יקי פייטלסון על מכירת ורוניס: "אחד ועוד אחד יכול להיות שווה חמש"

יקי פייטלסון, מייסד ומנכ"ל חברת אבטחת הסייבר ורוניס, שאתמול דווח על מכירתה ל-Proofpoint תמורת 6.3 מיליארד דולר, בטוח שהחברה הממוזגת תוכל להיות בין חברות הסייבר הגדולות בעולם ולבנות דומיננטיות משמעותית בעולם ה-AI Security. בראיון לגלובס פייטלסון מספר על הדרך מהקמת חברה כמעט ללא משאבים, דרך הנפקה ושינויים רבים בדרך - עד לעסקה שנחתמה.

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"ורוניס היא חברה שבנתה פלטפורמה שמגינה על מידע, המצאנו את השוק הספציפי הזה, וזאת חברה שבשנה הבאה אנחנו רואים בה מיליארד דולר ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) עם תזרים מזומנים חזק והרבה מאוד חדשנות", אומר פייטלסון בשיחה עם גלובס. "העסקה טובה מאוד לבעלי המניות, לעובדים, לשוק וללקוחות".

לדבריו, אימוץ ה-AI מגיע עם הרבה מאוד בעיות אבטחה, כאשר תחומי ה-AI Security וה-Data Security הם שני צדדים של הנושא. "השקענו הרבה מאוד זמן לבנות את המוצרים שלנו. זה זמן מאוד נכון עכשיו, יש חלון הזדמנויות לקחת את השוק, ואנחנו רוצים לוודא שאנחנו לא מפספסים: צריך יותר אופרציה, יותר אנשי מכירות, העסק יכול לגדול הרבה יותר מהר עם גישה נכונה לשוק. מעבר לזה, ל-proofpoint יש סינרגיה מושלמת עם המוצרים שלנו וה-go to market שלנו. באמת במקרה הזה, 1 ועוד 1 יכול להיות שווה 5 - ואפילו מהר. החברה המשולבת יכולה להיות אחת מחברות הסייבר הגדולות בעולם", אומר פייטלסון.

ארוע מוכוון צמיחה

גודל כמו של פאלו אלטו למשל?

"יחד עם Proofpoint, בהתאם למתי שהעסקה תיסגר, יהיה לנו ARR של כ-3.5 מיליארד דולר, ונוכל להגיע יחד ל-5 מיליארד דולר מאוד רווחיים, ולבנות דומיננטיות בשוק ה-AI Security. אני לרוב לא מתראיין ולא נותן הצהרות גדולות, אבל פה זה משהו פרקטי וריאלי. לא חייבים להיות פאלו אלטו או קראודסטרייק כדי להיות חברה שמושכת את המשקיעים, שצומחת, וממשיכה להשקיע וגם לבצע רכישות בישראל - כל האירוע הזה הוא מוכוון צמיחה".

החברה הרוכשת הייתה חברה ציבורית בנאסד"ק מ-2012 עד שנרכשה ב-2021 על-ידי קרן הפרייבט אקוויטי Thoma Bravo, שמתמחה בין היתר בתחום הסייבר, בעסקה של 12.3 מיליארד דולר. עם רכישת ורוניס, גם מנייתה תימחק ממסחר, אך פייטלסון מציין שהמטרה של החברה הממוזגת היא לחזור להיות חברה ציבורית גדולה.

איך נראה היום שוק הסייבר, ואיפה החברה המשולבת נכנסת?

"אנחנו החברה הדומיננטית בשוק בכל הנושא של Data Security. אחד העניינים בעולם ה-AI הוא סוכני AI, שאם ייכנסו לדאטה בארגון ויעשו משהו שהם לא אמורים לעשות - זו סכנה עצומה לדאטה, והסכנה גדלה אקספוננציאלית. לארגונים קשה לחבר את כל הסוכנים והמודלים של AI לדאטה.

