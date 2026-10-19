סקטור השבבים, שהיה עד לאחרונה הקטר הבלתי מעורער של השווקים, חווה בשבוע החולף את אחת המפולות הקשות בתולדותיו. מה שהחל כתיקון טכני קל, הפך במהרה למחיקת שווי מצרפית עצומה, שהוערכה על ידי רויטרס בכ-2 טריליון דולר. מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) איבד מעל ל-12% בשבעה ימים. בסוף השבוע הוא ננעל בירידה יומית נוספת של 3.83% - צלילה כוללת של 16% מאז השיא המקומי ב-6 באוקטובר. מדובר ברצף ההפסדים הארוך ביותר של המדד מאז 2006, לפי נתוני בלומברג.

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המפולת לא פסחה כמעט על שום ענקית בסקטור, וכל 30 החברות המרכיבות את מדד ה-SOX רשמו ירידות. מניות ברודקום, מיקרון , AMD , אינטל , אפלייד מטיריאלס ו-KLA איבדו כולן סביב 5%, בעוד שחברת השבבים ARM צללה בכ-7%.

עד כמה הסנטימנט היה שלילי? חברת קוהרנט, המייצרת רכיבים אופטיים החיוניים להעברת נתונים בחוות שרתים, התרסקה בכ-30% מתחילת אוקטובר. זאת, למרבה האירוניה, למרות שהציגה דוחות רבעוניים פנומנליים, עם צמיחה של 34% בהכנסות.

חגיגה של שורטים

בכל משבר יש מי שמרוויח, והפעם המנצחים הגדולים היו הסוחרים שהלכו נגד הזרם. שורטיסטים - סוחרים השואלים מניות ומוכרים אותן בתקווה לקנותן בחזרה במחיר נמוך יותר, גזרו קופון אדיר מהקריסה. על פי נתוני חברת S3 Partners, סוחרים אלו רשמו רווחים גולמיים על הנייר של כ-32 מיליארד דולר בשבעה ימים בלבד של הימורים נגד מניות השבבים.

מוקד מרכזי לחגיגת השורטים הייתה חברת קורוויב , ספקית תשתיות ענן לבינה מלאכותית, שאיבדה השבוע כ-25% משווייה (וצנחה בכ-12% ביום שישי בלבד). סוחרים שהימרו נגד מניית קורוויב רשמו רווחי עתק של מעל למיליארד דולר.

הגורם המרכזי למפולת הנוכחית אינו טמון בהכרח בירידה בביקוש לטכנולוגיה, אלא בשאלת התמחור ועלות ההון. אם עד לאחרונה השוק תמחר חברות לפי הביקוש לתשתיות ה-AI, כעת השוק בוחן בדאגה את עלות המימון של בניית התשתיות הללו.

המציאות הזו עוררה חשש עמוק שהלקוחות הגדולים ביותר של יצרניות השבבים יתקשו לממן את הרכישות העתידיות שלהם, במיוחד על רקע נתוני אינפלציה חמים בארה"ב ומחירי הנפט שעלו. מדד הפחד בוול סטריט (VIX) אישר את הפאניקה כשחצה את רף 22 הנקודות.

שורה של אנליסטים בכירים יצאו בימים האחרונים באזהרות כי חוקי המשחק השתנו. עמנואל קאו, אסטרטג מניות באירופה מטעם ברקליס, הזהיר כי השלב הרווחי ביותר בראלי ה-AI עשוי להיות מאחורינו: "השוק נע לעבר שלב תובעני יותר שבו צורכי המימון, איומי תחרות, רגולציה ונראות ההכנסות יזכו לבחינה מדוקדקת יותר". ברקליס גיבתה את ההצהרות במעשים, והורידה המלצות לחברות ציוד כמו דל , HPE ו-נטאפ .

דק מולארקי מ-SLC Management ניסה להכניס פרופורציות, כשאמר כי "הזינוק במניות השבבים היה מאוד אגרסיבי, ולכן באופן בלתי נמנע הייתה צפויה נסיגה".

"קריסה שלא תקרה"

מול הפאניקה בוול סטריט והנבואות השחורות, יש מי שרואה במפולת הנוכחית ניתוק מהיסודות הכלכליים, ומזהה הזדמנות קנייה היסטורית. שתי סקירות בולטות של גופי ענק שפורסמו השבוע, בנק אוף אמריקה ואופנהיימר, מציגות חזית אופטימית ונחרצת בעד סקטור השבבים, וטוענות כי הבעיה אינה בצד הביקוש, אלא בקושי לספקו.

בבנק אוף אמריקה מעריכים כי ענקיות כמו אנבידיה, ברודקום ומיקרון נסחרות כיום במכפיל רווח עתידי ממוצע של כ-13 בלבד - "מדד ה-SOX כבר מתמחר קריסה שאינה צפויה לקרות", נכתב בסקירה.

תמיכה לעמדה הזו מגיעה מבנק ההשקעות אופנהיימר, שם מדגישים כי מרכזי הנתונים ותשתיות ה-AI ממשיכים להפגין מומנטום חזק, המונע מהשקעות עתק של ארבע חברות הענן הגדולות (גוגל, אמזון, מיקרוסופט ומטא). להערכת אופנהיימר, השקעות אלו צפויות להסתכם השנה בלמעלה מ-710 מיליארד דולר - ולזנק ל-1.3 טריליון דולר עד 2027.

בהתאם לכך, באופנהיימר ממשיכים להעניק דירוג "תשואת יתר" ומסמנים שורת מניות מומלצות בעלות חשיפה גבוהה ל-AI, בהן אנבידיה, שאותה הם מגדירים כמובילה הבלתי מעורערת, המספקת קשת מלאה של חומרה ותוכנה, וברודקום, המובילה בשוק שבבי ה-ASIC הייעודיים.

ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Go Nakamura/Pool Photo via AP

התוכנה והסייבר נדבקו

הסערה לא נשארה מבודדת. המשקיעים שחיפשו מוקדם יותר השבוע חלופות בטוחות יותר מצאו שגם בתוכנה אין מקום להסתתר. קרן הסל של מגזר התוכנה (IGV ) צללה ביום שישי ב-4.8%. אורקל נפלה ב-5%, סרוויס נאו ירדה ב-4%, סיילספורס איבדה 2% וטווילו התרסקה ב-10.6% (המפסידה הגדולה של יום שישי ב-S&P 500).

גיל לוריא, אנליסט ב-D.A. Davidson, הסביר את התופעה למרקטוואץ': "מה שבעבר נחשב לקורלציה שלילית בין מניות השבבים למניות התוכנה כבר אינו מהווה גורם מרכזי בשוק כיום. המפולת הטכנולוגית הרחבה לא משאירה אף מניה ללא פגע. בניית מרכזי הנתונים מצריכה הון, שהופך כעת ליקר יותר".

גם מניות הסייבר נגררו מטה, ובראשן פאלו אלטו נטוורקס , שצללה ב-7.6% (ברקע להודעת רשות הסייבר האמריקאית על חולשת אבטחה במוצריה), וקראודסטרייק שאיבדה מעל 7%. צל הריבית מעיב גם על חברות הפינטק, כפי שהסביר דן דולב ממיזוהו, שציין כי ריביות גבוהות פירושן סיכון גדל לחדלות פירעון.

זרימת הכספים בשוק מאשרת את הבריחה מסיכון. מייקל הארטנט, אסטרטג ההשקעות הראשי של בנק אוף אמריקה, מצביע בסקירתו האחרונה על שינוי כיוון ברור בסנטימנט המשקיעים. לדבריו, למרות שהירידות האחרונות כבר דחפו מעל למחצית (52%) ממדדי המניות בעולם למצב של "מכירת יתר" (Oversold), מוקדם מדי להכריז על סוף המשבר.

10% הנפילה במניית אנבידיה

מ־6.10 - תחילת גל הירידות הנוכחי במגזר השבבים 16% הנפילה במניית מיקרון

מ־6.10 - תחילת גל הירידות הנוכחי במגזר השבבים

מקלט ושמו פארמה

ההמלצה הזו של וול סטריט מסבירה היטב לאן בורח הכסף. בעוד שבועת ה-AI נאבקת בעלויות המימון, הפנו המשקיעים את גבם לטכנולוגיה וחיפשו נמל מבטחים. הנהנים המפתיעים היו מניות הפארמה הגדולה, שנסקו לשיאים היסטוריים. קרן הסל של סקטור שירותי הבריאות (XLV ), הנשלטת במשקל רב על ידי ענקיות כמו איליי לילי ואב-וי, הגיעה ביום חמישי לשיא כל הזמנים של 177.19 דולר, לאחר שזינקה ב-5.6% בתוך חמישה ימים.

מדוע דווקא פארמה? התשובה טמונה במעבר מחיפוש אחר צמיחה אגרסיבית לחיפוש אחר ביצועים מוכחים ותזרים מזומנים יציב. בעוד שחברות הטכנולוגיה ותשתיות ה-AI נדרשות כעת להוצאות הון (CapEx) אדירות רק כדי להישאר בתחרות - מה שחושף אותן בצורה מסוכנת לתנודתיות בשוק האשראי ולריביות הגבוהות - ענקיות התרופות המגוונות מציעות למשקיעים מודל הפוך. ברקע הטלטלה העזה במניות הטכנולוגיה בחודשים האחרונים, המשקיעים נוהרים אל סוג התשואות העקביות שמספקות יצרניות התרופות הגדולות.

החברות הללו פשוט מתמקדות במה שהן עושות הכי טוב: השקעה אסטרטגית ושיטתית בצנרת הפיתוח העתידית, לצד מהלכים רגולטוריים ומחקריים להארכת חיי הפטנט של תרופות הדגל הנמכרות ביותר שלהן. עבור משקיעים מבוהלים שמחפשים מקלט, סוג כזה של תפקוד סולידי וידוע מראש מהווה אלטרנטיבה אידיאלית למסכי המסחר האדומים של סקטור השבבים.

שיא היסטורי לאב־וי

חברת אבווי רשמה שיא היסטורי משלה, עם מחיר סגירה של 285.42 דולר ביום חמישי. הזינוק הונע מנתונים חיוביים לגבי גרסה תת-עורית של תרופת הדגל שלה, Skyrizi. הנתונים הראו יעילות בטיפול בחולי קרוהן בתוך 24 שבועות, מה שיאפשר טיפול ביתי, יסלול דרך לאישור ה-FDA ויסייע להארכת הפטנט הרווחי של החברה.

במקביל, איליי לילי , הפייבוריטית של השוק בזכות הדומיננטיות שלה בשוק תרופות ההרזיה (GLP-1), סגרה ביום חמישי בעלייה של 3.6% במחיר השלישי בגובהו אי פעם. מנכ"ל החברה, דייב ריקס, חשף כי החברה השלימה השנה 40 עסקאות בשווי 20 מיליארד דולר, ומתקרבת לאישור שתי תרופות הרזיה חדשות.

הריצה לפארמה לא נעצרה שם: מניית גיליאד זינקה השבוע ב-7%, אמג'ן הוסיפה 6.5%, מרק עלתה ב-2.5% ויונייטד-הלת' טסה ב-9%.