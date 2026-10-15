חברת ההשקעות בביומד אופקו הלת' , בהובלת יו"ר טבע לשעבר פיליפ פרוסט, הודיעה כי היא מוכרת עוד רכיב מרשת המעבדות שלה Bioreference לרשת המעבדות LabCorp, הפעם תמורת סכום של 722 מיליון דולר במזומן, עם אפשרות לקבלת 150 מיליון דולר נוספים שיגזרו מהכנסות הבדיקה שפיתחה החברה, 4KScore. על פי תחזיותיה של Labcorp, הפעילות הנרכשת צפויה להניב הכנסות של כ-250 מיליון דולר בשנה הראשונה שלאחר השלמת העסקה.

אופקו נסחרת בתל אביב ובבורסה של ניו יורק. בעקבות הדיווח, מנייתה זינקה בכ-25% למחיר המשקף לחברה שווי של כ-3.38 מיליארד שקל בתל אביב, לאחר שאיבדה כ-18% בשנה האחרונה ועד הבוקר.

אופקו היא חברת השקעות רב תחומית בביומד. את רשת המעבדות רכשה ב-2015 תמורת 1.47 מיליארד דולר במניות אופקו (ששוויין ירד בפועל לכ-950 מיליון דולר עד שהושלמה העסקה), כדי לקדם את בדיקת ה-4KScore להערכת אגרסיביות של סרטן הערמונית באמצעות בדיקת דם. הרכישה נחשבה תחילה לכישלון כאשר הכנסות הבדיקה לא התרוממו, אולם בתקופת הקורונה רשת המעבדות פרחה כאשר הציעה בדיקות קורונה. ב-2024, מכרה אופקו ללאבקורפ חלק מן הפעילות ב-237 מיליון דולר, ואחר כך ב-2025 מכרה חלק נוסף מן הפעילות בכ-192 מיליון דולר עם סכום נוסף מותנה.

כעת, היא מוכרת לה את רוב מה שנשאר מהחברה. הנכסים הנמכרים כוללים פעילויות בדיקות מעבדה בתחומי הבריאות הקלינית, בריאות האישה, אורולוגיה ושירותי בדיקות למתקני כליאה, וכן 80 מרכזי שירות. העסקה הזו מעבירה ללאבקורפ גם את הזכויות על בדיקת 4kscore עצמה. אולם החברה הניבה לאורך השנים פעילות תפעולית יציבה, אך חלק גדול מן השנים רשמה הפסדים. אולם, בהתחשב בכך שהעסקה המקורית הייתה במניות והמכירה היא במזומן, העסקה תואמת מאוד את האסטרטגיה של אופקו ותאפשר לה כעת להשקיע בעסקים נוספים.

מאופקו נמסר כי החברה כעת תתמקד בעסקי פיתוח התרופות. מוצריה העיקריים הם הורמון גדילה בשחרור מושהה שמוסחר לפייזר (מקורו בחברת פרולור הישראלית, שבעקבות רכישתה הגיעה אופקו לבורסה בתל אביב), תרופה לטיפול בחסר בויטמין D אצל חולי כליות, וכן פרוייקטים נוספים רבים בשלבים מוקדמים יותר של פיתוח.

ברבעון השני של 2026, רשמה החברה הכנסות של 163 מיליון דולר, גידול של 4%, בעיקר בשל מכירת נכסים ולמרות ירידה בהכנסות בל ביורפרנס, הנכס שנמכר כעת. ההפסד עמד על 8.4 מיליון דולר, לעומת 148 מיליון בתקופה המקבילה.