מצד שני יש גם מפרסמים, שחקנים רעים (הכוונה למבצעי תקיפות הסייבר, ש.ח.ו) שרוצים להיכנס לדאטה, וכל זה מתחבר לייצור של אוטומציה מלאה, לחבר את הדאטה בצורה בטוחה וששחקנים רעים לא יוכלו להיכנס. חיבור המוצרים שלנו ושל proofpoint מאוד טבעי וחזק, ומעבר לזה יש להם כמעט פי 4 יותר אנשי מכירות, אז יחד עם שלנו - נוכל לייצר האצה מאוד גדולה במכירות, תוך כדי שממשיכים להשקיע בחדשנות. יחד יש לנו את היד הכי חזקה בתחום".

"את ורוניס בנינו כמעט בלי כסף"

מה צפוי לעובדי ורוניס בכלל, ולעובדים בישראל בפרט?

"העסקה היא מוכוונת צמיחה, העניין של proofpoint הוא בעובדים, בהנדסה האדירה של ורוניס, בצוותי המכירות והשיווק החזקים. הסיפור פה הוא מכפיל כוח. תמיד באירועים כאלה יש פה ושם ענייני סינרגיה, אבל זאת עסקה אסטרטגית עם עניין בטאלנט, בתרבות הארגונית ובטכנולוגיה, שמגיעים מהעובדים. זאת הזדמנות אדירה לעובדים, עם סיכוי אמיתי לתוצאה מאוד יפה".

המחיר בעסקה אמנם משקף פרמיה על מחיר המניה לפני שהתפרסמו דיווחים על עסקה מתגבשת, אבל בעבר ורוניס נסחרה במחיר יותר גבוה. זאת החמצה?

"לא. ככה זה השוק הציבורי. אנחנו מאמינים מאוד בפוטנציאל ולהאיץ את החזון. העסקה טובה מאוד לבעלי המניות, ללקוחות ולעובדים. בשבילנו, לעשות את כל ההשקעות ולבנות תשתיות היה לוקח הרבה מאוד זמן, ופה יש התאמה מושלמת במוצרים ובארגונים - כך שמימוש התוכניות יהיה הרבה יותר מהיר, ותהיה חברה גדולה וחזקה. זו עוד אבן דרך. ורוניס תהיה מנוע צמיחה חזק מאוד של החברה המשותפת".

איך אתה מסכם את המסע מהקמת חברה, דרך הנפקה, חברה ציבורית מעל עשור ועד המכירה עכשיו?

"קודם כל צריך אנשים מאוד טובים לבנות חברה אמיתית, שיכולה באמת להיות ציבורית, לייצר כסף ולעשות חדשנות. צריך אסטרטגיה וחזון, המצאנו בעצם את שוק ה-data security, וצריך גם מזל, וחוסן. רוב הזמן זה מאוד כיף, אבל יש גם תקופות קשות.

את ורוניס בנינו כמעט בלי כסף, היא הייתה רווחית כמעט מהיום הראשון. עברנו את המשבר של 2008, לקחנו את החברה לשוק הציבורי בתקופה קשה יחסית להנפקות, היינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש במעבר לענן, להיות מאוד אדפטיביים ולנהל שינויים נכון.

אחד הדברים הכי חשובים שתמיד עשיתי היה להסתכל פעם בשנה ולהגיד - יש עוד הרבה יותר לפנינו מאשר מאחורינו, והיום אני מאמין שיש עוד כל כך הרבה לפני החברה. תמיד ניסינו לעשות את הדבר הנכון, ואני מאמין שגם היום אנחנו עושים את הדבר הנכון.

לבנות חברה עם מעט מאוד משאבים בצורה מאוד מורכבת, זאת עדות ליכולות העובדים ולתרבות של החברה. באמת המזל הכי גדול שלי זה שכל האנשים הטובים האלה הצטרפו אליי, והגאווה הגדולה שלנו היא הערך שאנחנו מביאים ללקוחות. גם הרכישות שעשינו בדרך הצליחו".

לפי ההסכם שנחתם, פייטלסון יישאר בחברה הממוזגת במשך 18 חודשים אחרי השלמת העסקה, בתפקיד שמוגדר non-executive officer - נושא משרה שאינו מנהל. "אני הולך להישאר עם הביזנס ולדאוג שמה שבנינו פה במשך שני עשורים, והפוטנציאל הקיים קדימה - ששום דבר לא יתפספס", הוא צוחק. "יש לי ביומן עבודה, עבודה ועבודה, במטרה שהכל יצליח, ויצליח בענק".