישי שנפצע אנחנו מאחלים החלמה מלאה. אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות החוקרות את האירוע. נמשיך לעמוד לצד המשפחות ולצד כל מי שנפגע".

באינטל אמנם ממשיכים לחקור את האירוע ומסקנות טרם הופקו, אך החברה לא שיתפה את הציבור בזמן אמת באשר למצבם של עובדיה או באשר לתהליך ניהול האירוע במפעל והסתפקה בהודעת אבל בלבד, תוך שהיא מותירה את כל תהליך התחקיר מעורפל, דבר שגרר אחריו ביקורת ציבורית.

תאונות כבר אירעו בעבר באינטל קריית גת במהלך בניית האתר: בשנה שעברה נהרג עובד של חברת הופמן קונסטרקשן באתר הבנייה של המפעל לאחר שבמהלך עבודה על במת הרמה הוא התנגש בתקרה ונלכד בתוך חלל העבודה. שנה קודם לכן, קרס עגורן בשטח המפעל ושלושה בני אדם נפצעו באורח קל. בשנת 2007, עם הקמת המפעל, נהרג באתר מהנדס אמריקאי וב־2008 נהרג שם פועל.

"מצפים לשקיפות"

תאונות עבודה במפעלי שבבים הם אירוע נדיר וגם הם מתרחשים בעיקר באתרי בנייה של מפעלים. מוקדם יותר השנה נהרג בטקסס פועל באתר הבנייה של מפעל השבבים של סמסונג, ובשנים 2024־2025 נהרגו שלושה פועלים במסגרת בנייה של מפעלי TSMC בארה"ב ובטאיוואן. באחת מהתאונות שאירעו בפיניקס, התפוצץ מיכל לחץ על קבלן משנה של TSMC והביא למותו. הממונה על הבטיחות במדינת אריזונה הציע להטיל קנס על חברת השבבים של 16 אלף דולר בשל חשיפת העובדים לחומרים מסוכנים.

עמותת קו לעובד, כיום הארגון היחיד במדינה שאוסף נתונים של תאונות עבודה קטלניות ומחזיק מאגר פתוח ופומבי, הודיע כי שני ההרוגים בפיצוץ במפעל אינטל מצטרפים ל־14 עובדים ועובדות שנהרגו מתחילת השנה בענף התעשייה. "במפעלים אלו, עובדים נחשפים לגורמי סיכון רבים והקפדה על הוראות הבטיחות והמיגון חשובה במיוחד. רק בפברואר האחרון נהרגו שתי עובדות מעבדה בבית הזיקוק באשדוד בשל בעיה באספקת החמצן לחליפות המגן שלהן", הזכירה עו"ד דיאנה בארון, מנהלת מחלקת מדיניות ציבורית בעמותת קו לעובד.

בשנה שעברה נרשמו 20 הרוגים בתאונות עבודה, כשהנתונים עד כה מתחילת השנה מזכירים את אלה של השנים 2023־2024, אז מספר ההרוגים השנתי עמד על 13. "אנחנו יודעים שבאינטל יש צוות בטיחות וגהות, שמקפיד מאוד על תהליכי העבודה ומבצע חקירות בהתאם. אנחנו מצפים שמציאת הכשל, הסקת המסקנות והפקת הלקחים יהיו שקופים לציבור ויופקו הלקחים המתאימים", הוסיפה עו"ד בארון. "אנו מצפים מאינטל, שהיא חברה ציבורית שמקבלת מענקי מדינה, תפרסם את הממצאים לצד משרד העבודה והמשטרה".