קבוצת הנדל"ן והתשתיות י.ד ברזאני, שבשליטת האחים יוסי ברזאני ודיין ברזאני צפויה לפרסם בימים הקרובים תשקיף לקראת הנפקה ראשונית (IPO) של זרוע התשתיות שלה, במטרה לגייס מהמשקיעים המקומיים כ-1 מיליארד שקל, לפי שווי מוערך של 3-2.8 מיליארד שקל (לפני הכסף).

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במסגרת המהלך המסתמן, אותו מובילת חברת החיתום אקטיב בניהולו של עומרי לוי, צפויה הקבוצה הוותיקה להנפיק את זרוע התשתיות שלה. לחברה פעילות ענפה גם בתחום הנדל"ן שלה, הכוללת ייזום פרוייקטי מגורים והתחדשות עירונית לצד הקמה ותפעול של נכסים מניבים (משרדים ומסחר), אך בשל החולשה בענף הנדל"ן והעניין הנמוך בחברות בתחום, בחרו בעלי השליטה להותיר אותה פרטית בשלב זה.

ברקע למהלך, לפני כשנתיים וחצי, באמצע שנת 2024, קידמה ברזאני גיוס של כ-100 מיליון שקל, באמצעות הנפקת אג"ח. אלא שלבסוף המהלך, שכלל את כלל פעילויות הקבוצה, לא יצא לבסוף לדרך בשל תנאי השוק. כעת, בחברה יקוו שפיצול התחומים יסייע להם להנות מהעניין של המוסדיים בחברות בתחום התשתיות, מבלי להיפגע מהדשדוש בתחום הנדל"ן.

צפויה צמיחה משמעותית בהכנסות

י.ד ברזאני, שהוקמה בשנת 1991 בירושלים, היא חברת התשתיות הפרטית הגדולה בישראל. פעילות זו, כוללת בין היתר סלילת כבישים, בניית גשרים ומחלפים, עבודות עפר, הקמת מסילות רכבת, תשתיות תת-קרקעיות (מים, ביוב, תקשורת וחשמל) ומנהרות. משכך, עיקר פעילותה של ברזאני נעשית מול חברות עירוניות וממשלתיות.

בין היתר, הובילה החברה בשנים האחרונות את הרחבת כביש שלבים בתל אביב (בקטע שבין מחלף וולפסון לדרך קיבוץ גלויות) והקמת גשר מעל לכביש 2 בסמוך לנתניה. בירושלים הקימה ברזאני את כביש בגין דרום, שדרות נורדאו, מחלף רמת שלמה והדסה עין כרם ומנהרת אשר וינר. בנוסף, הקימה החברה את מתחם התפעול והתחזוקה של רכבת ישראל בבאר שבע.

על פי ההערכות, את שנת 2025 סיימה פעילות התשתיות של ברזאני עם הכנסות של כ-700 מיליון שקל, לצד רווח נקי של כ-90 מיליון שקל. מדובר בקפיצה משמעותית ביחס לנתונים שנחשפו במסגרת נסיונות הנפקת האג"ח, אז הציגה פעילות התשתיות הכנסות של כ-475 מיליון שקל, לצד רווח תפעולי של כ-42 מיליון שקל.

במבט קדימה, בשנת 2026 צפויה החברה להציג צמיחה משמעותית בהכנסות שעל פי ההערכות צפויות לעמוד על כ-1.1 מיליארד שקל, וכן ברווח נקי שמוערך בכ-120 מיליון שקל. ההערכות בשוק הן שברזאני תגיע אל השוק כשבאמתחתה צבר הזמנות בהיקף מוערך של כ-2 מיליארד שקל, יותר מכפול מהצבר בו החזיקה הפעילות לפני כשנתיים וחצי (922 מיליון שקל).