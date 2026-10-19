ברן דיווחה בערב על עזיבת המנכ"ל, ולמחרת על כניסה לתחום חדש

קבוצת התשתיות וההנדסה ברן חתמה על הסכם לרכישת 40% ממניות חברת אדום, המפעילה ומתחזקת את מתקן ההתפלה באשקלון, מידי חברת התשתיות ורידיס תמורת כ-54 מיליון שקל במזומן.

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ורידיס , שבשליטת דלק רכב של גיל אגמון, תמשיך להחזיק ב-60% ממניות אדום, המתפעלת את מתקן ההתפלה מכוח הסכם משנת 2003 עם הזכיין (וי.איי.די), שבו מחזיקה ורידיס במחצית מהמניות.

הזכיין תכנן והקים את מתקן ההתפלה באשקלון וכיום מפעיל את המתקן מכוח הסכם BOT עד לתום תקופת הזכיון, והינו בעל כושר ייצור מצרפי העומד על כ- 120 מיליון מ"ק לשנה. מהדיווח של ברן עולה כי אדום רשמה בשנה שעברה הכנסות של 125 מיליון שקל, בדומה לשנה הקודמת. הרווח הנקי הסתכם ב-56 מיליון שקל, עלייה של 11% בתוך שנה.

המחיר הנמוך יחסית שמשלמת ברן על הנתח באדום משקף את מגבלת הזמן: מתקן ההתפלה באשקלון, הראשון נסוגו שהחל לפעול בישראל ב-2005, פועל במסגרת זיכיון ל-25 שנה, שצפוי להסתיים בסוף 2027.

ברן וורידיס הן חלק מקונסורציום שניגש אשתקד למכרז לשדרוג והרחבה של מתקן ההתפלה באשקלון ליכולת ייצור של כ- 220 מיליון מ"ק לשנה לתקופה של 25 שנים נוספות. המכרז כולל גם החלפה של תחנת הכוח הקיימת במתחם.

הקבוצה של ברן וורידיס היא אחת משש קבוצות שהגישו הצעות בהליך המיון המוקדם, ומועד הגשת ההצעות הסופיות טרם נקבע. ההסכם בין החברות קובע שאם הקונסורציום לא יזכה במכרז והזיכיון הנוכחי יסתיים, ורידיס תוכל לחייב את ברן למכור את מניותיה באדום לצד שלישי, אם תמכור לו את השליטה . ברן מדווחת כי העסקה מעולה בקנה אחד עם אסטרטגיית החברה לקידום פרויקטים ענקיים, בין היתר, מתחום התשתיות המים, המייצרים פעילויות למשך מספר שנים קדימה.

המניה נחתכה בשליש

אמש, ברן דיווחה לבורסה כי המנכ"ל יצחק פרנק הודיע על כוונתו לסיים את תפקידו. פרנק, שחתום על הדיווח לבורסה על העסקה, מילא תפקידים שונים בקבוצה במשך כ-20 שנה, ובחמש השנים האחרונות כיהן כמנכ"ל. יו"ר ברן הוא מאיר דור, המחזיק ב-16% ממניותיה ובעל השליטה בה הוא אביחי סטולרו (31%).

מניית ברן נחתכה בשליש מתחילת השנה - לאחר שזינקה 250% בשנתיים - ומשקפת לחברה שווי של קצת יותר מ-450 מיליון שקל. מניית ורידיס, לעומת זאת, כמעט הכפילה את ערכה בשנה האחרונה, והחברה נסחרת בשווי של 7.3 מיליארד שקל .

לפי המצגת שפרסמה ברן לשוק ההון באוגוסט האחרון, צבר ההזמנות שלה עומד על כ-3.5 מיליארד שקל. -16% לעומת הרבעון המקביל, הודות לעלייה בפעילותה הבינלאומית. עם זאת, החברה רשמה הפסד נקי של כ-4 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 1.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. בברן מייחסים את השחיקה ברווחיות בעיקר לתמהיל הפרויקטים בפעילות הבינלאומית, לגידול בהוצאות הפיתוח העסקי ולהוצאות גידור מט"ח, שהגדילו את הוצאות המימון.