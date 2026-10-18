חשד: ירקן העלים הכנסות בסך 4.5 מיליון שקל

רשות המסים עצרה לחקירה ירקן ממרכז הארץ בחשד כי העלים הכנסות מהעסק בסך כ-4.5 מיליון שקל, זאת על-ידי הפקדת חלק מההכנסות בחשבון הבנק של קרוב משפחתו.

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החשוד, ליאור עזרא, בן 48 מפתח תקווה, מנהל משנת 2018 עסק לממכר פירות וירקות בשם "שוק רמת גן". על-פי בקשת שחרורו של עזרא מחקירה שהוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון, ממידע מודיעיני שהגיע למטה המודיעין ברשות המסים עלה כי קרוב משפחתו של החשוד, שהקים את העסק והעביר אותו לניהולו של החשוד ב-2018, מקבל תשלומים מחברות סליקת אשראי בסכומים גבוהים בהרבה מאלה שדיווח עליהם לרשויות המס.

בעקבות המידע נפתחה חקירה אצל פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, שממנה עלה כי עזרא, המדווח על הכנסות העסק משנת 2018, לא דיווח כלל על הכנסות העסק מאשראי. מידע זה חיזק את החשד כי הכנסות העסק מועברות אל קרוב המשפחה ואינן מדווחות כלל.

בהמשך נפתחה חקירה גלויה, במסגרתה נערכו חיפושים, נתפסו ראיות, ונחקרו החשוד ומעורבים נוספים. מממצאי החקירה עד כה עולה לכאורה כי חלק מתקבולי העסק - במזומן או אשראי - מועברים לחשבון הבנק של קרוב המשפחה, והחשוד מושך משכורת חודשית בלבד, המועברת לו על-ידי קרוב המשפחה. בכך, נטען, מעלים החשוד את הכנסותיו העסקיות מרשויות המס ופוגע בקופה הציבורית.

עזרא הובא ביום חמישי בפני בית משפט השלום בראשון לציון ושוחרר בתנאים מגבילים. חקירתו נמשכת.

*** חזקת החפות: ליאור עזרא הוא בגדר חשוב בלבד, לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.