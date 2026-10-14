מה גרם לקריסת הבניין בתל אביב, והאם היו סימני אזהרה?

בניין ברחוב נחלת בנימין בתל אביב קרס הבוקר (ד’) במהלך עבודות לחיזוקו ולהוספת קומות במסגרת פרויקט תמ"א 38. באירוע לא היו נפגעים, אך שלושה בניינים סמוכים פונו מחשש לסכנה. המבנה, שנבנה לפני קרוב ל-90 שנה, הוגדר בעבר כמבנה מסוכן, אולם בשנת 2024 הוסר מהרשימה לאחר שבוצעו בו עבודות שיקום. מה ידוע על נסיבות הקריסה, אילו עבודות תוכננו בבניין ומה אומרים המומחים? גלובס עושה סדר.

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מה קרה בנחלת בנימין 63?

בכתובת נמצאים שני מבנים צמודים, שמספריהם 63 ו-63א’, ולהם קיר משותף. המבנה ברחוב נחלת בנימין 63א’ עבר חיזוק ותוספת בנייה במסגרת תמ"א 38 בסוף העשור הקודם.

המבנה השני, שמספרו 63, קיבל היתר בנייה במסגרת תמ"א 38/1, הכוללת חיזוק של המבנה הקיים ותוספת בנייה על הגג. העבודות במקום החלו לאחרונה, והבוקר קרס חלקו הקדמי של הבניין.

באירוע לא היו נפגעים בקרב העובדים או עוברי האורח. על פי ההערכות הראשוניות, הקריסה קשורה לעבודות שבוצעו במקום, אך טרם נקבע מה גרם לה. ככל הידוע, המבנה הצמוד לא נפגע.

יזם הפרויקט, שלומי טהורי, סירב להיענות לבקשת גלובס להתייחס לאירוע. לפי עיריית תל אביב, הקבלן המבצע הוא חברת יסודות מוצקים בע"מ, ולפני כחמישה חודשים התקבל אישור לתחילת העבודות בפרויקט.

מה תוכנן בבניין?

במסגרת הפרויקט תוכנן להקים בניין בן חמש קומות מעל קומת מסחר, כך שממדיו יהיו דומים לאלה של הבניין הצמוד, שכבר עבר חיזוק ותוספת בנייה במסגרת תמ"א 38.

על פי הבקשה להיתר, התוכנית כללה תוספת של שתיים וחצי קומות ובהן חמש דירות חדשות, לצד הוספת ממ"דים לדירות הקיימות והתקנת מעלית בבניין.

מה גרם לקריסת הבניין?

בשלב זה טרם התבררה הסיבה לקריסה, וגם היקף העבודות שכבר בוצעו במקום אינו ידוע. ככלל, קריסות מסוג זה עלולות להיגרם מפגיעה ביסודות המבנה או באלמנטים הנושאים את עומסיו, ובהם עמודים וקירות תומכים. עם זאת, עדיין לא ידוע אם אחד מהגורמים הללו היה מעורב במקרה הנוכחי.

האם היו סימנים לכך שמדובר במבנה רעוע?

הבניין הוקם בשנת 1937, ובין השנים 2020 ל-2024 הוגדר כמבנה מסוכן בעקבות ליקויים שהתגלו בו.

במהלך תקופה זו נדרשו בעלי הדירות לבצע בדיקות יציבות ולשקם חלקים שונים במבנה, בהם מרפסות וחדר המדרגות, שנמצאו בהם ליקויים העלולים לסכן את הציבור.

בשנת 2024 סגרה עיריית תל אביב את תיק המבנה המסוכן, בעקבות דוח מהנדס שקבע כי "הבניין תוקן ושוקם… והוא כיום במצב המבטיח את שלום המחזיקים, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים למבנה ואין כל מסוכנות במבנה".

מה אומרים המומחים?

יאיר דיקמן, מהנדס מבנים וחבר איגוד המהנדסים, מסביר כי יש כמה גורמים אפשריים לקריסת בניין במהלך עבודות חיזוק במסגרת תמ"א 38.

"בניין שעובר חיזוק לפי תמ"א 38 יכול ליפול כתוצאה משלוש סיבות: האחת, שעושים חפירה ליד יסודות קיימים ואז פוגעים ביסודות והבניין נופל. הסיטואציה השנייה היא שפגעו באחד העמודים שתומכים את הבניין. והשלישית אם הוסיפו לו קומות".

דיקמן מותח ביקורת על שיטת החיזוק במסגרת תמ"א 38/1, שבמסגרתה נשמר המבנה הקיים: "בלי להכיר את העובדות המסוימות של הבניין הזה, אנחנו מהנדסי המבנים מתנגדים לכל הנושא של תמ"א 38/1. באמת לוקחים בניין ועוטפים אותו במעטפת כדי לתת מענה לרעידת אדמה.

"זה כמו זקן בן 90 שעוטפים אותו מסביב כדי לחזק אותו, אבל הוא עצמו נשאר זקן. זו שיטה לא טובה, ועדיף היה להרוס את הבניין ולבנות חדש. זו הנקודה המרכזית וצריך ללמוד מזה".

מה צפוי לקרות כעת?

גורמי התכנון והפיקוח על הבנייה בעיריית תל אביב, לצד גורמי הפיקוח המקצועיים במשרד העבודה, בודקים את נסיבות הקריסה ואת העבודות שבוצעו במקום, בין היתר כדי לקבוע אם ליקויים באופן ביצוען הובילו לקריסת המבנה. ממצאים ראשוניים צפויים להתקבל בימים הקרובים.

בינתיים, מפקחי מינהל הבטיחות במשרד העבודה הוציאו צו בטיחות לסגירת האתר לתקופה ממושכת. במינהל הבטיחות מסרו כי האתר לא דווח למינהל כנדרש בחוק, וכי לא מונה בו מנהל עבודה, בניגוד להוראות הדין.

כדי לחדש את הבנייה במקום, יידרשו בעלי הדירות והיזם להוציא היתר בנייה חדש, שכן ההיתר המקורי ניתן לצורך חיזוק המבנה ותוספת בנייה, ואילו כעת קרס כמחצית מהבניין.