בניין בשיפוץ קרס בתל אביב; לא דווח על נפגעים

מבנה ברחוב נחלת בנימין פינת רוטשילד בתל אביב קרס הבוקר. המבנה לא היה מאוכלס ועמד בפני שיפוץ. נכון לשעה זו במשטרה לא יודעים כמה עובדים היו באתר ולא יודעים אם יש עוד לכודים. משטרת ישראל חסמה מספר צמתים באזור: הרצל/אחד העם, נחלת בנימין/מונטיפיורי, ורוטשילד/נחלת בנימין.

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אייל לוי, פרמדיק מד"א, מספר שהוא עובד סמוך לשם והגיע למקום כי שמע רעש. "הזנקתי כוחות אמבולנס וטיפול נמרץ אולם הפועלים יצאו החוצה בעצמם. עשינו סריקות לראות אם יש פצועים. כרגע אין פצועים".

הבניין שקרס ברחוב נחלת בנימין בת''א / צילום: מד''א

על פי תיק הבניין בעיריית תל אביב, הבניין נבנה בשנת 1937, והיו בו חנויות בקומת הקרקע ודירות מעליהן. בבניין יש 12 בעלי זכויות, ומקודם בו פרויקט תמ"א 38 על ידי חברת שלומי טהורי השקעות בע"מ. על פי הבקשה להיתר, התוכנית הייתה להוסיף לבניין שתיים וחצי קומות ובהן חמש דירות, וכן להוסיף לדירות הישנות ממ"דים, ולבניין מעלית.

חוות הדעת של מהנדס הוועדה הייתה לאשר את הבקשה, וניתן לה תוקף בדצמבר 2025.

הבניין שקרס ברחוב נחלת בנימין בת''א / צילום: מד''א

"עדיף היה להרוס את הבניין ולבנות חדש"

יאיר דיקמן, מהנדס מבנים וחבר איגוד המהנדסים, מסביר: "בניין שעובר חיזוק לפי תמ"א 38 יכול ליפול כתוצאה משלוש סיבות: האחת, שעושים חפירה ליד יסודות קיימים ואז פוגעים ביסודות והבניין נופל. הסיטואציה השנייה היא שפגעו באחד העמודים שתומכים את הבניין. והשלישית אם הוסיפו לו קומות.

"בלי להכיר את העובדות המסוימות של הבניין הזה, באופן כללי, אנחנו מהנדסי המבנים, שמתכננים את הקונסטרוקציה ואת השלד, מתנגדים לכל הנושא של תמ"א 38/1. באמת לוקחים בניין ועוטפים אותו במעטפת כדי לתת מענה לרעידת אדמה.

"אבל זה כמו זקן בן 90 שעוטפים אותו מסביב אבל הוא עצמו נשאר זקן. זו שיטה לא טובה, ועדיף היה להרוס את הבניין ולבנות חדש. זו הנקודה המרכזית וצריך ללמוד מזה".