מגמה מעורבת באירופה; טסלה קופצת בטרום המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:30

השבוע נרשמה תנודתיות בשווקים. אמש, המסחר בוול סטריט שהחל בירידות חדות התייצב במהלך המסחר ומהמדדים ננעלו בעליות, אחרי שלושה ימי ירידות רצופים, כשנאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.3%, דאו ג'ונס עלה ב-1%.

היום יש התייצבות באסיה ובאירופה, והחוזים העתידיים בארה"ב כמעט ללא שינוי.

גל המימושים במניות הקשורות לבינה מלאכותית (AI) צבר תאוצה ודחף את המשקיעים לעבר האפיק הבטוח יותר של איגרות החוב. התשואה ל-10 שנים ירדה בכ-10 נקודות בסיס ל-5.09%.

ה-S&P 500 ירד כמעט 1% מתחילת השבוע והנאסד"ק יותר מ-2%, ואילו הדאו בדרך לעלייה של כ-1%.

יו"ר הפד קווין וורש דיבר בפורום קרן המטבע והבנק העולמי בבנגקוק. הוא אמר שאינו מאמין בקביעת עמדה מראש לגבי ישיבות הפד. בשיחה עם מנכ"לית קרן המטבע הבינלאומית, קריסטלינה גאורגייבה, אמר כי ההשקעה בבינה מלאכותית היא יתרון עצום לכלכלה האמריקאית.

וורש לא התייחס באופן ספציפי למדיניות המוניטרית או לתחזית שלו לכלכלת ארה"ב, אך לאחר נאומו ירדה ההסתברות שהשוק מייחס להעלאת ריבית באוקטובר ל־15%, לעומת יותר מ־25% ביום חמישי. וורש הוסיף כי צוות המשימה שהקים לבחינת הפריון והתעסוקה יקיים בחודש הבא שימוע בשטח באזור מפרץ סן פרנסיסקו. ישיבת הפד תתקיים ב-27-28 באוקטובר. הדולר נחלש.

אחרי שהגיעו לשיא מוקדם יותר החודש, תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ל-10 שנים ירדו השבוע לכ-5.09%, לעומת 5.31% בשיא. המשקיעים הגיבו השבוע לנתוני האינפלציה בארה"ב, שנותרו גבוהים ביחס ליעד האינפלציה של הפד. בתחילה נרשמה עלייה בתשואה, ואז היא ירדה. בחברת ההשקעות LPL Financial סבורים שנתוני האינפלציה "מסבכים את החלטת הפד הקרובה".

אתמול נרשמה התאוששות בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות, והתשואה על אג"ח ל־10 שנים יורדת ב־13 נקודות בסיס ל־5.06%. הדולר נחלש, ומחיר הנפט מסוג ברנט יורד לכ־104 דולר לחבית.

"המימושים במניות הטכנולוגיה ממשיכים להוביל לזרימת כספים לנכסים הנחשבים למקלט בטוח בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות, וללחוץ את התשואות כלפי מטה", אמר וייל הרטמן מ־BMO Capital Markets.

מדד המחירים לצרכן שהתפרסם אמש הציג ירידה של 0.5% בספטמבר, מעט חדה יותר מצפי הכלכלנים, האינפלציה השנתית עומד על 1.6%, מתחת לצפי.

מחיר חבית נפט מסוג ברנט עדיין גבוה מ-100 דולר, אם כי ירד מעט בימים האחרונים למרות המשך המתיחות הגיאופוליטית. בוול סטריט ג'ורנל נכתב שבימים האחרונים עברו בממוצע 11.6 מיליון חביות נפט ביום במצרי הורמוז, כ-68% מהרגיל. עוד ציינו שם שהתקוות להפסקת אש בחזית רוסיה-אוקראינה התפוגגו במידה רבה, ונשיא אוקראינה זלנסקי איים שאוקראינה תחדש את התקיפות על בתי זיקוק לנפט ברוסיה.

הביטקוין נסחר סביב 82.5 אלף דולר. הוא ירד לזמן קצר מתחת ל-80 אלף וחזר ל-82.5 אלף תוך שעתיים. ביום חמישי נסגרו כ-483 מיליון דולר בעסקאות מינוף על ביטקוין ואת'ריום, ואת'ריום ירד כ-6% לסביבות 2,350 דולר. היום האת'רריום מתנודד סביב 2,464 דולר. הביטקוין נמוך ב-34% משיא של מעל 126 אלף שנקבע לפני שנה.

מניית טסלה עולה בכ-3% במסחר המוקדם לאחר שהחברה חשפה את הרודסטר מהדור הבא שלה. יש לציין שהדגם לא ייכנס לייצור לפני 2028.

מניות השבבים ירדו שוב. קרן ה-SMH של VanEck (מדד המוליכים למחצה) איבדה 0.7%, בהובלת מיקרון טכנולוג'י , אדוונס מיקרו דיוויס וסנדיסק . מניות המוליכים למחצה קרטעו השבוע על רקע חששות מתחרות מסין. קרן ה-SMH ירדה 7.4% מתחילת השבוע.

הירידות הללו, יחד עם ירידות במניות נוספות הקשורות לבינה מלאכותית, מציבות את ה-S&P 500 בדרך לרשום שבוע שלילי. המדד ירד השבוע עד כה ב-0.9% והנאסד"ק איבד 2.4%.

בבורסות אירופה, הסטוקס 600 עלה בבוקר ל-641.75 נקודות ועמד על עלייה של מעל 1% בשבוע המסחר הטוב ביותר מאז אוגוסט. בהמשך הבוקר עלה 0.6%, הדאקס כ-1%, הקאק כ-0.1% והפוטסי כמעט ללא שינוי.