1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים בארץ ובעולם נכנסים לשבוע מאתגר, בהמשך לירידות החדות שרשמו בסוף השבוע מניות השבבים בוול סטריט. המתיחות הגאופוליטית גדולה, מחירי הנפט גבוהים, תשואות האג"ח נותרות סביב שיאים של עשרות שנים, ולאלו הצטרף גל של חששות סביב החובות העצומים שנוטלות על עצמן חברות ה-AI.

במקביל, הבחירות בישראל שיתקיימו בשבוע הבא ובחירות האמצע בארה"ב שיתקיימו בתחילת נובמבר צפויות להיות כר פורה לתנודתיות מוגברת בזמן הקרוב.

בגזרת המאקרו, האירוע המרכזי השבוע יהיה החלטת הריבית של בנק ישראל ביום רביעי, במסגרתה יפורסמו גם תחזיות חדשות של חטיבת המחקר. הכלכלנים מעריכים כי הסיכוי להפחתת ריבית בהחלטה זו נמוך.

בגזרת עונת הדוחות, ביום רביעי יפרסמו את תוצאותיהן הכספיות שתיים מתוך "שבע המופלאות" - מטא וטסלה . ביום שלישי, תדווח ענקית הסטרימינג נטפליקס .

2 "התרחבות ה-AI תצטרך להאט במוקדם או במאוחר"

לנוכח הירידות החדות בוול סטריט בסוף השבוע החולף, שבוע המסחר בת"א צפוי להיפתח באדום. המניות הדואליות יחזרו עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.8%, כאשר יבלטו לשלילה מניות השבבים טאואר (7%-), נובה (3.2%-) וקמטק (2.2%-). פאלו אלטו צפויה ליפול במעל 8%, לאחר שצנחה במסחר בניו יורק יחד עם יתר מניות אבטחת הסייבר.

על אף הסנטימנט השלילי בוול סטריט, הבורסה המקומית דווקא חוזרת משבוע ירוק, כאשר נדמה שהמשקיעים קנו את הירידות שנרשמו בתחילת החודש. מדד ת"א 35 קפץ בכ-4%, מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-5% ומדד ת"א 125 התקדם בכ-4.2%.

את הראלי הוביל מדד הבנייה, עם עלייה של 9.7% - הקפיצה השבועית הגדולה ביותר שלו מאז מרץ. מדד הביטחוניות טיפס במעל 6% ומדדי הביטוח, הבנקים והקלינטק רשמו עליות של מעל 5%. הסנטימנט החיובי נתמך על־ידי מדד המחירים לצרכן, שהציג בספטמבר ירידה מעט חדה יותר מצפי הכלכלנים.

בניו יורק, כאמור, מניות הטכנולוגיה וה-AI גררו מטה את הבורסה. ה-S&P 500 רשם ירידה שבועית של כ-2% והנאסד"ק נפל בכ-4.5% - שניהם עם הביצועים השבועיים החלשים ביותר שלהם מאז יוני. הדאו ג'ונס, מנגד, הוסיף לערכו כ-0.7%. מדד הפחד (VIX), אשר אומד את התנודתיות בשווקים, טיפס מעל רמה של 22 נקודות לראשונה מזה ארבעה חודשים.

קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, רשמה ירידה שבועית של 11.8% - החדה ביותר מאז מרץ 2025 - ונמצאת בטריטוריה של שוק דובי, עם צניחה של קרוב ל-25% מאז שיאה האחרון ביוני. היא רשמה רצף של תשעה ימים שליליים - הארוך ביותר מאז 2006.

בין הסיבות הבולטות למגמה השלילית, עמדו חששות של המשקיעים מפני החובות העצומים שנוטלות על עצמן חברות הטכנולוגיה לטובת בניית תשתיות AI. מניית חברת מחשוב הענן CoreWeave , שהחוב הכולל שלה טיפס אל מעל 50 מיליארד דולר, נחתכה בשבוע החולף ב-25%, כאשר התשואה על האג"ח שלה לפירעון בשנת 2031 עלתה לשיעור חריג של מעל 15%.

לורנזו די מאטיה, מנהל ההשקעות הראשי בקרן הגידור Sibilla Capital, אמר לוול סטריט ג'ורנל כי "באופן בלתי־נמנע, לנוכח כך שעלויות האשראי וההון מטפסות לרמות שלא ניתנות למימון, התוכניות [להתרחבות בתחום ה-AI, ר"מ] יצטרכו להאט והוצאות ההון יצטרכו להצטמצם במוקדם או במאוחר". די מאטיה אמר לג'ורנל כי הוא נמצא בפוזיציית שורט צנועה על שוק המניות האמריקאי.

