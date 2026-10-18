כמה רייטינג השיגה מהדורת חדשות 12? בוועדת המדרוג ידונו בנושא

1 כמה רייטינג השיגה המהדורה של חדשות 12? בוועדת המדרוג ידונו בנושא

המהדורה המרכזית של חדשות 12 צנחה ביום חמישי האחרון לרייטינג של 9.8% בלבד - עניין לא טריוויאלי למהדורה, שלרוב מתהדרת בנתון דו-ספרתי שממצב אותה כמהדורת החדשות המובילה בישראל. אלא שבשעות הבוקר שלאחר השידור החליטה קשת 12 להפיץ לכלי התקשורת נתון גבוה יותר: 10.6%.

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בדיקת הנתונים מעלה כי המהדורה פוצלה באופן חריג ברישומי הצפייה לשני מקטעים נפרדים: החלק הראשון הציג רייטינג של 10.6%, ואילו החלק השני והמאוחר צנח ל-9.1%. הפיצול המלאכותי איפשר לקשת להבליט בהודעות היח"צ את החלק החזק בלבד, תוך התעלמות מהירידה בחלק השני.

המהלך עורר תרעומת בקרב הערוצים המתחרים, שחלקם אף התלוננו על כך לוועדת המדרוג. על-פי גורם הבקיא בפרטים ששוחח עם גלובס, "אירועים כאלה פוגעים באמינות של כל השוק ביחס לנתוני הוועדה ולדיווחי החברות מדי בוקר".

לגלובס נודע כי הפיצול נעשה על דעת קשת בלבד, וללא אישור. בעקבות כך ולאחר בקשות מצד שחקנים בוועדה, הנושא צפוי לעלות לדיון ישיר במסגרת ועדת המחקר של ועדת המדרוג, שבה חברים מנהלי המחקר של כלל גופי השידור. הוועדה צפויה להתכנס בחודש הקרוב.

גורמים המעורים בפרטים מסבירים כי על-פי הכללים הנהוגים בשוק, פיצול מהדורה מותר רק במקרים חריגים של אירוע חדשותי מתגלגל שמוביל להארכת השידור - וגם אז, הדבר נעשה בתיאום או באישור רוחבי שחל על כלל הערוצים. ביום חמישי, לעומת זאת, שודרה מהדורה רגילה ללא כל אירוע מיוחד, ואף ערוץ מתחרה לא פיצל את שידוריו.

נציין כי לוועדה אין סמכות להטיל סנקציות על אופן השימוש של גוף שידור ביחסי הציבור שלו, אבל לגלובס נודע כי נשלח מייל שמבהיר שהתנהלות אינה תקינה.

בקשת בחרו שלא להגיב לדברים.

2 נדל"ן

חברת ברקת ערכה אירוע לציון השלמת מגדלי כיכר המדינה של אלקטרה ואשטרום - פרויקט שהעמידה לו מסגרות אשראי של כ-2.05 מיליארד שקל, היקף מימון מהגבוהים בישראל לפרויקט מגורים. מדובר בשלושה מגדלים בני 42 קומות, עם כ-450 דירות.

המנכ''ל עדי גזית ואחד מהבעלים, רוני בירם / צילום: ערן בן דיין

3 שיווק

בעקבות בקשות של צרכנים, עלית מבית שטראוס מחזירה למדפים 16 מוצרים שלה מן העבר. בין היתר מדובר בנשיקולדה, פסק-זמן, זיפ וסוכריות דבש, שיושקו ברשתות השיווק.

במהלך נובמבר גם ייפתח מתחם פופ-אפ בקניון איילון ברמת גן, שבו 12 מהם יופצו במארז ייעודי. במקביל יעלה קמפיין עם הסלוגן "חיים שלמים של רגעים מתוקים", באמצעות משרד הפרסום באומן-בר-ריבנאי.

מארז נוסטלגיה של עלית / צילום: סטודיו שטראוס

4 ביטוח

מנורה מבטחים קיימה את כנס הוועדים השנתי "LEAD THE WAY" במתחם יורדי הסירה בנמל תל אביב, בהשתתפות כ-250 ראשי ועדים וחברי ועד מהארגונים הגדולים במשק.

בתמונה: מיכאל קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח, בשיחה עם מנחת הכנס ד"ר הילה קורח, על מנהיגות ועל הממשק בין הנהלות לוועדים.

מיכאל קלמן, מנכ''ל מנורה מבטחים ביטוח, בשיחה עם מנחת הכנס ד''ר הילה קורח / צילום: שאולי לנדנר

5 מינויים חדשים

דוד בן טולילה, מומחה לטרנספורמציה דיגיטלית ו-AI, מונה ליו"ר הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל. הוא יחליף את אלי פרנק, שכיהן בתפקיד שמונה שנים.

דוד בן טולילה / צילום: יח''צ

יניב וידבסקי מונה לסמנכ"ל הכספים של מחלבות גד. קודם לכן כיהן כשלוש שנים כסמנכ"ל הכספים של חברת שירותי הבריאות נובולוג.

שחר מחט, מבעלי חג'ג' אירופה, מצטרף כדירקטור לחברת האנרגיה אייראנג'י טק, שבה הוא גם משקיע.