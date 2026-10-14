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טכנולוגיה מד"א: פיצוץ במפעל אינטל בקריית גת. 3 פצועים קשה
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אינטל

מד"א: פיצוץ במפעל אינטל בקריית גת. 3 פצועים קשה

3 עובדים במפעל נפצעו קשה • לפי הודעת מד"א, הפצועים בהכרה ועם כוויות • להערכת המשטרה, מדובר בפיצוץ בלון גז שהוביל לשריפה במפעל

שירות גלובס 14:34
מפעל אינטל בקריית גת / צילום: אינטל
מפעל אינטל בקריית גת / צילום: אינטל

במפעל אינטל קריית גת אירע פיצוץ, וישנם 3 נפגעים במצב קשה. להערכת המשטרה הפיצוץ התרחש כתוצאה מפיצוץ בלון גז. בהודעת המשטרה נכתב כי "כוחות משטרת ישראל מהמחוז הדרומי, יחד עם צוותי החירום, הרפואה וההצלה, פועלים בשעה זו בעיר קריית גת, בעקבות דיווח על שריפה שפרצה במפעל במקום, שעל פי החשד נגרמה כתוצאה מפיצוץ בלון גז. במקביל, נבדק חשד לדליפת חומרים מסוכנים".

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מטעם מד"א נמסר כי "בשעה 14:11 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש על 3 עובדים שנכוו במהלך עבודתם במפעל בפארק תעשיות רבין. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ל-3 פצועים בהכרה, עם כוויות בגופם".

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זו אינה התאונה הראשונה במפעלי אינטל בקרית גת. ב-2007 נהרג מהנדס אמריקאי באתר הבנייה של המפעל החדש, וב-2008 נהרג שם פועל. באפריל 2025 נהרג מוחמד אבו כפיף, בן 20 תושב שגב שלום, לאחר שנפגע מבמת הרמה במפעל. בנובמבר 2024 קרס עגורן בשטח המפעל ושלושה בני אדם נפצעו באורח קל.