בנוסף לעלייה שנרשמה במחירי הנפט ולחששות בתחום ה-AI, גורם נוסף שלחץ את שוק המניות האמריקאי הוא נתוני האינפלציה שהגיעו חמים מן המצופה, עם עלייה שנתית של 3.7% במדד המחירים לצרכן - הרבה מעל ליעד ה-2% של הפד (ראו הרחבה מטה). תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שריכזו הרבה עניין לאחרונה, הגיבו תחילה בעליות, אך בהמשך שינו כיוון וסיימו את השבוע בירידות - מגמה שחלק מהאנליסטים ייחסו לנסיגה של משקיעים לעבר נכסי "מקלט בטוח".

אך אפילו לאחר הירידה, התשואות נותרו סביב שיאים של עשרות שנים. פול מרינו, סמנכ"ל ההכנסות בחברת Themes ETFs, ציין בסקירתו השבועית כי "כאשר אג"ח ממשלתית אמריקאית מציעה תשואה של כ-5%, היא הופכת לחלופה משמעותית עבור משקיעים שמבקשים להפחית סיכון. במקביל, התשואות הגבוהות מעלות את שיעור ההיוון של הרווחים העתידיים ופוגעות במיוחד בתמחורים של חברות צמיחה".

מרינו הדגיש כי ההשפעה אינה מוגבלת לשוק המניות. תשואות גבוהות מייקרות משכנתאות, אשראי עסקי ועלויות מימון ממשלתיות, ועלולות להכביד במיוחד על ענף הדיור. עם זאת, הוא ציין כי רמות התשואה הגבוהות מתחילות למשוך גם משקיעים המחפשים הכנסה שוטפת, וביקוש כזה עשוי בהמשך לבלום חלק מהעלייה בתשואות.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בכירה בחברת Leverage Shares, התייחסה גם היא לנושא וציינה כי ירידה בתשואות האג"ח אינה בהכרח חדשות טובות לשוק המניות. לדבריה, אם התשואות יורדות משום שהאינפלציה מתמתנת, הדבר עשוי לתמוך בשוק. אולם אם הירידה נובעת מחששות להאטה משמעותית בצמיחה ובריחה של משקיעים לנכסים בטוחים, היא עלולה דווקא להעיד על התגברות הסיכון הכלכלי.

3 מחירי הנפט טיפסו לגבהים חדשים

על רקע הירידות החדות שנרשמו בוול סטריט, השקל נחלש מול הדולר בשבוע החולף בשיעור חד של 1.7% ושערו הרציף ננעל ברמה של 3.11 שקלים - רמתו הגבוהה מזה כחצי שנה. זאת, על אף שמדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו בעולם, דווקא נסוג בכ-0.4%.

מחירי הנפט רשמו עליות חדות, על רקע התגברות התקיפות האיראניות נגד מכליות במצר הורמוז והעימותים המתמשכים בין סעודיה לחות'ים, ובין רוסיה ואוקראינה.

נפט מסוג ברנט קפץ בקרוב ל-5% וננעל מעט מתחת לרף ה-110 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) זינק במעל 10% וננעל ברמה של 101 דולר לחבית.

ביום שישי, סעודיה יירטה מעל לים האדום מספר טילים ששיגרו החות'ים, כאשר אחד מהם כוון לעבר מסוף יצוא הנפט ביאנבוּ. במקביל, ב-CNBC דיווחו כי לפחות תשע מכליות נפט הותקפו על־ידי איראן במהלך התנועה במצר הורמוז בשבוע החולף.

בגזרה של מלחמת רוסיה-אוקראינה, "הפסקת האש" בתחום האנרגיה עליה הכריז טראמפ מוקדם יותר החודש לא החזיקה מים. רוסיה המשיכה לתקוף תשתיות אוקראיניות, והנשיא וולודימיר זלנסקי אמר שאוקראינה תמשיך לתקוף בתי זיקוק רוסיים בתגובה.

4 האינפלציה בישראל הפתיעה לחיוב, ובארה"ב הפתיעה לרעה

נתוני האינפלציה בישראל הפתיעו לחיוב בספטמבר, עם ירידה של 0.5%, מעט חדה מהתחזיות. כך, האינפלציה השנתית טיפסה פחות מן הצפוי מרמה של 1.5% ל-1.6%. עם זאת, בקרב הכלכלנים ישנה הסכמה כי הסבירות להפחתת ריבית נוספת בהחלטה של בנק ישראל השבוע נותרת נמוכה.

ניסן אברהם, כלכלן ביחידת המחקר של הבורסה, ציין כי "הירידה במדד אינה מעידה בהכרח על התמתנות רוחבית בלחצי המחירים, שכן חלק משמעותי ממנה נובע מגורמים עונתיים וזמניים... התרחבות מחודשת של פערי הריביות לטובת ארה"ב עלולה להפעיל לחץ לפיחות השקל, לייקר את היבוא ולהגביר מחדש לחצים אינפלציוניים, ובכך לצמצם את מרחב התמרון של הבנק".

בניגוד לישראל, בארה"ב נתוני האינפלציה הפתיעו לרעה בשבוע החולף. מדד המחירים לצרכן הגיע מעט חם יותר מהתחזיות, עם עלייה חודשית של 0.6% ועלייה שנתית של 3.7%. גם מדד הליבה, שמנכה את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים (ומשמש כלי מדידה חשוב יותר בעבור הפד), עלה יותר מן הצפוי וטיפס בספטמבר ב-0.3%, כך שאינפלציית הליבה השנתית נעמדה על 2.6%.

גם מדד המחירים ליצרן, שאומד את קצב עליית המחירים ברמה הסיטונאית, הפתיע לרעה. המדד הציג בספטמבר עלייה חודשית של 1.3% - הרבה מעל לצפי, שעמד על 0.5%. קצב העלייה השנתית נעמד על 6.3%, לעומת צפי ל-5.3%. מדובר בעלייה השנתית הגדולה ביותר מאז 2022.

למרות הנתונים הללו, הסוחרים עדיין מאמינים שהפד ימתין עם העלאת ריבית בשבוע הבא, ומתמחרים העלאת ריבית באוקטובר בהסתברות זניחה של כ-15%. הם מהמרים על העלאת ריבית בהחלטה העוקבת בדצמבר, כאשר התמחור משקף הסתברות של קרוב ל-90% לתרחיש זה.

5 הבנקים שממליצים: אל תקנו את הירידות במניות הטכנולוגיה

שני בנקי השקעות בולטים בארה"ב המליצו למשקיעים בסוף השבוע לא לקנות את הירידות במניות הטכנולוגיה. קרייג ג'ונסון, אנליסט שווקים ראשי בפייפר סנדלר, אמר בראיון למרקטוואץ' כי הוא ראה הידרדרות כללית מספיק משמעותית בשווקים כדי להאמין שמגמת העלייה בטווח הבינוני נחלשת.

באתר הכלכלי ציינו כי מספר המניות בבורסת הנאסד"ק שירדו לשפל של 52 שבועות גדול מזה של מספר המניות שעלו לשיאים של 52 שבועות כבר 35 ימי מסחר רצופים - הרצף הארוך ביותר מאז רצף של 43 יום שהסתיים בסוף אפריל 2025. "זהו שוק עם מגמה חלשה, רוחב שוק חלש והשתתפות חלשה [של כמות המניות בראלי ר"מ]", אמר ג'ונסון. "אני לא ממהר לקנות את הירידות כרגע".

בבנק אוף אמריקה ציינו את הירידות במניות הטכנולוגיה וחששות החוב בסקטור ה-AI כאחת מתוך ארבע סיבות שבגינן הבנק עובר למצב של "risk-off" בחודש הקרוב. שלוש הסיבות הנותרות הן תשואות האג"ח הגבוהות ו"צורך להעלות ריבית בארה"ב באוקטובר"; מחירי הנפט הגבוהים; וצפי לתנודתיות מוגברת סביב בחירות האמצע.

בעוד שהקונצנזוס הוא שהפד ימתין עם העלאת ריבית נוספת בהחלטה הבאה, מייקל הארטנט, האסטרטג הראשי של הבנק, העריך כי הפד ייבחר בהעלאת הריבית. "אנחנו צופים העלאת ריבית באוקטובר כדי להשיב את האמינות של הפד (מדד המחירים לצרכן נמצא מעל יעד ה-2% של הפד במשך 66 חודשים רצופים), במטרה להוריד את התשואות על האג"ח הארוכות של ארה"ב ב-20 נקודות בסיס נוספות בשבועות הקרובים - מה שיגביל את הירידות בנכסי הסיכון, כל עוד החששות באשר למימון תחום ה-AI יירגעו".

הארטנט המליץ ללקוחות להוסיף חשיפה לאזורים בשוק שירוויחו מכך שתשואות האג"ח ימצאו תקרה, כמו מניות קטנות, קרנות ריט ומניות בתחום הצריכה הפרטית (consumer discretionary).

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